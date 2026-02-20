Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market Today: घसरणीसह होणार शेअर बाजाराची सुरुवात… गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने दिले संकेत

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाचे शेअर्स सुचवण्यात आले आहेत. तसेच आज शेअर बाजार खालील पातळीवर उघडू शकतो, असा अंदाज आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:22 AM
  • गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार कोसळला
  • गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची मंद सुरुवात दर्शवितात
  • आशियाई बाजारांमध्ये संमिश्र व्यवहार
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात आज सपाट किंवा नकारात्मक पातळीवर होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. तसेच जागतिक बाजारातील मिश्र संकेत आणि अमेरिका-इराण तणाव वाढल्यामुळे आज शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात मंद असल्याचे दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,४१५ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ३० अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात उसळी, चांदीच्या किंमतीही वधारल्या! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजार कोसळला, तीन दिवसांची विजयी मालिका खंडित झाली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,५०० च्या पातळीच्या खाली घसरला. सेन्सेक्स १,२३६.११ अंकांनी म्हणजेच १.४८% ने घसरून ८२,४९८.१४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३६५.०० अंकांनी म्हणजेच १.४१% ने घसरून २५,४५४.३५ वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ८११.२५ अंकांनी किंवा १.३२% ने घसरून ६०,७३९.५५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी सात इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. शेअर बाजारातील तज्ञांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये यूपीएल, बायोकॉन, एचडीएफसी लाईफ, फोर्टिस हेल्थकेअर, टाटा टेक्नॉलॉजीज, सन्मान कॅपिटल आणि एमएम फोर्जिंग यांचा समावेश आहे.

रेलिगेअर ब्रोकिंगचे संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. अजित मिश्रा यांनी सुचवलेल्या स्टॉक्स निवडीमध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी, आरबीएल बँक, हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवकणूदार वारी एनर्जीज, टेक्समॅको रेल अँड इंजिनिअरिंग, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नोवार्टिस इंडिया, एबीबी इंडिया, सीआयई ऑटोमोटिव, पेस डिजिटेक, झायडस लाइफसायन्सेस, करूर वैश्य बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

ED Action on Anil Ambani: Anil Ambani च्या अडचणीत; ईडी चौकशीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले  शपथपत्र 

आशियाई बाजारांमध्ये संमिश्र व्यवहार झाले, तर अमेरिकन शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, वॉल स्ट्रीटचे तिन्ही प्रमुख निर्देशांक लाल रंगात बंद झाले. गुरुवारी, सावध जागतिक संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजाराने तीन दिवसांची विजयी मालिका खंडित करत जोरदार घसरण केली.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

