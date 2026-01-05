PIB Fact Check: सरकार खरंच 1 किलो सोनं मोफत देतंय का? दाव्याचे सत्य सर्वांसमोर

PIB फॅक्ट चेक अकाउंटवर पोस्ट केलेल्या ट्विटमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ट्विटमध्ये म्हटले आहे की व्हिडिओमध्ये दाखवलेले भाषण AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले गेले आहे आणि ते दुर्भावनापूर्ण हेतूंसाठी प्रसारित केले जात आहे. केंद्र सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. असे कोणत्याही प्रकारचे सोने मोफत मिळणार नाहीये. PIB ने लोकांना सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अशा खोट्या आणि खळबळजनक दाव्यांपासून सावध राहण्याचा आणि कोणत्याही सरकारी योजनेची माहिती केवळ अधिकृत स्त्रोतांकडूनच पडताळण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, असत्यापित सामग्री शेअर करणे टाळा.
Fact Check (सत्यता पडताळणी)
🚨 “daily_update_99” नामक इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनेक #AI-जनरेटेड फर्ज़ी वीडियो के माध्यम से फ्री कार, फ्री बाइक, फ्री सिलाई मशीन, फ्री सोना और फ्री मोबाईल फोन जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है#PIBFactCheck ❌ केन्द्र सरकार ने ऐसी किसी… pic.twitter.com/hTgrxwIZWD — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 4, 2026
येथे बनावट बातम्यांची तक्रार करा
जर तुम्हाला सरकारशी संबंधित कोणत्याही बातम्यांबद्दल काही शंका असेल, तर तुम्ही त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी PIB फॅक्ट चेकची मदत घेऊ शकता. कोणीही दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा संबंधित URL थेट PIB फॅक्ट चेकला पाठवू शकतो. What’s App नंबर 8799711259 किंवा factcheck@pib.gov.in वर ईमेल देखील वापरता येईल.
PIB फॅक्ट चेक युनिट 2019 पासून सक्रिय आहे आणि त्याने हजारो बनावट बातम्यांचे खंडन केले आहे. युनिटचे प्राथमिक उद्दिष्ट सरकारी योजना आणि धोरणांशी संबंधित खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला आळा घालणे आहे.
