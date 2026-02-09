Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chocolate Day 2026: मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारण्यासाठी नियमित खा डार्क चॉकलेट, हृदयाचे कायमच राहील मजबूत

चॉकलेट खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये आढळून येणारी खनिजे त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. चला तर जाणून घेऊया डार्क चॉकलेट खाण्याचे फायदे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 11:06 AM
चॉकलेट खाण्याचे फायदे?
चॉकलेटमध्ये कोणते घटक असतात?
चॉकलेट खाण्याचे तोटे?

दरवर्षी ९ फेब्रुवारीला चॉकलेट डे साजरा केला जातो. या सुंदर दिवशी एकमेकांना चॉकलेट देत प्रेमाची कबुली दिली जाते. हा दिवस प्रत्येक व्यक्तीसाठी अतिशय खास असतो. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात व्हॅलेंटाईन वीक साजरा केला जातो. मचे संत व्हॅलेंटाईन आणि टर्नीचे संत व्हॅलेंटाईन यांच्या सन्मानासाठी वेगवेगळे डे साजरा केले जातात. चॉकलेट डे च्या निमित्ताने केवळ जोडीदारचं नाहीतर मित्रमैत्रिणीसुद्धा एकमेकांना चॉकलेट देत गोड शुभेच्छा देतात. चॉकलेट डे च्या दिवशी अनेक लोक चॉकलेट खातात, पण नियमित एक तुकडा डार्क चॉकलेट किंवा इतर कोणतेही चॉकलेट खाल्ल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. आज आम्ही तुम्हाला चॉकलेट खाल्ल्यामुळे आरोग्याला नेमके काय फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

चॉकलेट खाण्याचे शरीराला होणारे फायदे:

चॉकलेट केवळ डे साजरा करण्यासाठी नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा आवश्यक आहे. यामध्ये असलेले घटक हृदयाचे आरोग्य सुधारतात. डार्क चॉकलेटमधील अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. याशिवाय खराब झालेला मूड सुधारण्यासाठी डार्क चॉकलेटचे सेवन करावे. चॉकलेट खाल्ल्यामुळे शरीरात वाढलेला मानसिक तणाव कमी होण्यास मदत होते आणि आरोग्य सुधारते. बिघडलेला मूड चांगला करण्यासाठी एक चॉकलेट खावे. यामुळे तुम्ही फ्रेश राहाल. पण अतिप्रमाणात चॉकलेट खाल्ल्यास मधुमेह किंवा आरोग्यासंबंधित समस्या वाढू शकतात.

डार्क चॉकलेटमध्ये असलेले फ्लावोनॉयड्स रक्तभिसरण सुधारण्यासाठी मदत करते. उच्च रक्तदाबाच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या लोकांनी डार्क चॉकलेट खावे. यामुळे हृदयाचे कार्य सुरळीत चालू राहते. नियमित एक किंवा दोन तुकडे डार्क चॉकलेट खाल्ल्यास हृद्यासंबंधित समस्यांपासून कायमची सुटका मिळेल आणि हार्ट अटॅकसारखे गंभीर आजार उद्भवणार नाहीत. डार्क चॉकलेटमधील पॉलिफेनॉल आणि फ्लेव्होनॉइड्स युक्त घटक आढळून येतात, ज्यामुळे उच्च रक्तदाबाची समस्या उद्भवत नाही. मेंदूला व्यवस्थित रक्तपुरवठा करण्यासाठी चॉकलेट खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

डार्क चॉकलेट खाल्ल्यामुळे केवळ शरीरालाच नाहीतर त्वचेला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून त्वचेचा बचाव करतात. चांगल्या दर्जाच्या डार्क चॉकलेटमध्ये लोह, मॅग्नेशियम, तांबे आणि मँगनीज यांसारखे आवश्यक खनिजे आढळून येतात. पण डार्क चॉकलेट खाणे शरीरासाठी जितके चांगले आहे, तितके वाईट सुद्धा आहे. त्यामुळे चॉकलेट कायमच बेताने खावे. अतिप्रमाणात चॉकलेट खाल्ल्यास मधुमेह होण्याची शक्यता असते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

  • Que: चॉकलेट खाण्याचे प्रमुख आरोग्य फायदे?

    Ans: डार्क चॉकलेटमधील पॉलिफेनॉल आणि फ्लेव्होनॉइड्स रक्तदाब नियंत्रित करतात आणि रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारून हृदयविकाराचा धोका कमी करतात.

  • Que: दररोज किती डार्क चॉकलेट खावे?

    Ans: आरोग्यासाठी दिवसाला फक्त 1 1 ते 2 2 लहान तुकडे (सुमारे 20 2 0 - 30 3 0 ग्रॅम) पुरेसे आहेत. जास्त खाल्ल्याने वजन वाढू शकते.

  • Que: डार्क चॉकलेट खाण्याचे काही तोटे आहेत का?

    Ans: जास्त प्रमाणात खाल्यास, कॅफिनमुळे निद्रानाश, पोटदुखी किंवा वजन वाढण्याची समस्या उद्भवू शकते.

