जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

आरआरआर स्टार राम चरण दुसऱ्यांदा पालक बनले आहेत. त्यांची पत्नी उपासना कामिनेनी यांनी जुळ्या मुलांना जन्म दिला आहे. सुपरस्टार चिरंजीवी यांनी सोशल मीडियावर चाहत्यांसह ही आनंदाची बातमी शेअर केली. परंतु आता एका व्हिडिओमुळे चाहते संतप्त झाले आहेत, कारण राम चरण रुग्णालयाकडे जाताना गर्दीत अडकलेले दिसत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ते त्यांची मुलगी क्लिन कारा यांना घेऊन जात आहेत. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे आणि या जोडप्यासाठी गोपनीयतेची मागणी केली आहे.
राम चरण गर्दीत अडकला
पापाराझींनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, चाहते रुग्णालयाबाहेर गर्दी करताना दिसले आहेत. तसेच त्यांची मुलगी क्लिन कारा त्याला घट्ट धरून आत जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसली आहे. तसेच, तो गर्दीने वेढलेला दिसत आहे, ज्यामुळे त्याला आत जाणे कठीण होत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर आपला राग व्यक्त केला आहे आणि सामान्य ज्ञानाचा आग्रह धरला आहे. इतकेच नाही तर त्यांनी या आनंदाच्या क्षणी जोडप्याला गोपनीयता देण्याबद्दल आपले मत मांडले आहे.
चिरंजीवीने ही आनंदाची बातमी केली शेअर
मेगास्टार चिरंजीवी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “अतिशय आनंद आणि कृतज्ञतेने भरलेल्या अंतःकरणासह, आम्हाला हे सांगताना आनंद होत आहे की राम चरण आणि उपासना यांनी जुळ्या मुलांचे स्वागत केले आहे. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी झाली आहे. आई आणि मुले दोघेही निरोगी आहेत आणि चांगले आहेत. आमच्या कुटुंबात या लहान मुलांचे स्वागत करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे. आजी-आजोबा म्हणून, हे एक आशीर्वाद आहे. आम्ही सर्वांच्या प्रार्थना, प्रेम आणि आशीर्वादांसाठी आभार मानतो.”
सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी राम चरण आणि उपासनावर केले अभिनंदन
बॉलीवूड आणि उद्योगातील अनेक प्रमुख व्यक्तींनी पोस्टला प्रतिसाद दिला. जॅकी श्रॉफची पत्नी, आयशा श्रॉफ, चिरंजीवी आणि त्यांच्या कुटुंबाला या आनंदाच्या बातमीबद्दल अभिनंदन करणारी पहिली होती. अमेरिकन रॅपर आणि गायिका राजा कुमारी यांनीही पोस्टवर टिप्पणी केली, लिहिले, “ही आतापर्यंतची सर्वात चांगली बातमी आहे.” याव्यतिरिक्त, अभिनेत्री करुणा भूषण आणि अभिनेता अधीर अभिसह अनेक प्रमुख सेलिब्रिटींनी चिरंजीवीच्या पोस्टवर टिप्पणी केली आणि राम चरण आणि उपासनाच्या नवीन कुटुंबासाठी शुभेच्छा पाठवल्या. चाहत्यांनीही कमेंट करून या जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या आणि लहान मुलांचे स्वागत केले.