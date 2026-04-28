Bank Holidays: आवश्यक कामे लवकर उरकून घ्या! मे महिन्यात 31 पैकी 12 दिवस बँका राहणार बंद; कधी असणार लॉन्ग वीकेंड?

CGTMSE च्या सिल्व्हर जुबिली निमित्त जागतिक चर्चा; क्रेडिट गॅरंटी फ्रेमवर्क अधिक मजबूत करण्यावर भर
या यादीमध्ये मे महिन्यातील अशा सर्व तारखांचा समावेश आहे, ज्या दिवशी बँका बंद राहतील. या सुट्ट्यांची कारणेही येथे देण्यात आली आहेत:
१ मे (शुक्रवार) रोजी कामगार दिनानिमित्त सुट्टी असेल.
३ मे (रविवार) हा साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस आहे.
७ मे (गुरुवार) रोजी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त सुट्टी असेल.
९ मे (शनिवार) हा दुसरा शनिवार आहे; दर महिन्याप्रमाणेच या दिवशीही सुट्टी पाळली जाते.
१० मे (रविवार) रोजी साप्ताहिक सुट्टी असेल.
१७ मे (रविवार) रोजी साप्ताहिक सुट्टी असेल.
२३ मे (शनिवार) हा चौथा शनिवार आहे; दर महिन्याप्रमाणेच या दिवशीही सुट्टी असेल.
२४ मे (रविवार) हा साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस आहे; या दिवशी बँकाही बंद राहतील.
२५ मे (सोमवार) रोजी महाराणा प्रताप जयंती आहे, ज्यानिमित्त सुट्टी पाळली जाईल. तथापि, ही सुट्टी केवळ काही राज्यांमध्येच लागू असेल.
३१ मे (रविवार) रोजी साप्ताहिक सुट्टी असेल.
ही यादी जरी एक सर्वसाधारण मार्गदर्शक म्हणून असली, तरीही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट सुट्ट्यांमध्ये फरक असण्याची शक्यता आहे. पण साप्ताहिक सुट्ट्या मात्र सर्वच प्रदेशांमध्ये एकसमान राहतील. याव्यतिरिक्त, काही ठिकाणी प्रादेशिक सण किंवा स्थानिक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने अतिरिक्त सुट्ट्या पाळल्या जाऊ शकतात. मे महिन्यामध्ये तुम्हाला बँकेशी संबंधित काही कामे करायची असल्यास, तुमचे वेळापत्रक आखताना कृपया या तारखा लक्षात ठेवा.
Share Market च्या अस्थिरतेतही Investment चा ओघ कायम, NSEने गाठला तब्बल 13 कोटींचा टप्पा