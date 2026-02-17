खळबळजनक! "आजारातून वाचले तर..."; 'या' राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना Bomb ने उडवण्याची धमकी

पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी
फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत पंजाबचे मुख्यमंत्री
ईमेलद्वारे देण्यात आली धमकी
Bhagwant Mann: सध्या सोशल मिडियाद्वारे ईमेल करून बॉम्बस्फोट करण्याच्या धमक्या देण्याचे प्रकार वाढताना दिसून येत आहे. दिल्लीतील शाळा आणि अनेक हायकोर्टला धमकी आल्यानंतर आता पंजाबमधील फोर्टिस हॉस्पिटलला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या रूग्णालयात पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे उपचार घेत आहेत. ईमेलद्वारे हे रूग्णालय उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान रूग्णालायत उपचारांसाठी दाखल झाले आहेत. त्यांना ईमेलद्वारे धमकी देण्यात आली आहे. त्यांना पोलोनियमसारख्या किरणोत्सर्गी रोगाची लागण झाली आहे. त्यातून ते वाचले तर त्यांची अवस्था माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्याप्रमाणे केली जाईल. बेअंत सिंग यांच्या चंदीगडमध्ये मानवी बॉम्ब हल्ल्यात मृत्यू झाला होता.
ईमेलद्वारे हॉस्पिटल बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पंजाब पोलिस आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. सध्या पंजाबचे मुख्यमंत्री यांना दुसऱ्या कोणत्या रूग्णालयात शिफ्ट केले जाणार नसल्याचे समोर येत आहे. मात्र हॉस्पिटलची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे.
हॉस्पिटलसोबत मोहालीमधील १६ शाळांना देखील बॉम्बने उडवण्याची धमकी प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर त्या शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. रूग्णालयाला चारही बाजूने पोलिसांनी वेढले आहे. तसेच पाच बॉम्ब स्क्वॉड पथके तैनात करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
ईमेलचा तपास सुरू?
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली. ही धमकी ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे. हा ईमेल कुठून आला आणि कोणी पाठवला याचा तपास सुरक्षा यंत्रणेने सुरू केला आहे.
लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट
गेल्या काही दिवसांपासून बॉम्बस्फोटाचे धमकीचे सत्र सुरुच आहे. याचदरम्यान यूपीच्या १८ जिल्ह्यांतील न्यायालयांना बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा आणखी एक ईमेल आला आहे. शुक्रवारनंतर सोमवारी मिळालेल्या या दुसऱ्या ईमेलमुळे सुरक्षा यंत्रणांना सतर्कता मिळाली आहे. लखनऊ आणि अयोध्यासह अनेक न्यायालयांच्या परिसरात शोध मोहीम सुरू आहे आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, तपास एटीएसकडे सोपवण्यात आला आहे. लखनऊ आणि अयोध्यासह उत्तर प्रदेशातील १८ जिल्ह्यांतील न्यायालयांना सोमवारी ईमेलद्वारे पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाली. एका अज्ञात व्यक्तीने सकाळी ११:१५ वाजता आणि पुन्हा दुपारी १२:१५ वाजता स्फोटांचा इशारा दिला.