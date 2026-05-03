Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • 8th Pay Commission 3 83x Fitment Factor And Minimum 69000 Basic Salary Demand By Nc Jcm To Pay Commission Marathi News

8th Pay Commission: 283 टक्क्यांपर्यंत वाढणार सॅलरी, निवृत्तीवेतनातही वाढ निश्चित; मागण्या पूर्ण होणार का?

८ व्या वेतन आयोग आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील औपचारिक चर्चा या आठवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. ज्यामध्ये संघटनांनी ३.८३ पट 'फिटमेंट फॅक्टर'वर आधारित किमान ₹६९,००० वेतनाची मागणी केली होती तरीही, जर ही मागणी मान्य झाली तर...

Updated On: May 03, 2026 | 04:35 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
  • 283 टक्क्यांपर्यंत वाढणार सॅलरी
  • ‘फिटमेंट फॅक्टर’ म्हणजे काय?
8th Pay Commission: ८ व्या वेतन आयोग आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील औपचारिक चर्चा या आठवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. ज्यामध्ये संघटनांनी ३.८३ पट ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर आधारित किमान ₹६९,००० वेतनाची मागणी केली होती तरीही, जर ही मागणी मान्य झाली, तर त्याचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात २८३ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. म्हणजे नेमकी किती वाढ होईल? आणि या मागण्या पूर्ण केल्या जातील का? याबाबत सविस्तर समजून घेऊयात

Reliance Share : 4 दिवसांत तब्बल 139655.8 कोटींची कमाई ! Mukesh Ambani च्या रिलायन्सचा शेअर सुसाट, गुंतवणूकदार मालामाल

सध्या, ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान ₹१८,००० इतके मूळ वेतन मिळते; ही रक्कम ६ व्या वेतन आयोगाने निश्चित केलेल्या ₹७,००० या आकड्यामध्ये करण्यात आलेली वाढ होती. २८ ते ३० एप्रिल या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका बैठकीदरम्यान, ‘नॅशनल कौन्सिल’ने सुमारे ३६ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढ, वेतन रचनेत बदल, तसेच सुधारित निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांची मागणी केली.

कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

NC-JCM च्या ‘स्टाफ साइड’ने ३.८३ इतक्या ‘फिटमेंट फॅक्टर’ची मागणी केली आहे. हा आकडा ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत शिफारस करण्यात आलेल्या २.५७ या फिटमेंट फॅक्टरपेक्षा १२६ ‘बेसिस पॉइंट्स’ने अधिक आहे. जर ३.८३ या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी मान्य झाली, तर त्याचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २८३ टक्क्यांची वाढ होईल.
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे Basic Salary १८,००० रुपये असेल, तर ते वाढून अंदाजे ६९,००० रुपयांपर्यंत पोहोचेल; शिवाय, सर्व वेतन श्रेणींमधील मध्यम-स्तरीय वेतनामध्येही लक्षणीय वाढ दिसून येऊ शकेल.

‘फिटमेंट फॅक्टर’ म्हणजे काय?

‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा एक multiplier आहे, ज्याचा वापर सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे नवीन मूळ वेतन किंवा निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यासाठी केला जातो. या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे, जर तुमचे सध्याचे मूळ वेतन ₹१८,००० असेल आणि प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ असेल, तर तुमचे नवीन मूळ वेतन ₹१८,००० × ३.८३ = ₹६८,९४० इतके होईल. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त असेल, तितकी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणारी वाढ अधिक असेल आणि या वाढीचा परिणाम त्यांच्या निवृत्तीवेतनातही दिसून येईल.

 वेतन ₹६९,००० करण्याची मागणी का ?

कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ वेतन ₹६९,००० निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यापूर्वी, ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत, किमान वेतनाची गणना तीन सदस्यांच्या कुटुंबावर आधारित केली जात असे म्हणजेच पती, पत्नी आणि दोन मुले ज्यांना एकत्रितपणे दोन घटक मानले जात असे. आता मात्र, संघटनांचे असे म्हणणे आहे की, कुटुंबाच्या या घटकामध्ये वृद्ध पालकांचाही समावेश केला गेला पाहिजे; ज्यामुळे कुटुंबाचा आकार वाढून तो पाच घटकांचा होईल. पाच सदस्यांच्या कुटुंबासाठी होणाऱ्या अंदाजित खर्चावर आधारित ही नवीन वेतनाची मागणी पुढे मांडण्यात आली आहे.

LPG New Rules: आता Booking ची पद्धतही बदलली? ‘या’ नियमांशिवाय एलपीजी गॅस Cylinder ची डिलिव्हरी होणार नाही

Web Title: 8th pay commission 3 83x fitment factor and minimum 69000 basic salary demand by nc jcm to pay commission marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uber India : उबर टॅक्सी आता ‘सायलेंट’ मोडवर! केंद्र सरकारचा मोठा आदेश; ‘असे’ बदलणार तुमच्या प्रवासाचे आणि खिशाचे गणित
1

Uber India : उबर टॅक्सी आता ‘सायलेंट’ मोडवर! केंद्र सरकारचा मोठा आदेश; ‘असे’ बदलणार तुमच्या प्रवासाचे आणि खिशाचे गणित

Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के
2

Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..
3

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?
4

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

May 16, 2026 | 03:10 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM