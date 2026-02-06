Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… एपीएल अपोलोसह 'या' शेअर्सवर ठेवा तुमचं लक्ष, बाजारातील तज्ज्ञांनी केली शिफारस

Share Market Update: शेअर बाजारात आज नकारात्मक सुरुवात होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस केली आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 09:00 AM
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो... एपीएल अपोलोसह 'या' शेअर्सवर ठेवा तुमचं लक्ष, बाजारातील तज्ज्ञांनी केली शिफारस

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो... एपीएल अपोलोसह 'या' शेअर्सवर ठेवा तुमचं लक्ष, बाजारातील तज्ज्ञांनी केली शिफारस

  • भारतीय शेअर बाजार नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता
  • सुमारे २०० कंपन्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल शुक्रवारी जाहीर करतील
  • तीन दिवसांच्या तेजीनंतर गुरुवारी शेअर बाजार घसरला
India Share Market Update:   जागतिक बाजारपेठेत कमकुवतपणा पाहायला मिळत आहे. अमेरिकन टेक स्टॉक्समध्ये सतत विक्री झाल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० आज शुक्रवारी सपाट किंवा नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी आज नकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,६०९ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ११५ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमती वाढल्या की घसरल्या? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजार घसरला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या खाली बंद झाला. सेन्सेक्स ५०३.७६ अंकांनी म्हणजेच ०.६०% ने घसरून ८३,३१३.९३ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १३३.२० अंकांनी म्हणजेच ०.५२% ने घसरून २५,६४२.८० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १७४.५० अंकांनी किंवा ०.२९% ने घसरून ६०,०६३.६५ वर बंद झाला. शेअर बाजारात सुरु असलेल्या तीन दिवसांच्या तेजीनंतर गुरुवारी शेअर बाजार घसरला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट स्टॉक खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. सुमित बगाडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये एपीएल अपोलो, लुपिन, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजीज, डीमार्ट आणि एचएफसीएल यांचा समावेश आहे. रेलिगेअर ब्रोकिंग येथील संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी अत्पाकालीन खरेदीसाठी गुंतणूकदारांना इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), इंडस टॉवर्स, आरईसी लिमिटेड या स्टॉक्सची शिफारस केली आहे.

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार भारती एअरटेल, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स, हिरो मोटोकॉर्प, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल), फेडरल बँक, अल्ट्राटेक सिमेंट, बर्जर पेंट्स, फिजिक्सवाल्लाह, एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स (न्याका) आणि इतर स्टॉक्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया आणि आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी आज शुक्रवारी शेअर बाजारात व्यवहार करतानाह गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच इंट्राडे स्टॉक्स सुचवले आहेत. तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारसीनुसार, गुंतवणूकदार जीईशिप, आयओसी, पीएनबी, पॉली मेडिक्योर आणि यूपीएल शेअर्सवर त्यांचा फोकस ठेऊ शकतात.

Jio BlackRock Partnership: भारताच्या म्युच्युअल फंड क्षेत्रात खळबळ! अंबानी–फिंक यांच्या भागीदारीला सेबीची मान्यता 

टाटा स्टील , कल्याण ज्वेलर्स , एमआरएफ , बीईएमएल , सन टीव्ही , बॉश , सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, सीईएससी, क्रॉम्प्टन, डेल्टा कॉर्प, इथोस, जीएमएम फॉडलर, ग्रीव्हज कॉटन, जुबिलंट फार्मोवा, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल हेल्थ, पर्ल ग्लोबल, शिपिंग कॉर्प, शिल्पा मेडिकेअर, बाजार स्टाईल रिटेल आणि व्हर्लपूल ऑफ इंडिया या काही आघाडीच्या कंपन्या आहेत ज्या आज त्यांचे तिसरे तिमाही निकाल जाहीर करतील.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: These shares will be beneficial today at 6 february 2026 as per experts advice stock market news in marathi

Published On: Feb 06, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

