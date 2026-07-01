जूनमध्ये बंपर GST कलेक्शन, आकडा 1.94 लाख कोटींवर; महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल स्थानी, आता वस्तू स्वस्त होतील की महागाई वाढेल?

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महसुलातील सर्वात मोठी वाढ आयात केलेल्या वस्तूंवरील करांमधून झाली, जो गेल्या वर्षीच्या जूनमधील ₹४४,६०८ कोटींच्या तुलनेत ३४.६% नी वाढून ₹६०,०३८ कोटी झाला. जूनमध्ये देशांतर्गत व्यापारातून मिळणारे संकलन मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.५% वाढून ₹१,३४,७७४ कोटींवर पोहोचले, जे पूर्वी ₹१,२६,५०५ कोटी होते. जूनमधील निव्वळ जीएसटी महसूल मागील वर्षाच्या ₹१,४५,९८४ कोटींच्या तुलनेत ११.२% वाढून ₹१,६२,३७७ कोटींवर पोहोचला. जूनमध्ये एकूण परतावा २९.१% वाढून ₹३२,४३६ कोटींवर पोहोचला.
India’s Goods and Services Tax (GST) collections climbed to Rs 1,94,812 crore in June 2026, marking a 13.9% year-on-year increase from Rs 1,71,105 crore in June 2025, according to provisional data released by the Finance Ministry pic.twitter.com/dTZM2BhBqR — ANI (@ANI) July 1, 2026
जून 2025 मध्ये जीएसटी संकलन 1.71 लाख कोटी रुपये होते. राज्यनिहाय जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान कायम राखले आहे. राज्याने ९ टक्क्यांच्या वाढीसह ३० हजार ७१४ कोटी रुपयांचे कर संकलन केले.
३०,७१४ कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनासह महाराष्ट्र यादीत अव्वल स्थानी आहे.
कर्नाटक आणि गुजरातने देखील अनुक्रमे १२,९३७ कोटी रुपये आणि ११,७४३ कोटी रुपयांचे संकलन नोंदवले.
मोठ्या राज्यांमध्ये, उत्तर प्रदेशने सर्वोत्तम कामगिरी केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याचे जीएसटी संकलन १९% नी वाढून ९,१६५ कोटी रुपयांवर पोहोचले.
तामिळनाडू, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये अनुक्रमे २%, ५% आणि ५% घट नोंदवली गेली.
एकंदरीत, यावर्षी जीएसटी वाढीमागील सर्वात मोठे कारण परदेशी वस्तूंची आयात हे होते. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत वस्तू आणि मालाच्या मजबूत मागणीमुळे देखील जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे. तसेच, डिजिटल इकोसिस्टम आणि कर प्रशासनातील सुधारणांमुळे देखील जीएसटी संकलन मजबूत झाले आहे.
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