Stock Market Today: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीसह आज करा ‘या’ शेअर्सची खरेदी, बाजार तज्ज्ञ सुमीत बगडिया यांनी केली शिफारस

भारतीय शेअर बाजार मागील सत्रात, २५ डिसेंबर रोजी ख्रिसमसमुळे बंद होते. तथापि, जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांमध्ये गुंतवणूकदारांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि आयसीआयसीआय बँक सारख्या निवडक हेवीवेट शेअर्समध्ये नफा बुक केल्यामुळे, बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० निर्देशांक घसरले. सेन्सेक्स ११६ अंकांनी म्हणजेच ०.१४% ने घसरून ८५,४०८.७० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३५ अंकांनी म्हणजेच ०.१३% ने घसरून २६,१४२.१० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार इंडसइंड बँक, ओला इलेक्ट्रिक, विक्रण इंजिनिअरिंग, कॅस्ट्रॉल इंडिया, व्होडाफोन आयडिया, लेन्सकार्ट सोल्युशन्स, अदानी पॉवर, अल्ट्राटेक सिमेंट, केएनआर कन्स्ट्रक्शन, एनबीसीसी या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. यामध्ये जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज, सोम डिस्टिलरीज अँड ब्रुअरीज आणि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स यांचा समावेश आहे.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक, गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, डालमिया भारत आणि कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनॅशनल यांचा समावेश आहे. शुक्रवारी दक्षिण कोरियाच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. रिलायन्स आणि आयसीआयसीआय बँक सारख्या निवडक हेवीवेट शेअर्समध्ये नफा वाढल्याने आणि जागतिक पातळीवर मिश्र संकेतांमुळे बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी भारतीय निर्देशांक – सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० लाल रंगात बंद झाले.
सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने इंडसइंड बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंग पोर्टफोलिओमध्ये झालेल्या अनियमिततेबद्दल चौकशी सुरू केली आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्ज देणाऱ्या कंपनीने बुधवारी स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली की त्यांना व्हाईट-कॉलर क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीकडून एक पत्र मिळाले आहे. बँकेविरुद्धच्या भावनिक SFIO कारवाईचा शेअरच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.