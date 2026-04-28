Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Investment Inflows Remain Steady Amidst Share Market Volatility Nse Crosses The Massive 13 Crore Mark

Share Market च्या अस्थिरतेतही Investment चा ओघ कायम, NSEने गाठला तब्बल 13 कोटींचा टप्पा

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) वरील अद्वितीय नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांची संख्या २७ एप्रिल २०२६ रोजी १३ कोटींच्या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचली आहे. अवघ्या सात महिन्यांत १ कोटी नवे गुंतवणूकदार जोडले.

Updated On: Apr 28, 2026 | 01:12 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • गुंतवणूकदारांची संख्या १३ कोटींच्या ऐतिहासिक टप्प्यावर
  • अवघ्या सात महिन्यांत १ कोटी नवीन गुंतवणूकदार
  • महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी
Share Market Investment : नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) वरील अद्वितीय नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांची संख्या २७ एप्रिल २०२६ रोजी १३ कोटींच्या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये १२ कोटींचा टप्पा ओलांडल्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांत १ कोटी नवीन गुंतवणूकदार जोडले जाणे, ही भारतीय भांडवली बाजारासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. विशेष म्हणजे, बाजारात सध्या अस्थिरता असूनही आणि परतावा अपेक्षेप्रमाणे नसला तरीही, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा ओघ सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येते.

Stock Market Today: तेजी टिकणार की ब्रेक लागणार? सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता

ही वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित नसून, देशातील ९९.८५% पिन कोडपर्यंत पोहोचली आहे. टियर २, ३ आणि ४ शहरांमध्ये झालेल्या विस्तारामुळे भांडवली बाजाराचे लोकशाहीकरण होत असल्याचे स्पष्ट होते. डिजिटल प्रवेश आणि सुलभ केवायसी प्रक्रियेमुळे अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मिझोरामसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्येही गुंतवणुकीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

महाराष्ट्राचे वर्चस्व कायम

राज्यांच्या गुंतवणुकीच्या आकडेवारीने अनेक जुन्या समजुतींना छेद दिला आहे. २ कोटी गुंतवणूकदारांसह महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी आहे. उत्तर प्रदेश १.५ कोटी गुंतवणूकदारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अनेकदा गुजरातकडे सर्वाधिक वैयक्तिक गुंतवणूकदार असल्याचा समज असतो, परंतु आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र गुजरातच्या (१.१ कोटी) खूप पुढे आहे. टॉप १० राज्यांच्या बाहेर असलेल्या राज्यांचा वाटा आता २७% वर पोहोचला आहे, जे भारताच्या प्रत्येक कोपऱ्यात वाढत असलेल्या गुंतवणुकीच्या जागरूकतेचे लक्षण आहे.

डिजिटल क्रांती आणि तरुण गुंतवणूकदार

गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या संख्येमागे शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचे (SIP) मोठे योगदान आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ७.२ कोटींहून अधिक एसआयपी खाती उघडली गेली आहेत. मासिक एसआयपी गुंतवणूक दशकापूर्वीच्या ३,६६० कोटी रुपयांवरून आता २९,१३२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, गुंतवणूकदारांचे सरासरी वय ३३ वर्षे असून, सुमारे ४०% गुंतवणूकदार ३० वर्षांखालील आहेत. तसेच, आता दर चारपैकी एक गुंतवणूकदार महिला आहे.

हे एक महत्त्वाचे यश

या यशावर बोलताना एनएसईचे मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन म्हणाले, “१३ कोटी गुंतवणूकदारांचा टप्पा गाठणे हे एक महत्त्वाचे यश आहे. भू-राजकीय अनिश्चितता असूनही सात महिन्यांत १ कोटी गुंतवणूकदारांची वाढ ही भारतीय भांडवली बाजारातील सहभागाची ताकद दर्शवते”. त्यांनी पुढे नमूद केले की, गुंतवणूकदार केवळ इक्विटीच नव्हे, तर ईटीएफ (ETF), आरईआयटी (REITs), आणि सरकारी रोख्यांमध्येही गुंतवणूक करत आहेत. एनएसईने गुंतवणूकदार शिक्षण कार्यक्रमांच्या (IAP) माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, भविष्यातील आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करताय? आजचे दर पाहून तुमचाही प्लॅन बदलेल

Web Title: Investment inflows remain steady amidst share market volatility nse crosses the massive 13 crore mark

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 01:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM