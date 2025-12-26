Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीसह आज करा ‘या’ शेअर्सची खरेदी, बाजार तज्ज्ञ सुमीत बगडिया यांनी केली शिफारस

Share Market Update: बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा फायदा होऊ शकतो. या शेअर्सबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:49 AM
India Share Market Update: जागतिक बाजारपेठेत आज सकारात्मक ट्रेंड पाहायला मिळाले आहेत. मात्र तरी देखील आज २६ डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, लाल रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टी २६,१४३ च्या जवळ व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा ३३ अंकांनी किंवा ०.१३% ने कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या – चांदीचे दर वाचून व्हाल थक्क! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

भारतीय शेअर बाजार मागील सत्रात, २५ डिसेंबर रोजी ख्रिसमसमुळे बंद होते. तथापि, जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांमध्ये गुंतवणूकदारांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि आयसीआयसीआय बँक सारख्या निवडक हेवीवेट शेअर्समध्ये नफा बुक केल्यामुळे, बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० निर्देशांक घसरले. सेन्सेक्स ११६ अंकांनी म्हणजेच ०.१४% ने घसरून ८५,४०८.७० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३५ अंकांनी म्हणजेच ०.१३% ने घसरून २६,१४२.१० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार इंडसइंड बँक, ओला इलेक्ट्रिक, विक्रण इंजिनिअरिंग, कॅस्ट्रॉल इंडिया, व्होडाफोन आयडिया, लेन्सकार्ट सोल्युशन्स, अदानी पॉवर, अल्ट्राटेक सिमेंट, केएनआर कन्स्ट्रक्शन, एनबीसीसी या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. यामध्ये जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज, सोम डिस्टिलरीज अँड ब्रुअरीज आणि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स यांचा समावेश आहे.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक, गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, डालमिया भारत आणि कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनॅशनल यांचा समावेश आहे. शुक्रवारी दक्षिण कोरियाच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. रिलायन्स आणि आयसीआयसीआय बँक सारख्या निवडक हेवीवेट शेअर्समध्ये नफा वाढल्याने आणि जागतिक पातळीवर मिश्र संकेतांमुळे बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी भारतीय निर्देशांक – सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० लाल रंगात बंद झाले.

Banking Holiday January 2026: जानेवारी 2026 मध्ये 16 दिवस बँक बंद? सुट्टींचा पूर्ण कॅलेंडर पाहा 

सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने इंडसइंड बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंग पोर्टफोलिओमध्ये झालेल्या अनियमिततेबद्दल चौकशी सुरू केली आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्ज देणाऱ्या कंपनीने बुधवारी स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली की त्यांना व्हाईट-कॉलर क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीकडून एक पत्र मिळाले आहे. बँकेविरुद्धच्या भावनिक SFIO कारवाईचा शेअरच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Dec 26, 2025 | 08:49 AM

