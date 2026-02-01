Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून चोरी, घरफोडी आणि लुटमारीच्या घटनांनी नागरिक दहशतीत होते. या वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनुज तारे यांनी दिलेल्या कडक आदेशानुसार, वाशिम पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून सात गंभीर गुन्ह्यांची उकल केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण ६ सराईत चोरट्यांना अटक केली असून त्यांच्याकडून ९ लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, घरफोडीतील सोने विकण्यासाठी काही चोरटे वाशिममध्ये येणार होते. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून मालेगाव तालुक्यातील खेर्डा येथील करण एकनाथ वंजारे याला त्याच्या साथीदारासह ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून ३८ ग्रॅम सोन्याचे दागिने, दोन मोटारसायकल आणि दोन मोबाईल असा ९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. चौकशीदरम्यान त्यांनी वाशिमसह बुलढाणा जिल्ह्यातही गुन्हे केल्याची कबुली दिली आहे.
दुसऱ्या एका कारवाईत, समृद्धी महामार्गावर सातत्याने होणाऱ्या डिझेल चोरीवाशिम पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून जिल्ह्यातील ७ गंभीर गुन्ह्यांची उकल करत ६ सराईत चोरट्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या कारवाईत पोलिसांनी सोने, रोख रक्कम आणि वाहनांसह एकूण ९ लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.चे गुन्हे पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. याप्रकरणी जालना जिल्ह्यातील हिवरा आणि टेंभुर्णी येथील प्रतिक साळवे, सागर हिवराळे आणि अलीम खान पठाण या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, मालेगाव परिसरात पाकीटमारी करणाऱ्या शेख सत्तार शेख दादामिया या सराईत गुन्हेगारालाही पोलिसांनी बेड्या ठोकून त्याच्याकडून रोख रक्कम हस्तगत केली आहे.
ही सर्व कारवाई पोलीस अधीक्षक अनुज तारे, अपर पोलीस अधीक्षक लता फड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रदीप पाडवी आणि नवदीप असावाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रदीप परदेशी व त्यांच्या पथकाने केली आहे. पोलिसांच्या या धडाकेबाज कामगिरीमुळे गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून जनतेने समाधान व्यक्त केले आहे.