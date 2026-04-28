Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Poco C81 Pro Launched In Selected International Market Read Features Specifications And Price Tech News Marathi

6,000mAh बॅटरीसह Poco च्या नव्या स्मार्टफोनने केला धमाका! 120Hz रिफ्रेश रेट आणि असे आहेत दमदार फीचर्स, जाणून घ्या

Poco C81 Pro Launched: नवीन स्मार्टफोन खरेदी करायचा? बजेट कमी आहे? अहो, चिंता करू नका... नवा पोको स्मार्टफोन तुम्हाला कमी किंमतीत प्रिमियम अनुभव देणार आहे. याचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:02 PM
6,000mAh बॅटरीसह Poco च्या नव्या स्मार्टफोनने केला धमाका! 120Hz रिफ्रेश रेट आणि असे आहेत दमदार फीचर्स, जाणून घ्या

6,000mAh बॅटरीसह Poco च्या नव्या स्मार्टफोनने केला धमाका! 120Hz रिफ्रेश रेट आणि असे आहेत दमदार फीचर्स, जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • Poco C81 Pro हा बजेट स्मार्टफोन 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.9-इंच मोठा डिस्प्ले देतो.
  • फोनमध्ये Unisoc T7250 प्रोसेसर, 256GB पर्यंत स्टोरेज आणि व्हर्चुअल RAM सपोर्टमुळे बेसिक ते मिड लेव्हल वापरासाठी चांगला परफॉर्मन्स मिळतो.
  • 6,000mAh मोठी बॅटरी, 13MP कॅमेरा आणि 15W चार्जिंगसह हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये व्हॅल्यू फॉर मनी पर्याय ठरतो.
Poco Smartphone Launched: टेक कंपनी शाओमीचा सब ब्रँड असलेल्या पोकोने आणखी एका नव्या स्मार्टफोनची घोषणा केली आहे. कंपनीने निवडक जागतिक बाजारात Poco C81 Pro या नावाने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवा स्मार्टफोन C-सीरीज अंतर्गत लाँच केला आहे, ज्यामध्ये वॉटर-ड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले मिळणार आहे. बजेट रेंजमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 10 हजार रुपयांहून कमी आहे. स्मार्टफोनची किंमत कमी असली तरी देखील फीचर्स प्रिमियम आहेत. त्यामुळे कमी किंमतीत स्मार्टफोन शोधणाऱ्या लोकांसाठी पोको सी 81 प्रो नक्कीच एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. नव्या पोको हँडसेटचे फीचर्स, स्पेसिफेकशन्स आणि किंमत याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

Vivo Y500s ची बाजारात तुफानी एंट्री! 7,200mAh बॅटरी आणि 6.75-इंच डिस्प्लेने सुसज्ज, किंमत ऐकूनच घ्या निर्णय

पोको सी 81 प्रो ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 64GB, 128GB आणि 256GB या स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. डिव्हाईसच्या 4GB+ 64GB व्हेरिअंटची किंमत $99 म्हणजेच सुमारे 9,300 रुपये ठेवली आहे. तर 128GB व्हेरिअंटची किंमत $109 म्हणजेच सुमारे 10,000 रुपये आणि 256GB व्हेरिअंटची किंमत $129 म्हणजेच सुमारे 12,000 रुपये ठेवली आहे. कंपनीने त्यांचे लेटेस्ट डिव्हाईस ब्लॅक, गोल्ड आणि ग्रीन या रंगात लाँच केले आहे. (फोटो सौजन्य – Xiaomi)

पोको सी 81 प्रो चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर फोनमध्ये 6.9-इंच एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 120 Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील मिळणार आहे. कंपनीचा नवीन फोन 650 निट्स पर्यंत ब्राइटनेस आणि हाई-ब्राइटनेस मोडमध्ये 800 निट्स पर्यंत ब्राइटनेस ऑफर करणार आहे. समोरील बाजूला स्क्रीनमध्ये सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी वॉटर-ड्रॉप स्टाइल नॉच देखील मिळणार आहे.

फोनला पावर देण्यासाठी यामध्ये ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7250 प्रोसेसर दिला आहे, जो 12nm प्रोसेसचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे. डिव्हाईसमध्ये माली-जी57 जीपीयू, 4 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB पर्यंत यूएफएस 2.2 स्टोरेज दिले आहे. एवढंच नाही तर फोनमध्ये रॅम व्हर्चुअली 8 जीबी पर्यंत वाढवता येते.

Tech Tips: AC चालू पण थंडावा नाही? हे सोपे उपाय वापरा आणि कूलिंग करा फास्ट… जाणून घ्या सविस्तर

फोटोग्राफीचा अनुभव अधिक चांगला व्हावा यासाठी या फोनमध्ये f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. यासोबतच या फोनमध्ये आणखी एक लेंस देण्यात आली आहे. ज्याबाबत अद्याप माहिती शेअर करण्यात आली नाही. समोरील बाजूला सेल्फीसाठी f/2.0 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. याशिवाय या फोनमध्ये 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh बॅटरी दिली आहे.

Web Title: Poco c81 pro launched in selected international market read features specifications and price tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला
1

8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर
2

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर

Zeno 200 Smartphone : फक्त 9999 रुपयांत ZENO 200 स्मार्टफोन लॉन्च; स्टायलिश डिझाइनसोबत AI फीचर्सची धमाल
3

Zeno 200 Smartphone : फक्त 9999 रुपयांत ZENO 200 स्मार्टफोन लॉन्च; स्टायलिश डिझाइनसोबत AI फीचर्सची धमाल

Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक
4

Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी

BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी

May 13, 2026 | 01:07 PM
Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

May 13, 2026 | 12:56 PM
Pratap Sarnaik: खासगी बसच्या मनमानी भाडेवाढीवर सरकारचा लगाम; प्रताप सरनाईकांकडून विशेष समिती गठित

Pratap Sarnaik: खासगी बसच्या मनमानी भाडेवाढीवर सरकारचा लगाम; प्रताप सरनाईकांकडून विशेष समिती गठित

May 13, 2026 | 12:54 PM
Saint Savatmali: “कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी” असे अभंग म्हणणारे संत कोण होते? जाणून घ्या

Saint Savatmali: “कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी” असे अभंग म्हणणारे संत कोण होते? जाणून घ्या

May 13, 2026 | 12:50 PM
Nashik News : तब्बल 15000 कारागिरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड! पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर सराफ व्यावसायिकांत चिंता

Nashik News : तब्बल 15000 कारागिरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड! पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर सराफ व्यावसायिकांत चिंता

May 13, 2026 | 12:48 PM
Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting:  शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!

Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting:  शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!

May 13, 2026 | 12:45 PM
Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

May 13, 2026 | 12:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM