Pak Afghan War : पाक-अफगाण संघर्ष पुन्हा भडकला; क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ७ नागरिकांचा बळी, शांततेचे प्रयत्न फेल?

Pakistan Afghaistan War : पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान संघर्ष पुन्हा भडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. पाकिस्ताने अफगाणिस्तानवर क्षेपणास्त्रे डागली असून यामध्ये ७ जण मृत्यूमुखी पडले आहेत.

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:02 PM
Pak Afghan War : पाक-अफगाण संघर्ष पुन्हा भडकला; क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ७ नागरिकांचा बळी, शांततेचे प्रयत्न फेल

  • पाकिस्तान अफगणिस्तान युद्ध पुन्हा भडकले
  • पाकिस्तानचा अफगाण सीमेवर क्षेपणास्त्र हल्ला
  • 7 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
Pakistan Missile Attack on Afghanistan : काबुल/इस्लामाबाद : अमेरिका इराण तणाव वाढत असतानाच पाक-अफगाण सीमेवर पुन्हा संघर्ष पेटला आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला असून यामध्ये ७ नागरिकांचा बळी गेला आहे. अफगाणिस्तानने केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. यामुळे दक्षिण आशियात पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Pak-Afghan War : युद्ध थांबवा नाहीतर…, पाक-अफगाण युद्धवार संतापला चीन; दिला गंभीर इशारा

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी(२६ एप्रिल) पाकिस्तान (Pakistan) आणि अफगाणिस्तानच्या सैनिकांमध्ये सीमेवर चकामक  झाली होती. यामध्ये  ६ पाकिस्तानी सैनिकांना ठार करण्यात आले होते. यानंतर पाकिस्तानने  अफगाणिस्तानच्या कुनार प्रांतात भीषण प्रतिहल्ला केल्ला. पाकिस्तानने थेट सयद्द जमालुद्दीन अफगाणी विद्यापीठावर हल्ला केला आहे. याशिवाय असदाबादमधील रहिवाशी घरांवरही वांरवार हल्ले सुरुत आहे. जखमींमध्ये विद्यार्थी आणि लहान मुलांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

ताबिलानचा संताप

पाकिस्तानच्या या कृत्यावर अफगाणिस्तान (Afghanistan) च्या तालिबान सरकारने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पाकिस्तानन जाणूबुजून नागरी भागांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप तालिबानचे प्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी केला आहे. या हल्ल्यात ७० जण जखमी झाले असून ४ विद्यार्थ्यंचा मृत्यू झाल्याची माहिती फितरत यांनी सोशल मीडियावरुन दिले आहे. तसेच पाकिस्तानच्या या कृत्याला त्यांनी गंभीर युद्धगुन्हा संबोधले आहे.  या हल्ल्यामुळे युद्ध आणखी भडकण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान पाकिस्तानने तालिबानचे सर्व आरोप फेटाळले असून आम्ही कोणत्याही विद्यापाठीवर हल्ला केला नसल्याचे म्हटले आहे.  पाकिस्तानच्या मते, तालिबानने त्यांच्या एका सैनिकाला ओलीस ठेवले आहे. त्यांची शस्त्रेही जप्त केली आहेत. याप्रत्युत्तरात कारवाई म्हणून सीमेवर गोळीबार करण्यात आला होता. ज्यामध्ये एका अफगाणी मुलाचा मृत्यू झाला.

संघर्षाचे मूळ कारण

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव नवीन नाही. २००१ पासून हा वाद सुरु आहे. अफगाण तालिबान आणि टीटीपी विरोधात पाकिस्तानने युद्ध पुकारले आहे. पाकिस्तान खोट्या इस्लामचा प्रचार करतो असे तालिबानचे आरोप आहेत.

शांततेचे प्रयत्न अपयशी

गेल्या मार्च महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये चीन, कतार आणि सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थीने शस्त्रसंधी लागू करण्यात आली होती. मात्र अवघ्या काही आठवड्यातच दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ले सुरु केले.

Kabul Hospital Attack : ‘मोठी चूक केली…’ ; अफगाणिस्तानच्या रुग्णालयावरील हल्ल्यावरुन भारताने पाकिस्तानला सुनावलं

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानने अफगाणिस्तामध्ये कुठे केला हल्ला?

    Ans: पाकिस्तानने  अफगाणिस्तानच्या कुनार प्रांतात भीषण प्रतिहल्ला केल्ला. पाकिस्तानने थेट सयद्द जमालुद्दीन अफगाणी विद्यापीठावर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत.

  • Que: अफगाणिस्तानवर का करण्यात आला हल्ला?

    Ans: मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी(२६ एप्रिल) पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सैनिकांमध्ये सीमेवर चकामकीत ६ पाकिस्तानी सैनिकांना ठार झाले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानवर हल्ला केला.

Published On: Apr 28, 2026 | 03:00 PM

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; 'या' परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

Playoffs Scenarios: 'असे' घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

