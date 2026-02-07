Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Hit And Run Case In Kolhapur Father Dauther Death 5 Injured Accident News

कोल्हापुरात मृत्यूचे तांडव! Hit-Run केसमध्ये बाप-लेकीचा दुर्दैवी अंत; तब्बल 7 जणांना…

कार चालक मयुरेश पाटील याची काही दिवसापूर्वी प्रकृत्ती बिघडल्याने, त्याला शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्याला दोन दिवसापूर्वी रुग्णालयातून डिचार्ज देण्यात आला होता.

Updated On: Feb 07, 2026 | 09:15 PM
कोल्हापुरात मृत्यूचे तांडव! Hit-Run केसमध्ये बाप-लेकीचा दुर्दैवी अंत; तब्बल 7 जणांना…

कोल्हापुरात भीषण अपघात (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

भीषण अपघातामध्ये 5 जण गंभीर जखमी
शाहू मिल चौकात घडली घटना 
कोल्हापूरमध्ये घडली हिट अँड रनची घटना

कोल्हापूर: शहरातील राजारामपुरी, शाहू मिल चौकात शनिवारी दुपारी हिट अँड रनची घटना घडली. या अपघातात कोल्हापूर मनपाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आणि त्यांची वकील मुलगी अशा दोघांचा दुदैवी मृत्यू झाला. दीपक महादेव वंसे ( रा.साईबाबा मंदिरलगत, दिलबहार तालीम चौक, कोल्हापूर), त्यांची नवविवाहित मुलगी अॅड.भाग्यश्री लक्ष्मण गवळी उर्फ वंसे (रा. कसबा बावडा, कोल्हापूर, मुळ रा. खोकुर्ले, ता. गगनबावडा, जि. कोल्हापूर) अशी त्यांची नावे आहेत. तर दोन तरुण जखमी झाले. अपघातानंतर कार चालक मयुरेश योगेश पाटील (वय २०, रा. आठवी गल्ली, राजारामपूरी, कोल्हापूर) याला जमावाने चांगलाच चोप देत, कार रस्त्यावर उलटून टाकली. या अपघात प्रकरणी राजारामपूरी पोलिसांनी कार चालक मयुरेश पाटील याला रात्री उशिरा अटक केली आहे.

अपघाताची अधिक माहिती अशी की, कार चालक मयुरेश पाटील याची काही दिवसापूर्वी प्रकृत्ती बिघडल्याने, त्याला शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्याला दोन दिवसापूर्वी रुग्णालयातून डिचार्ज देण्यात आला होता. तो शनिवारी दुपारी कार घेवून जात होता. यावेळी त्याने राजारामपुरी रस्त्यावर एका रिक्षा चालकाला ठोकर दिली. या अपघातानंतर त्याच्यात आणि रिक्षा चालकामध्ये वाद सुरु झाला. याचदरम्यान त्याने घटनास्थळावरुन कारसह पलायन केले. त्यामुळे रिक्षाचालकाने त्याचा पाठलाग सुरु केल्याने त्याने रिक्षा चालकाला चकवा देण्यासाठी कार भरधाव वेगाने चालवित शहरातील शाहू मिल चौकात आला. या चौकातून तो कोटीतिर्थ तलावमार्गे उद्यमनगराकडे जावू लागला.

Gujrat Crime: मोबाईलचं व्यसन सोडवण्यासाठी पाठवलेल्या १५ वर्षीय मुलीवर मामासह चुलत भावाकडून अत्याचार

याचवेळी चौकालगतच्या वळणावर त्याचा कारवरील ताबा सुटल्याने, कारची समोरुन येणाऱ्या तीन दुचाकींना जोराची धडक बसली. या धडकेत तिन्ही दुचाकीवरील सर्वजण उडून रस्त्याच्याकडेला पडले. यामध्ये कोल्हापूर मनपाचे सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक वंसे आणि त्यांची नवविवाहित मुलगी अॅड. भाग्यश्री गवळी उर्फ वंसे या दोघांच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने या बाप-लेकीचा जागीच मृत्यू झाला. अन्य दोन दुचाकीवरील दोघे गंभीर जखमी झाले. हा अपघात इतका भीषण होता की, तिन्ही दुचाकीचा चक्काचूर झाला होता. अपघाताच्या आवाजाने चौकातील नागरिकांनी अपघातस्थळी धाव घेतली. जखमीना तत्काळ उपचारासाठी शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तर कारमध्ये अडकून राहिलेला कार चालक मयुरेश पाटील याला कारमधून बाहेर काढत नागरिकांनी त्याचा चांगलाच चोप दिला. या अपघाताची माहिती पोलिसांना मिळाल्याने, राजारामपूरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.

चूक कोणाची? भरधाव ऑटो आणि दुचाकीची जोरदार धडक; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

जमावाकडून मारहाण सुरु असलेल्या कार चालक मयूरेश पाटील याची जमावाच्या तावडीतून सुटका करीत त्याला ताब्यात घेतले.
अपघात स्थळाचे दृष्य मन हेलावून टाकणारे होते. त्यानंतर पोलिसांनी अपघाताच्या ठिकाणाचा पंचनामा करुन, मयत दीपक वंसे आणि त्यांची मुलगी अॅड. भाग्यश्री गवळी उर्फ वंसे या दोघांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सीपीआर रुग्णालयाकडे पाठिवला. या अपघाताची माहिती समजताच वंसे यांचे नातेवाईक आणि मित्र परिवाराने सीपीआर रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांनी मृत वंसे बाप-लेकीचे मृतदेह पाहताच केलेला आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता. या अपघातस्थळी शहर पोलीस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी भेट दिली.

Web Title: Hit and run case in kolhapur father dauther death 5 injured accident news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 09:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: चिपळूण एसटी स्टँडमध्ये पाच लाख हातोहात लंपास
1

Crime News: चिपळूण एसटी स्टँडमध्ये पाच लाख हातोहात लंपास

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार
2

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण
3

राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

क्रिकेट सामन्या दरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणाची हत्या; मावळातील सोमाटणे फाटा येथील घटना
4

क्रिकेट सामन्या दरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणाची हत्या; मावळातील सोमाटणे फाटा येथील घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोल्हापुरात मृत्यूचे तांडव! Hit-Run केसमध्ये बाप-लेकीचा दुर्दैवी अंत; तब्बल 7 जणांना…

कोल्हापुरात मृत्यूचे तांडव! Hit-Run केसमध्ये बाप-लेकीचा दुर्दैवी अंत; तब्बल 7 जणांना…

Feb 07, 2026 | 09:15 PM
T20 World Cup LIVE : वानखेडेवर टॉप ऑर्डरने टाकली नांगी! सूर्याच्या खेळीने राखली लाज; भारताचे USA समोर 162 धावांचे लक्ष्य 

T20 World Cup LIVE : वानखेडेवर टॉप ऑर्डरने टाकली नांगी! सूर्याच्या खेळीने राखली लाज; भारताचे USA समोर 162 धावांचे लक्ष्य 

Feb 07, 2026 | 08:51 PM
Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Feb 07, 2026 | 08:44 PM
‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाबाबत Health Department चा यू-टर्न? वैद्यकीय सेवांसाठी पुन्हा शुल्क…

‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाबाबत Health Department चा यू-टर्न? वैद्यकीय सेवांसाठी पुन्हा शुल्क…

Feb 07, 2026 | 08:38 PM
Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Feb 07, 2026 | 08:31 PM
३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

Feb 07, 2026 | 08:30 PM
Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Feb 07, 2026 | 08:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM