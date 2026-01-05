Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BCCL IPO: गुंतवणूकदारांनो पैसा तयार ठेवा! 'या' दिवशी उघडणार सरकारी कंपनी BCCL चा IPO, तुमच्यासाठी 'ही' सुवर्णसंधी

भारतातील एकमेव कोकिंग कोळसा उत्पादक कंपनी बीसीसीएलचा आयपीओ या आठवड्यात सुरू होत आहे. ग्रे मार्केटमध्ये त्यांच्या शेअर्सना उच्च किंमत मिळत आहे, म्हणूनच त्यांचा जीएमपी ७०% पेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते.

Updated On: Jan 05, 2026 | 06:12 PM
गुंतवणूकदारांनो पैसा तयार ठेवा! 'या' दिवशी उघडणार सरकारी कंपनी BCCL चा IPO, तुमच्यासाठी 'ही' सुवर्णसंधी

गुंतवणूकदारांनो पैसा तयार ठेवा! 'या' दिवशी उघडणार सरकारी कंपनी BCCL चा IPO, तुमच्यासाठी 'ही' सुवर्णसंधी

देशातील सर्वात मोठा कोळसा उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (BCCL IPO) ही सरकारी मालकीची कंपनी आहे. त्यांची उपकंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) आहे. त्यांचा आयपीओ २०२६ चा पहिला मेनबोर्ड आयपीओ असण्याची शक्यता आहे. हा आयपीओ या आठवड्यात शुक्रवार, ९ जानेवारी रोजी उघडेल. कंपनी आयपीओमधून १,०७१ कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे.

शेअर्स किती रुपयांना?

या आयपीओसाठी किंमत पट्टा १० च्या दर्शनी मूल्यासह प्रति इक्विटी शेअर २१ ते २३ रुपय आहे. ही ऑफर पूर्णपणे ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) आहे, ज्यामध्ये कोल इंडिया लिमिटेड ४६५.७ दशलक्ष इक्विटी शेअर्स विकेल. कंपनीला या आयपीओमधून १,०७१ कोटी रुपये उभारण्याची अपेक्षा आहे. या आयपीओनंतर, बीसीसीएलचे शेअर्स बीएसई आणि एनएसई दोन्हीच्या मेनबोर्ड प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध केले जातील.

सरकार खरंच 1 किलो सोनं मोफत देतंय का? दाव्याचे सत्य सर्वांसमोर

जीएमपी म्हणजे काय?

बीसीसीएलच्या आयपीओला ग्रे मार्केटमध्ये (बीसीसीएल आयपीओ जीएमपी) जोरदार भाव मिळत आहेत. सोमवारी सकाळी, त्यांच्या आयपीओसाठी ग्रे मार्केट प्रीमियम किंवा जीएमपी ७०.८७% होता, जो ₹२३ च्या इश्यू किमतीपेक्षा ₹१६.३० ने वाढ दर्शवितो.

अर्ज कधी स्वीकारले जातील?

बीसीसीएल आयपीओमध्ये अँकर गुंतवणूकदारांसाठी बोली गुरुवार, ८ जानेवारी रोजी उघडेल. त्यानंतर, आयपीओ शुक्रवार, ९ जानेवारी रोजी सामान्य लोकांसाठी उघडेल आणि मंगळवार, १३ जानेवारी रोजी बंद होईल. कंपनी तिच्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी प्रति शेअर ₹१ ची सूट देखील देत आहे.

कर्मचारी आरक्षण

या आयपीओमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी २३.२ दशलक्ष इक्विटी शेअर्सपर्यंतचे आरक्षण समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, शेअरहोल्डर आरक्षण योजनेअंतर्गत कोल इंडियाच्या पात्र शेअरहोल्डर्ससाठी ४६.६ दशलक्ष शेअर्स राखीव आहेत. उर्वरित निव्वळ ऑफर भाग सेबीच्या नियमांनुसार पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (QIBs), गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार (NIIs) आणि किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदार (RIIs) मध्ये विभागला जाईल. QIBs ऑफर भागाच्या 50% पेक्षा जास्त धारण करणार नाहीत. गैर-संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या श्रेणींमध्ये अनुक्रमे किमान 15% आणि 35% आरक्षण असेल.

भारत कोकिंग कोळसा बद्दल

बीसीसीएलची स्थापना १९७२ मध्ये झाली आणि ती भारतातील सर्वात मोठी कोकिंग कोळसा उत्पादक कंपनी आहे. ती प्रामुख्याने झारखंडच्या झरिया कोळसा क्षेत्रांमध्ये आणि पश्चिम बंगालच्या राणीगंज कोळसा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. कंपनीला २०१४ मध्ये मिनी रत्न दर्जा देण्यात आला. बीसीसीएल कच्चा आणि धुतलेला कोळसा तयार करते, जो स्टील, वीज आणि सिमेंट उद्योगांमध्ये वापरला जातो. आकडेवारीनुसार, बीसीसीएलने २०२५ च्या आर्थिक वर्षात १,२४० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. हा २०२४ च्या आर्थिक वर्षात १,५६४ कोटी रुपयांच्या नफ्यापेक्षा कमी आहे. २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कंपनीचा नफा १२४ कोटी रुपयांचा होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ७४९ कोटी रुपयांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात कंपनीचा महसूल ₹१३,८०३ कोटी होता, जो २०२४ च्या आर्थिक वर्षात ₹१४,२४६ कोटींपेक्षा किंचित कमी होता. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत महसूल ₹५,६५९ कोटी होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ₹६,८४६ कोटी होता.

आयपीओचे लीड मॅनेजर आणि रजिस्ट्रार

इश्यूसाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर आयडीबीआय कॅपिटल मार्केट्स अँड सिक्युरिटीज आणि आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज आहेत. इश्यूसाठी रजिस्ट्रार म्हणून केफिन टेक्नॉलॉजीजची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

500 रुपयांच्या नोटांवर पुन्हा बंदी? खर्च करण्यापूर्वी वाचा या मागाचं सत्य, मार्च 2026 च्या डेडलाईनवर केंद्र सरकारचं वक्तव्य

Published On: Jan 05, 2026 | 06:12 PM

