Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो... एपीएल अपोलोसह 'या' शेअर्सवर ठेवा तुमचं लक्ष, बाजारातील तज्ज्ञांनी केली शिफारस

गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजार घसरला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या खाली बंद झाला. सेन्सेक्स ५०३.७६ अंकांनी म्हणजेच ०.६०% ने घसरून ८३,३१३.९३ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १३३.२० अंकांनी म्हणजेच ०.५२% ने घसरून २५,६४२.८० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १७४.५० अंकांनी किंवा ०.२९% ने घसरून ६०,०६३.६५ वर बंद झाला. शेअर बाजारात सुरु असलेल्या तीन दिवसांच्या तेजीनंतर गुरुवारी शेअर बाजार घसरला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट स्टॉक खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. सुमित बगाडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये एपीएल अपोलो, लुपिन, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजीज, डीमार्ट आणि एचएफसीएल यांचा समावेश आहे. रेलिगेअर ब्रोकिंग येथील संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी अत्पाकालीन खरेदीसाठी गुंतणूकदारांना इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), इंडस टॉवर्स, आरईसी लिमिटेड या स्टॉक्सची शिफारस केली आहे.
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार भारती एअरटेल, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स, हिरो मोटोकॉर्प, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल), फेडरल बँक, अल्ट्राटेक सिमेंट, बर्जर पेंट्स, फिजिक्सवाल्लाह, एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स (न्याका) आणि इतर स्टॉक्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया आणि आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी आज शुक्रवारी शेअर बाजारात व्यवहार करतानाह गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच इंट्राडे स्टॉक्स सुचवले आहेत. तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारसीनुसार, गुंतवणूकदार जीईशिप, आयओसी, पीएनबी, पॉली मेडिक्योर आणि यूपीएल शेअर्सवर त्यांचा फोकस ठेऊ शकतात.
टाटा स्टील , कल्याण ज्वेलर्स , एमआरएफ , बीईएमएल , सन टीव्ही , बॉश , सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, सीईएससी, क्रॉम्प्टन, डेल्टा कॉर्प, इथोस, जीएमएम फॉडलर, ग्रीव्हज कॉटन, जुबिलंट फार्मोवा, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल हेल्थ, पर्ल ग्लोबल, शिपिंग कॉर्प, शिल्पा मेडिकेअर, बाजार स्टाईल रिटेल आणि व्हर्लपूल ऑफ इंडिया या काही आघाडीच्या कंपन्या आहेत ज्या आज त्यांचे तिसरे तिमाही निकाल जाहीर करतील.