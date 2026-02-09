Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Varanasi Movie One Scene Shot In 60 Days Even Rajamouli Was Left Amazed

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

रामायणावर आधारित या दृश्याचे चित्रीकरण करण्यासाठी राजामौली यांना ६० दिवस लागले. याबद्दल राजामौली यांनी खुलासा केला आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:35 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

एसएस राजामौली यांचा आगामी चित्रपट “वाराणसी” त्याच्या घोषणेपासूनच चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या कथानकाबद्दल अद्याप फारशी माहिती समोर आलेली नसली तरी, महेश बाबू भगवान रामाची भूमिका साकारणार हे निश्चित आहे.पण त्यांच्या भूमिकेचे नाव रुद्र असेल. आता, एसएस राजामौली यांनी चित्रपटातील एका दृश्याबद्दल सांगितले आहे. रामायणावर आधारित या दृश्याचे चित्रीकरण करण्यासाठी राजामौली यांना ६० दिवस लागले.

द रॅपशी बोलताना, दिग्दर्शक राजामौली यांनी खुलासा केला की चित्रपटातील २५ मिनिटांचा एक दृश्य चित्रित करण्यासाठी त्यांना ६० दिवस लागले. या दृश्यात हिंदू महाकाव्य रामायणापासून प्रेरित एक भाग दाखवण्यात आला आहे. दिग्दर्शक म्हणाले, “माझे बहुतेक चित्रपट भारतीय महाकाव्य महाभारत आणि रामायणापासून प्रेरित आहेत. या चित्रपटात मला रामायणातील थेट एक भाग चित्रित करण्याची संधी मिळाली. चित्रपटाचा हा भाग अनेक वेगवेगळ्या भागांचा संग्रह आहे. त्यामुळे, संपूर्ण दृश्य सुमारे २५ मिनिटांचे आहे. त्या प्रत्येक भागाचे चित्रीकरण करणे म्हणजे स्वतःमध्ये एक चित्रपट बनवण्यासारखे होते. प्रत्येक भागात आपण, प्रेक्षक आणि पात्रांना ज्या भावनांमधून जावे लागले त्या वेगवेगळ्या होत्या.”

२५ मिनिटांच्या या दृश्याचे शूटिंग स्वतःच एक चित्रपट असल्याचे वर्णन करताना राजामौली म्हणाले, “काही भागांमध्ये वेगवेगळी सर्जनशील आव्हाने होती. तांत्रिक आव्हाने वेगळी होती. त्यामुळे, प्रत्येक भागासाठी एक पूर्णपणे नवीन चित्रपट बनवण्यासारखे होते. ते खरोखरच आव्हानात्मक होते. हा दृश्य शूट करण्यासाठी आम्हाला आमचे सर्व प्रयत्न करावे लागले. आम्ही ते ६० दिवसांसाठी चित्रित केले आणि ते माझ्यासाठी सर्वात समाधानकारक दृश्यांपैकी एक होते.”

Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

चित्रपटात महेश बाबूंनी साकारलेल्या भगवान रामाच्या भूमिकेबद्दल राजामौली म्हणाले, “माझ्या चित्रपटातील हा सर्वात संस्मरणीय दृश्यांपैकी एक असेल. मला असे वाटले की मी हवेत उडत आहे. पहिल्याच दिवशी मी महेशला रामाच्या वेशभूषेत फोटोशूट करताना पाहिले तेव्हा माझे अंगावर काटा आला. त्याला त्या पोशाखात पाहून मी पूर्णपणे थक्क झालो.”

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

एसएस राजामौली दिग्दर्शित “वाराणसी” मध्ये महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. हा चित्रपट ७ एप्रिल २०२७ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची आधीच चांगलीच चर्चा सुरू आहे.

Web Title: Varanasi movie one scene shot in 60 days even rajamouli was left amazed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?
1

Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?

सावित्री–जोतीरावांच्या विवाहाचा भावनिक क्षण; ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेच्या सेटवर सावित्रीबाईंच्या वंशजांचा सन्मान
2

सावित्री–जोतीरावांच्या विवाहाचा भावनिक क्षण; ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेच्या सेटवर सावित्रीबाईंच्या वंशजांचा सन्मान

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर
3

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना
4

”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

Feb 09, 2026 | 04:35 PM
Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या Dairy Milk ची गोड कहाणी जाणून घ्या सविस्तर 

Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या Dairy Milk ची गोड कहाणी जाणून घ्या सविस्तर 

Feb 09, 2026 | 04:33 PM
Ladki Bahin Yojna E-KYC: लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; बँक खाते आधारशी लिंक करणे अनिवार्य

Ladki Bahin Yojna E-KYC: लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; बँक खाते आधारशी लिंक करणे अनिवार्य

Feb 09, 2026 | 04:27 PM
हिंगोली शहर वाहतूक कोंडीत गुदमरतेय; प्रशासनाला नेमकी कधी जाग येणार ? नियोजनशून्य कारभार

हिंगोली शहर वाहतूक कोंडीत गुदमरतेय; प्रशासनाला नेमकी कधी जाग येणार ? नियोजनशून्य कारभार

Feb 09, 2026 | 04:24 PM
Indian Railway :- रुळावर येतेय भारतीय रेल्वे : महसुलात ५.१ टक्क्यांची वाढ, आर्थिक स्थिती मजबूत

Indian Railway :- रुळावर येतेय भारतीय रेल्वे : महसुलात ५.१ टक्क्यांची वाढ, आर्थिक स्थिती मजबूत

Feb 09, 2026 | 04:18 PM
Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला

Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला

Feb 09, 2026 | 04:17 PM
पाईट–आंबेठाण गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; सुनीता शरद बुट्टे पाटील यांचा दणदणीत विजय

पाईट–आंबेठाण गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; सुनीता शरद बुट्टे पाटील यांचा दणदणीत विजय

Feb 09, 2026 | 04:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM