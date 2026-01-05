Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

PIB Fact Check: सरकार खरंच 1 किलो सोनं मोफत देतंय का? दाव्याचे सत्य सर्वांसमोर

सोशल मीडियावर एक तोळा सोने मोफत मिळण्याबाबतचा दावा खोटा असल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हायरल व्हिडिओ AI निर्मिती आहे आणि सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:21 PM
१ किलो सोनं देणार मोफत, काय आहे खरं? (फोटो सौजन्य - iStock)

  • १ किलो सोनं मोफत मिळणार असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल
  • नरेंद्र मोदींचा हा व्हिडिओ एआय जनरेटेड 
  • PIB ने केली सत्यता पडताळणी 
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की केंद्र सरकार ज्या कुटुंबांमध्ये कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नाही अशा कुटुंबांना एक तोळा (१० ग्रॅम) सोने मोफत देत आहे. व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या योजनेची घोषणा करताना दिसत आहेत. हा दावा ‘sanjay_annu_sahu’ नावाच्या अकाउंटने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की आधार कार्डद्वारे सोने वाटले जाईल. पण हा दावा खरा आहे का? केंद्र सरकारची संस्था असलेल्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या तथ्य-तपासणी युनिटने या प्रकरणाची चौकशी केली आणि सत्य उघड केले.

PIB फॅक्ट चेक अकाउंटवर पोस्ट केलेल्या ट्विटमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ट्विटमध्ये म्हटले आहे की व्हिडिओमध्ये दाखवलेले भाषण AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले गेले आहे आणि ते दुर्भावनापूर्ण हेतूंसाठी प्रसारित केले जात आहे. केंद्र सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. असे कोणत्याही प्रकारचे सोने मोफत मिळणार नाहीये. PIB ने लोकांना सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अशा खोट्या आणि खळबळजनक दाव्यांपासून सावध राहण्याचा आणि कोणत्याही सरकारी योजनेची माहिती केवळ अधिकृत स्त्रोतांकडूनच पडताळण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, असत्यापित सामग्री शेअर करणे टाळा.

India’s Forex Reserve: डॉलर डगमगत असताना आरबीआयची भरली तिजोरी; तब्बल ‘इतक्या’ अब्ज डॉलर्सची झाली वाढ

Fact Check (सत्यता पडताळणी) 

येथे बनावट बातम्यांची तक्रार करा

जर तुम्हाला सरकारशी संबंधित कोणत्याही बातम्यांबद्दल काही शंका असेल, तर तुम्ही त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी PIB फॅक्ट चेकची मदत घेऊ शकता. कोणीही दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा संबंधित URL थेट PIB फॅक्ट चेकला पाठवू शकतो. What’s App नंबर 8799711259 किंवा factcheck@pib.gov.in वर ईमेल देखील वापरता येईल.

PIB फॅक्ट चेक युनिट 2019 पासून सक्रिय आहे आणि त्याने हजारो बनावट बातम्यांचे खंडन केले आहे. युनिटचे प्राथमिक उद्दिष्ट सरकारी योजना आणि धोरणांशी संबंधित खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला आळा घालणे आहे.

BRICS Gold Reserves: डॉलरच्या वर्चस्वाची उलटी गिनती सुरू? ब्रिक्सचा सोन्याकडे निर्णायक कल

Published On: Jan 05, 2026 | 05:21 PM

