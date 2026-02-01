Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

वाशिम पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून जिल्ह्यातील ७ गंभीर गुन्ह्यांची उकल करत ६ सराईत चोरट्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या कारवाईत पोलिसांनी सोने, रोख रक्कम आणि वाहनांसह एकूण ९ लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून चोरी, घरफोडी आणि लुटमारीच्या घटनांनी नागरिक दहशतीत होते. या वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनुज तारे यांनी दिलेल्या कडक आदेशानुसार, वाशिम पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून सात गंभीर गुन्ह्यांची उकल केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण ६ सराईत चोरट्यांना अटक केली असून त्यांच्याकडून ९ लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

Baramati Airport plane Crash History: बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात!

स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, घरफोडीतील सोने विकण्यासाठी काही चोरटे वाशिममध्ये येणार होते. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून मालेगाव तालुक्यातील खेर्डा येथील करण एकनाथ वंजारे याला त्याच्या साथीदारासह ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून ३८ ग्रॅम सोन्याचे दागिने, दोन मोटारसायकल आणि दोन मोबाईल असा ९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. चौकशीदरम्यान त्यांनी वाशिमसह बुलढाणा जिल्ह्यातही गुन्हे केल्याची कबुली दिली आहे.

दुसऱ्या एका कारवाईत, समृद्धी महामार्गावर सातत्याने होणाऱ्या डिझेल चोरीवाशिम पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून जिल्ह्यातील ७ गंभीर गुन्ह्यांची उकल करत ६ सराईत चोरट्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या कारवाईत पोलिसांनी सोने, रोख रक्कम आणि वाहनांसह एकूण ९ लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.चे गुन्हे पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. याप्रकरणी जालना जिल्ह्यातील हिवरा आणि टेंभुर्णी येथील प्रतिक साळवे, सागर हिवराळे आणि अलीम खान पठाण या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, मालेगाव परिसरात पाकीटमारी करणाऱ्या शेख सत्तार शेख दादामिया या सराईत गुन्हेगारालाही पोलिसांनी बेड्या ठोकून त्याच्याकडून रोख रक्कम हस्तगत केली आहे.

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव 

ही सर्व कारवाई पोलीस अधीक्षक अनुज तारे, अपर पोलीस अधीक्षक लता फड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रदीप पाडवी आणि नवदीप असावाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रदीप परदेशी व त्यांच्या पथकाने केली आहे. पोलिसांच्या या धडाकेबाज कामगिरीमुळे गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून जनतेने समाधान व्यक्त केले आहे.

Web Title: Washim news police action 6 thieves caught

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 02:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nandura News : नांदुरा येथे आपदा मित्र प्रशिक्षणाची सांगता! सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले
1

Nandura News : नांदुरा येथे आपदा मित्र प्रशिक्षणाची सांगता! सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले

Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली
2

Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

Washim News : विद्यार्थ्यांनी जाणली गडकिल्यांची माहिती! शिवाजी महाविदयालयाची शैक्षणिक सहल
3

Washim News : विद्यार्थ्यांनी जाणली गडकिल्यांची माहिती! शिवाजी महाविदयालयाची शैक्षणिक सहल

Washim News: जिल्ह्यात ६८ हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ झाला बंद! महिलांमध्ये नाराजी
4

Washim News: जिल्ह्यात ६८ हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ झाला बंद! महिलांमध्ये नाराजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2026 | 02:15 PM
पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

Feb 01, 2026 | 02:12 PM
Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Feb 01, 2026 | 02:10 PM
Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Feb 01, 2026 | 02:06 PM
“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

Feb 01, 2026 | 02:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM