Share Market च्या अस्थिरतेतही Investment चा ओघ कायम, NSEने गाठला तब्बल 13 कोटींचा टप्पा

ही वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित नसून, देशातील ९९.८५% पिन कोडपर्यंत पोहोचली आहे. टियर २, ३ आणि ४ शहरांमध्ये झालेल्या विस्तारामुळे भांडवली बाजाराचे लोकशाहीकरण होत असल्याचे स्पष्ट होते. डिजिटल प्रवेश आणि सुलभ केवायसी प्रक्रियेमुळे अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मिझोरामसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्येही गुंतवणुकीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.
राज्यांच्या गुंतवणुकीच्या आकडेवारीने अनेक जुन्या समजुतींना छेद दिला आहे. २ कोटी गुंतवणूकदारांसह महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी आहे. उत्तर प्रदेश १.५ कोटी गुंतवणूकदारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अनेकदा गुजरातकडे सर्वाधिक वैयक्तिक गुंतवणूकदार असल्याचा समज असतो, परंतु आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र गुजरातच्या (१.१ कोटी) खूप पुढे आहे. टॉप १० राज्यांच्या बाहेर असलेल्या राज्यांचा वाटा आता २७% वर पोहोचला आहे, जे भारताच्या प्रत्येक कोपऱ्यात वाढत असलेल्या गुंतवणुकीच्या जागरूकतेचे लक्षण आहे.
गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या संख्येमागे शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचे (SIP) मोठे योगदान आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ७.२ कोटींहून अधिक एसआयपी खाती उघडली गेली आहेत. मासिक एसआयपी गुंतवणूक दशकापूर्वीच्या ३,६६० कोटी रुपयांवरून आता २९,१३२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, गुंतवणूकदारांचे सरासरी वय ३३ वर्षे असून, सुमारे ४०% गुंतवणूकदार ३० वर्षांखालील आहेत. तसेच, आता दर चारपैकी एक गुंतवणूकदार महिला आहे.
या यशावर बोलताना एनएसईचे मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन म्हणाले, “१३ कोटी गुंतवणूकदारांचा टप्पा गाठणे हे एक महत्त्वाचे यश आहे. भू-राजकीय अनिश्चितता असूनही सात महिन्यांत १ कोटी गुंतवणूकदारांची वाढ ही भारतीय भांडवली बाजारातील सहभागाची ताकद दर्शवते”. त्यांनी पुढे नमूद केले की, गुंतवणूकदार केवळ इक्विटीच नव्हे, तर ईटीएफ (ETF), आरईआयटी (REITs), आणि सरकारी रोख्यांमध्येही गुंतवणूक करत आहेत. एनएसईने गुंतवणूकदार शिक्षण कार्यक्रमांच्या (IAP) माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, भविष्यातील आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे
