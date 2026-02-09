Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

एसएस राजामौली यांचा आगामी चित्रपट “वाराणसी” त्याच्या घोषणेपासूनच चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या कथानकाबद्दल अद्याप फारशी माहिती समोर आलेली नसली तरी, महेश बाबू भगवान रामाची भूमिका साकारणार हे निश्चित आहे.पण त्यांच्या भूमिकेचे नाव रुद्र असेल. आता, एसएस राजामौली यांनी चित्रपटातील एका दृश्याबद्दल सांगितले आहे. रामायणावर आधारित या दृश्याचे चित्रीकरण करण्यासाठी राजामौली यांना ६० दिवस लागले.
द रॅपशी बोलताना, दिग्दर्शक राजामौली यांनी खुलासा केला की चित्रपटातील २५ मिनिटांचा एक दृश्य चित्रित करण्यासाठी त्यांना ६० दिवस लागले. या दृश्यात हिंदू महाकाव्य रामायणापासून प्रेरित एक भाग दाखवण्यात आला आहे. दिग्दर्शक म्हणाले, “माझे बहुतेक चित्रपट भारतीय महाकाव्य महाभारत आणि रामायणापासून प्रेरित आहेत. या चित्रपटात मला रामायणातील थेट एक भाग चित्रित करण्याची संधी मिळाली. चित्रपटाचा हा भाग अनेक वेगवेगळ्या भागांचा संग्रह आहे. त्यामुळे, संपूर्ण दृश्य सुमारे २५ मिनिटांचे आहे. त्या प्रत्येक भागाचे चित्रीकरण करणे म्हणजे स्वतःमध्ये एक चित्रपट बनवण्यासारखे होते. प्रत्येक भागात आपण, प्रेक्षक आणि पात्रांना ज्या भावनांमधून जावे लागले त्या वेगवेगळ्या होत्या.”
२५ मिनिटांच्या या दृश्याचे शूटिंग स्वतःच एक चित्रपट असल्याचे वर्णन करताना राजामौली म्हणाले, “काही भागांमध्ये वेगवेगळी सर्जनशील आव्हाने होती. तांत्रिक आव्हाने वेगळी होती. त्यामुळे, प्रत्येक भागासाठी एक पूर्णपणे नवीन चित्रपट बनवण्यासारखे होते. ते खरोखरच आव्हानात्मक होते. हा दृश्य शूट करण्यासाठी आम्हाला आमचे सर्व प्रयत्न करावे लागले. आम्ही ते ६० दिवसांसाठी चित्रित केले आणि ते माझ्यासाठी सर्वात समाधानकारक दृश्यांपैकी एक होते.”
चित्रपटात महेश बाबूंनी साकारलेल्या भगवान रामाच्या भूमिकेबद्दल राजामौली म्हणाले, “माझ्या चित्रपटातील हा सर्वात संस्मरणीय दृश्यांपैकी एक असेल. मला असे वाटले की मी हवेत उडत आहे. पहिल्याच दिवशी मी महेशला रामाच्या वेशभूषेत फोटोशूट करताना पाहिले तेव्हा माझे अंगावर काटा आला. त्याला त्या पोशाखात पाहून मी पूर्णपणे थक्क झालो.”
एसएस राजामौली दिग्दर्शित “वाराणसी” मध्ये महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. हा चित्रपट ७ एप्रिल २०२७ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची आधीच चांगलीच चर्चा सुरू आहे.