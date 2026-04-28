Bank Holidays: आवश्यक कामे लवकर उरकून घ्या! मे महिन्यात 31 पैकी 12 दिवस बँका राहणार बंद; कधी असणार लॉन्ग वीकेंड?

एप्रिल महिना आता जवळजवळ संपत आला आहे आणि मे महिना सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, जर तुमची या महिन्यात बँकिंगशी संबंधित काही कामे बाकी असतील, तर कृपया ही बातमी काळजीपूर्वक वाचा

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:15 PM
Bank Holidays in May 2026: एप्रिल महिना आता जवळजवळ संपत आला आहे आणि मे महिना सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, जर तुमची या महिन्यात बँकिंगशी संबंधित काही कामे बाकी असतील, तर कृपया ही बातमी काळजीपूर्वक वाचा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) सुट्ट्यांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे; त्यानुसार, या महिन्यातील ३१ दिवसांपैकी एकूण १२ दिवस बँकांना सुट्टी असणार आहे. यामध्ये नियमित साप्ताहिक सुट्ट्यांव्यतिरिक्त विविध सण आणि जयंतींचा समावेश आहे. बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी पुढीलप्रमाणे…

मे २०२६ मधील बँक सुट्ट्या: या तारखेला

या यादीमध्ये मे महिन्यातील अशा सर्व तारखांचा समावेश आहे, ज्या दिवशी बँका बंद राहतील. या सुट्ट्यांची कारणेही येथे देण्यात आली आहेत:
१ मे (शुक्रवार) रोजी कामगार दिनानिमित्त सुट्टी असेल.
३ मे (रविवार) हा साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस आहे.
७ मे (गुरुवार) रोजी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त सुट्टी असेल.
९ मे (शनिवार) हा दुसरा शनिवार आहे; दर महिन्याप्रमाणेच या दिवशीही सुट्टी पाळली जाते.
१० मे (रविवार) रोजी साप्ताहिक सुट्टी असेल.
१७ मे (रविवार) रोजी साप्ताहिक सुट्टी असेल.
२३ मे (शनिवार) हा चौथा शनिवार आहे; दर महिन्याप्रमाणेच या दिवशीही सुट्टी असेल.
२४ मे (रविवार) हा साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस आहे; या दिवशी बँकाही बंद राहतील.
२५ मे (सोमवार) रोजी महाराणा प्रताप जयंती आहे, ज्यानिमित्त सुट्टी पाळली जाईल. तथापि, ही सुट्टी केवळ काही राज्यांमध्येच लागू असेल.
३१ मे (रविवार) रोजी साप्ताहिक सुट्टी असेल.

सुट्ट्यांमध्ये असू शकते तफावत

ही यादी जरी एक सर्वसाधारण मार्गदर्शक म्हणून असली, तरीही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट सुट्ट्यांमध्ये फरक असण्याची शक्यता आहे. पण साप्ताहिक सुट्ट्या मात्र सर्वच प्रदेशांमध्ये एकसमान राहतील. याव्यतिरिक्त, काही ठिकाणी प्रादेशिक सण किंवा स्थानिक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने अतिरिक्त सुट्ट्या पाळल्या जाऊ शकतात. मे महिन्यामध्ये तुम्हाला बँकेशी संबंधित काही कामे करायची असल्यास, तुमचे वेळापत्रक आखताना कृपया या तारखा लक्षात ठेवा.

Published On: Apr 28, 2026 | 03:15 PM

