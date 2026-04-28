IPL Playoffs Scenario: रेकॉर्डतोड जिंकण्यासह प्लेऑफच्या जवळ RCB, दिल्लीसाठी खडतर प्रवास; कसं आहे समीकरण

आयपीएल 2026 चे पॉइंट्स टेबल
|रँक
|टीम
|मॅच
|किती जिंकले
|पराभव
|अनिर्णित
|पॉइंट
|नेट रन रेट
|1
|पंजाब किंग्स
|7
|6
|0
|1
|13
|1.333
|2
|रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरु
|8
|6
|2
|0
|12
|1.919
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|8
|5
|3
|0
|10
|0.815
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|8
|5
|3
|0
|10
|0.602
|5
|गुजरात टायटन्स
|8
|4
|4
|0
|8
|-0.475
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-0.121
|7
|दिल्ली कॅपिटल्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-1.06
|8
|कोलकाता नाइट रायडर्स
|8
|2
|5
|1
|5
|-0.751
|9
|मुंबई इंडियन्स
|7
|2
|5
|0
|4
|-0.736
|10
|लखनौ सुपर जाएंट्स
|8
|2
|6
|0
|4
|-1.106
आरसीबी प्लेऑफच्या जवळ
दिल्ली कॅपिटल्ससाठी प्लेऑफचे समीकरण
आठ सामन्यांमध्ये तीन विजय आणि पाच पराभवांसह, दिल्ली कॅपिटल्स गुणतालिकेत ७ व्या क्रमांकावर आहे. संघाने आपले पहिले दोन सामने जिंकले. त्यानंतर, खेळलेल्या सहा सामन्यांपैकी पाच सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. १६ गुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, अक्षर पटेलच्या संघाला उर्वरित सहा सामन्यांपैकी पाच सामने जिंकावे लागतील. संघ १४ गुणांसह देखील प्लेऑफसाठी पात्र ठरू शकतात. परंतु त्यासाठी, दिल्ली कॅपिटल्सला आपला नेट रन रेट सुधारावा लागेल, जो सध्या -१.०६ आहे. २०२४ च्या हंगामात दिल्लीचे १४ गुण होते. आरसीबीने १४ गुणांसह प्लेऑफसाठी पात्रता मिळवली, परंतु खराब नेट रन रेटमुळे त्यांना दिल्लीकडून पराभव पत्करावा लागला.