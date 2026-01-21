Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा? महागाई भत्त्यात ५% वाढीची शक्यता 

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance) दर दोन वर्षांनी सुधारित केला जातो आणि पुढील सुधारणा जानेवारी २०२६ मध्ये होणार आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 04:22 PM
8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा? महागाई भत्त्यात ५% वाढीची शक्यता 

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा? महागाई भत्त्यात ५% वाढीची शक्यता

  • केंद्र कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी
  • जानेवारी २०२६ पासून पगारात वाढ?
  • डिसेंबर निर्देशांक ठरणार निर्णायक
 

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्यासाठी मूल्यांकन करणारे डिसेंबर २०२५ साठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक जाहीर होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance) दर दोन वर्षांनी सुधारित केला जातो आणि पुढील सुधारणा जानेवारी २०२६ मध्ये होणार असून यापूर्वी, जुलै २०२५ मध्ये, डीए ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढवण्यात आला होता.

वेतनात डीएमध्ये वाढ केल्याने वाहतूक भत्ता देखील वाढतो. डिसेंबर २०२५ च्या मिळालेल्या माहितीनंतर जर डीएमध्ये ५% वाढ झाली तर ५०.१४ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६९ लाख पेन्शनधारकांच्या वाहतूक भत्त्यात वाढ दिसून येईल. डीए वाढीचा परिणाम फक्त वाहतूक भत्त्यावर होतो. घरभाडे भत्ता सारखे इतर भत्ते फक्त मूळ पगार सुधारित झाल्यावर बदलतात. सामान्यतः वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार मूळ वेतनात वाढ केली जाते आणि पुढील मूलभूत वेतन सुधारणा जुलै २०२८ मध्ये अपेक्षित आहे, जेव्हा ८ व्या सीपीसी आपला अहवाल सादर करेल.

हेही वाचा: Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

जर डिसेंबर २०२५ चा एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू डेटा १४८.२ वर स्थिर राहिला तर डीए ५% ने वाढून ६३% होण्याची अपेक्षा आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाहतूक भत्ता त्यांच्या वेतन पातळीशी आणि पोस्टिंग शहराच्या श्रेणीशी जोडलेला आहे. सध्या, शहरे तीन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहेत: X, Y आणि Z. यापैकी, X श्रेणीतील शहरांमध्ये TA सर्वात जास्त आहे, तर Y आणि Z श्रेणीतील शहरांमध्ये तो कमी आहे.

वाहतूक भत्ता (TA) दरमहा निश्चित रक्कम म्हणून दिला जातो आणि त्यात महागाई भत्ता (DA) देखील जोडला जातो. याव्यतिरिक्त, १४ व्या आणि त्यावरील स्तरावरील कर्मचारी, जे ऑफिस कारसाठी पात्र आहेत परंतु ते वापरत नाहीत, त्यांना दरमहा १५,७५० रुपये मिळतात. दरम्यान, शारीरिकदृष्ट्या अपंग कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या TA च्या दुप्पट मिळण्याचा अधिकार आहे.

हेही वाचा: पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

कामगार आणि रोजगार मंत्रालय फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात डिसेंबर २०२५ चा AICPI-IW डेटा जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. डेटा जाहीर होण्यापूर्वी, तज्ञांच्या अंदाजानुसार, यावेळी महागाई भत्ता ५% ने वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

Published On: Jan 21, 2026 | 04:22 PM

