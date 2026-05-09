Jalna Crime: ‘झुला झुल… बाप को मत भूल’ स्टेटस टाकून पोलिसांना आव्हान; १० मिनिटांत वाळू माफियाचा उतरवला माज

जालना येथे वाळू माफियाने कोर्टातून ट्रॅक्टर-जेसीबी सोडवून पोलिसांना स्टेटसद्वारे आव्हान दिले. पोलिसांनी १० मिनिटांत कारवाई करत त्याचा माज उतरवला; नंतर त्याने माफी मागितली.

Updated On: May 09, 2026 | 01:34 PM
  • अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात पोलिसांनी ट्रॅक्टर आणि जेसीबी जप्त केली होती.
  • कोर्टातून साहित्य सोडवल्यानंतर आरोपीने सोशल मीडियावर पोलिसांना आव्हान दिले.
  • पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून आरोपीकडून माफी मागवली.
जालना: अनेकदा सोशल मीडियावर रील्स बनवून अनेकांना आव्हान दिल जात. एकमेकांना विनाकारण डिवचले जाते. मात्र जालना जिल्ह्यात अशी एक घटना घडली आहे. हे वाचून तुम्हाला नवल वाटेल. त्याला कारण ही असच आहे. जालना जिल्ह्यात पोलिसांकडून जिल्ह्यात जे अवैध वाळू उत्खनन करतात त्यांच्यावर कारवाई सुरू होती. अशीच कारवाई सुरू असताना एका ट्रैक्टर आणि जेसीबी मालकावर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याचे दोन्ही साहित्य जप्त करण्यात आले होते. त्याला पोलिसांना आव्हान द्यायच होत मात्र त्याने आधी कोर्टाचा रस्ता गाठला आणि कोर्टात जाऊन त्याने त्याचे साहित्य सोडवून आणले आणि साहित्य बाहेर येताच पोलीस स्टेशनच्या गेटवर पोलिसांना दिल आव्हान. काय केल त्याने वाचा!

पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

जाफराबाद तालुक्यातील देवळझारी शिवारात कारवाई सुरू होती. तेव्हा वाळू माफियावर कारवाई करण्यात आली. जेव्हा तो पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आळ तेव्हा त्याने स्टेटस ठेवलं झुला झूल पर बाप को मत भूल! १०० टक्के शांततेत कार्यक्रम होणार अशा आशयाचे स्टेटस ठेवून पोलिसांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पोलिसांनी पुन्हा पोलीसी खक्या दाखवताच त्याने माफी मागितली आणि पुन्हा एस होणार याची खात्री पोलिसानं दिली. वाळू माफियाचा माज अवघ्या १० मिनिटात पोलिसांनी उतरवला. स्टेटस ठेवून ज्या पोलिसांना तो आव्हान देत होता त्याची हवा टाईट केली आणि पोलिसांनी त्याला घेवून आले.

वाळू माफियाचा भाऊ रडला म्हटला मी माफी मागतो

जेव्हा पोलिसांनी पुन्हा कारवाई केली तेव्हा वाळू माफियाचा भाऊ रडला आणि म्हणाला या पुढे आम्ही अस करणार नाही. प्रशासनाचा आम्ही मान राखू आमच्या कडून कोणतेही कृत्य या पुढे होणार अशी हमी त्यांनी दिली. १३ एप्रिलला झालमुरी परिसरातून वाळू माफियांवर कारवाई करण्यात आली होती. तेव्हा त्याचे साहित्य उचलून घेवून आले होते. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच सगळीकडे कौतुक होत आहे. जिल्ह्यात वाळू माफिया मोठ्या प्रमाणावर दहशत करत आहेत. त्यांची दहशत मोडून काढण्यासाठी आणि बेकायदेशीर वाळू उपश्यावर कारवाई करावी यासाठी ग्रामस्थ पण मागणी करत होत. अखेर पोलिसांनी मोहीम चालू केली आणि वाळू माफियावर कारवाई सुरू केली आहे. ज्या पोलिसांना तो आव्हान देत होता त्याची दहशत १० मिनिटात मोडून काढली.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद तालुक्यात ही घटना घडली.

  • Que: वाळू माफियाने पोलिसांना कसे आव्हान दिले?

    Ans: त्याने सोशल मीडियावर स्टेटस ठेवून पोलिसांना अप्रत्यक्ष आव्हान दिले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी पुन्हा तात्काळ कारवाई करून आरोपीला ताब्यात घेतले आणि माफी मागायला लावली.

Published On: May 09, 2026 | 01:34 PM

