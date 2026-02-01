Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Union Budget 2026 Ai And New Technology Will Become Engine Of Indias Growth Nirmala Sitharaman Said Tech News Marathi

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

निर्मला सितारमण यांनी बजेट सादर करताना तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन वेगाने वाढत असले तरी देखील यासाठी पाण्याचा वापर देखील वाढला आहे, असं निर्मला सितारमण म्हणाल्या.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:20 PM
Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन - निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन - निर्मला सीतारमण

Follow Us:
Follow Us:
  • निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला
  • आधुनिक तंत्रज्ञानाची भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भुमिका – निर्मला सितारमण
  • पाणी आणि विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली – निर्मला सितारमण
अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण, ऑटो, आरोग्यापासून विविध क्षेत्रात अनेक मोठे बदल केले जाणार आहे. या सर्वांसोबत अर्थमंत्र्यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी देखील काही घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सितारमण म्हणाल्या की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञान भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भुमिका पार पडू शकतात.

Union Budget 2026: आजपासून वाढणार स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

निर्मला सितारमण म्हणाल्या की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञान भारताच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात या दोन्ही गोष्टींची अत्यंत महत्त्वाची भुमिका असणार आहे. असे नवीन तंत्रज्ञान भारताच्या आर्थिक विकासासाठी वाढीचे गुणक म्हणून काम करणार आहे. यावेळी त्या म्हणाल्या की, एकीकडे नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन वेगाने वाढत आहे. तर दुसरीकडे यामुळे पाणी आणि विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात संसाधनांचा योग्य वापर करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. (फोटो सौजन्य – X)

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

यापूर्वी, 30 जानेवारी रोजी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्येही एआयबद्दल स्पष्ट शब्दांत बोलण्यात आले होते. सर्व्हेमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, कोण सर्वात मोठे AI मॉडेल तयार करते, यावर भारताचे AI भविष्य ठरवले जाणार नाही. तर संगणकीय शक्ती, वीज, टॅलेंट, नोकऱ्या आणि भांडवल यासारख्या मर्यादा कोण चांगल्या प्रकारे हाताळू शकते या सर्वांवर भारताचे AI भविष्य ठरवले जाणार आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, सरकारचे लक्ष केवळ तंत्रज्ञान निर्माण करण्यावर नाही तर त्याचा सुज्ञपणे वापर करणे आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे यावर देखील सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे देशाला AI चा जास्तीत जास्त फायदा मिळू शकेल.

Web Title: Union budget 2026 ai and new technology will become engine of indias growth nirmala sitharaman said tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 02:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’
1

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट
3

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश
4

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2026 | 02:15 PM
पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

Feb 01, 2026 | 02:12 PM
Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Feb 01, 2026 | 02:10 PM
“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

Feb 01, 2026 | 02:01 PM
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Feb 01, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM