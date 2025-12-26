Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Gold And Silver Rate Increase In India Once Again Know In Details Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या – चांदीचे दर वाचून व्हाल थक्क! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमती पुन्हा वाढल्या आहेत. पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,350 रुपये आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,930 रुपये आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:14 AM
Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या - चांदीचे दर वाचून व्हाल थक्क! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या - चांदीचे दर वाचून व्हाल थक्क! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये
  • दिल्लीत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,810 रुपये
  • सुरत शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 26 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,926 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,766 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,445 रुपये आहे. भारतात 26 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये आहे. भारतात 26 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,100 रुपये आहे.

Voter ID online Application: मतदान कार्ड काढणे झाले आणखी सोपे! आता घरबसल्या करा ऑनलाईन अर्ज; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये आहे. तसेच हैद्राबाद आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

India–Bangladesh Relations: भारत–बांगलादेश संबंधात तणाव; बांगलादेश भारतावर कशासाठी अवलंबून आहे?

दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,600 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,480 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,500 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
बंगळुरु ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
पुणे ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
केरळ ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
कोलकाता ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
मुंबई ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
नागपूर ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
हैद्राबाद ₹1,27,660 ₹1,39,260 ₹1,04,450
जयपूर ₹1,27,810 ₹1,39,410 ₹1,04,600
लखनौ ₹1,27,810 ₹1,39,410 ₹1,04,600
चंदीगड ₹1,27,810 ₹1,39,410 ₹1,04,600
दिल्ली ₹1,27,810 ₹1,39,410 ₹1,04,600
नाशिक ₹1,27,690 ₹1,39,290 ₹1,04,480
सुरत ₹1,27,710 ₹1,39,310 ₹1,04,500

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate increase in india once again know in details gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 08:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावी लागणार इतकी किंमत
1

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावी लागणार इतकी किंमत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव नरमले, चांदीच्या दराने घेतली मोठी झेप! किंमती वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव नरमले, चांदीच्या दराने घेतली मोठी झेप! किंमती वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या वाढत्या दराने ग्राहक हैराण, चांदी 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर! जाणून घ्या आजच्या किंमती
3

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या वाढत्या दराने ग्राहक हैराण, चांदी 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर! जाणून घ्या आजच्या किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी वाढ! किंमती पाहून ग्राहकांना फुटला घाम, जाणून घ्या सविस्तर
4

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी वाढ! किंमती पाहून ग्राहकांना फुटला घाम, जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM