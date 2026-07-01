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जूनमध्ये बंपर GST कलेक्शन, आकडा 1.94 लाख कोटींवर; महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल स्थानी, आता वस्तू स्वस्त होतील की महागाई वाढेल?

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:21 PM IST
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सारांश

जून महिन्यातील GST कलेक्शनचा आकडा १,९४,८१२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागच्या वर्षीच्या जून २०२५ तुलनेत यामध्ये तब्बल १३.९% ची दमदार वाढ झाली आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळेससुद्धा महाराष्ट्र ३०,७१४ कोटी रुपयांच्या कलेक्शनसह देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • जूनमध्ये सरकारी तिजोरीच्या महसुलात लक्षणीय वाढ
  • सरकारने किती महसूल मिळवला?
  • प्रत्येक राज्याची कामगिरी कशी होती?
GST Collections for June 2026: जून महिन्यात सरकारी तिजोरीच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली. नवीनतम जीएसटी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या जूनमधील ₹१.७१ लाख कोटींच्या तुलनेत, जून २०२६ मध्ये भारताचे जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर संकलन वार्षिक १३.९% नी वाढून ₹१.९५ लाख कोटी म्हणजेच ₹१,९४,८१२ कोटी झाले आहे. अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी जूनमधील जीएसटी संकलनातील ही वाढ गेल्या १३ महिन्यांतील सर्वात जलद आहे.

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सरकारने किती महसूल मिळवला?

महसुलातील सर्वात मोठी वाढ आयात केलेल्या वस्तूंवरील करांमधून झाली, जो गेल्या वर्षीच्या जूनमधील ₹४४,६०८ कोटींच्या तुलनेत ३४.६% नी वाढून ₹६०,०३८ कोटी झाला. जूनमध्ये देशांतर्गत व्यापारातून मिळणारे संकलन मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.५% वाढून ₹१,३४,७७४ कोटींवर पोहोचले, जे पूर्वी ₹१,२६,५०५ कोटी होते. जूनमधील निव्वळ जीएसटी महसूल मागील वर्षाच्या ₹१,४५,९८४ कोटींच्या तुलनेत ११.२% वाढून ₹१,६२,३७७ कोटींवर पोहोचला. जूनमध्ये एकूण परतावा २९.१% वाढून ₹३२,४३६ कोटींवर पोहोचला.

GST संकलनात महाराष्ट्र अव्वल स्थानी

जून 2025 मध्ये जीएसटी संकलन 1.71 लाख कोटी रुपये होते. राज्यनिहाय जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान कायम राखले आहे. राज्याने ९ टक्क्यांच्या वाढीसह ३० हजार ७१४ कोटी रुपयांचे कर संकलन केले.

प्रत्येक राज्याची कामगिरी कशी होती?

३०,७१४ कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनासह महाराष्ट्र यादीत अव्वल स्थानी आहे.
कर्नाटक आणि गुजरातने देखील अनुक्रमे १२,९३७ कोटी रुपये आणि ११,७४३ कोटी रुपयांचे संकलन नोंदवले.
मोठ्या राज्यांमध्ये, उत्तर प्रदेशने सर्वोत्तम कामगिरी केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याचे जीएसटी संकलन १९% नी वाढून ९,१६५ कोटी रुपयांवर पोहोचले.
तामिळनाडू, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये अनुक्रमे २%, ५% आणि ५% घट नोंदवली गेली.
एकंदरीत, यावर्षी जीएसटी वाढीमागील सर्वात मोठे कारण परदेशी वस्तूंची आयात हे होते. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत वस्तू आणि मालाच्या मजबूत मागणीमुळे देखील जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे. तसेच, डिजिटल इकोसिस्टम आणि कर प्रशासनातील सुधारणांमुळे देखील जीएसटी संकलन मजबूत झाले आहे.

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Web Title: Bumper gst collection in june figure hits 194 lakh crore maharashtra tops the list againwill goods become cheaper or will inflation rise

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:21 PM

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