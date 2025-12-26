Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या – चांदीचे दर वाचून व्हाल थक्क! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

Voter ID online Application: मतदान कार्ड काढणे झाले आणखी सोपे! आता घरबसल्या करा ऑनलाईन अर्ज; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये आहे. तसेच हैद्राबाद आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,600 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,480 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,500 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|बंगळुरु
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|पुणे
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|केरळ
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|कोलकाता
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|मुंबई
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|नागपूर
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|हैद्राबाद
|₹1,27,660
|₹1,39,260
|₹1,04,450
|जयपूर
|₹1,27,810
|₹1,39,410
|₹1,04,600
|लखनौ
|₹1,27,810
|₹1,39,410
|₹1,04,600
|चंदीगड
|₹1,27,810
|₹1,39,410
|₹1,04,600
|दिल्ली
|₹1,27,810
|₹1,39,410
|₹1,04,600
|नाशिक
|₹1,27,690
|₹1,39,290
|₹1,04,480
|सुरत
|₹1,27,710
|₹1,39,310
|₹1,04,500