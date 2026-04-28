IPL Playoffs Scenario: रेकॉर्डतोड जिंकण्यासह प्लेऑफच्या जवळ RCB, दिल्लीसाठी खडतर प्रवास; कसं आहे समीकरण

IPL 2026 च्या ३९ व्या सामन्यात आरसीबीने दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव केला. या सामन्यानंतर RCB प्लेऑफच्या शर्यतीत भक्कम स्थितीत दिसत असली तरी, दिल्ली कॅपिटल्ससाठी मात्र पुढील वाटचाल अधिक खडतर असणार आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:04 PM
कसे आहे RCB - DC चे समीकरण (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • कसे आहे आयपीएलचे समीकरण 
  • RCB आणि DC चे प्लेऑफमध्ये जाण्याचे समीकरण नक्की काय 
  • दिल्लीचा प्रवास खडतर तर आरसीबी….
आयपीएल २०२६ च्या ३९ व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने दिल्ली कॅपिटल्सला नऊ गडी राखून पराभूत केले. प्रथम फलंदाजी करताना दिल्लीचा संघ अवघ्या ७५ धावांवर सर्वबाद झाला. भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूड यांनी पहिल्या चार षटकांत आठ धावांत सहा बळी घेतले. आरसीबीने केवळ एक गडी गमावून ६.३ षटकांत सामना जिंकला. या सामन्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता अधिक कठीण झाल्या आहेत, तर आरसीबीचा मार्ग अधिक सोपा दिसत आहे. याशिवाय सनरायझर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स या दोन्ही संघाचाही प्लेऑफमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. हे तिन्ही संघ सध्या प्लेऑफमध्ये पोहचण्याच्या शर्यतीत पुढे आहेत. 

आयपीएल 2026 चे पॉइंट्स टेबल

रँक टीम मॅच किती जिंकले पराभव अनिर्णित पॉइंट नेट रन रेट
1 पंजाब किंग्स 7 6 0 1 13 1.333
2 रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरु 8 6 2 0 12 1.919
3 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 0 10 0.815
4 राजस्थान रॉयल्स 8 5 3 0 10 0.602
5 गुजरात टायटन्स 8 4 4 0 8 -0.475
6 चेन्नई सुपर किंग्स 8 3 5 0 6 -0.121
7 दिल्ली कॅपिटल्स 8 3 5 0 6 -1.06
8 कोलकाता नाइट रायडर्स 8 2 5 1 5 -0.751
9 मुंबई इंडियन्स 7 2 5 0 4 -0.736
10 लखनौ सुपर जाएंट्स 8 2 6 0 4 -1.106

आरसीबी प्लेऑफच्या जवळ 

  • आठ सामन्यांनंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचे १२ गुण झाले आहेत. हा संघ गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहे
  • जर एखादा संघ १६ गुणांपर्यंत पोहोचला, तर तो प्लेऑफमध्ये पोहोचला असे मानले जाते
  • प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याकरिता आरसीबीला केवळ दोन विजयांची गरज आहे
  • आरसीबीला अजून सहा सामने खेळायचे आहेत. या सामन्यांमध्ये केवळ दोन विजय मिळवल्यास त्यांना प्लेऑफमध्ये स्थान मिळेल
  • जर संघ पहिल्या दोन स्थानांवर राहिला, तर त्यांना अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी दोन संधी मिळतील
दिल्ली कॅपिटल्ससाठी प्लेऑफचे समीकरण

आठ सामन्यांमध्ये तीन विजय आणि पाच पराभवांसह, दिल्ली कॅपिटल्स गुणतालिकेत ७ व्या क्रमांकावर आहे. संघाने आपले पहिले दोन सामने जिंकले. त्यानंतर, खेळलेल्या सहा सामन्यांपैकी पाच सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. १६ गुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, अक्षर पटेलच्या संघाला उर्वरित सहा सामन्यांपैकी पाच सामने जिंकावे लागतील. संघ १४ गुणांसह देखील प्लेऑफसाठी पात्र ठरू शकतात. परंतु त्यासाठी, दिल्ली कॅपिटल्सला आपला नेट रन रेट सुधारावा लागेल, जो सध्या -१.०६ आहे. २०२४ च्या हंगामात दिल्लीचे १४ गुण होते. आरसीबीने १४ गुणांसह प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली, परंतु खराब नेट रन रेटमुळे त्यांना दिल्लीकडून पराभव पत्करावा लागला.

Published On: Apr 28, 2026 | 03:04 PM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM

