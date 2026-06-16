सरकारकडून मोठा खुलासा… ओमान ते गुजरातपर्यंत टाकली जातेय पाण्याखालून गॅस पाइपलाईन? जाणून घ्या सविस्तर

Gas Crisis: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अलीकडील युद्धामुळे भारतात तेल आणि वायूचे संकट निर्माण झाले. या संकटाचा सामना करण्यासाठी देशाने विविध उपाययोजनांचा विचार केला. दरम्यान, असे वृत्त समोर आले की, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेली वायूची टंचाई दूर करण्यासाठी भारत सरकारने ओमानसोबत एक करार केला आहे, ज्याअंतर्गत ओमान आणि गुजरात दरम्यान २,००० किलोमीटर लांबीची खोल समुद्रातील पाइपलाइन टाकण्यात येईल. पण काय आहे या बातमीमागील सत्य? जाणून घेऊयात.
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अलीकडेच, सरकारी एजन्सी ‘PIB Fack Check’ने ओमान आणि गुजरात दरम्यान प्रस्तावित गॅस पाइपलाइनच्या बातमीचे खंडन केले आहे. एजन्सीने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडल ‘X’ द्वारे एका वृत्त संकेतस्थळाच्या यूट्यूब व्हिडिओचा स्क्रीनशॉट शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, जगातील सर्वात खोल गॅस पाइपलाइन ओमान ते गुजरातपर्यंत टाकण्यात येईल. या बातमीच्या सत्यतेची पुष्टी करताना, एजन्सीने ती पूर्णपणे खोटी असल्याचे घोषित केले आहे.
हा स्क्रीनशॉट शेअर करताना, एजन्सीने कॅप्शनमध्ये लिहिले, “एका यूट्यूब व्हिडिओमध्ये खोटा दावा केला आहे की, भारत सरकार ‘मिडल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन’ (MEIDP) नावाच्या खोल समुद्रातील ऊर्जा पाइपलाइनवर सक्रियपणे काम करत आहे, जी गुजरातला ओमान आणि इतर आखाती देशांशी जोडेल. हा दावा खोटा आहे.”
एजन्सीने असेही म्हटले आहे, “पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे सध्या असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. या प्रकल्पावर कोणतीही सक्रिय चर्चा सुरू नाही. असे दावे शेअर करण्यापूर्वी किंवा त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी नेहमी अधिकृत स्रोतांकडून त्यांची पडताळणी करा.” याव्यतिरिक्त, एजन्सीने भारत सरकारशी संबंधित संशयास्पद सामग्रीची माहिती ‘PIB Fack Check’ला देण्याचा सल्लाही दिला आहे.
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