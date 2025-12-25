Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Income Tax Return: आयकर विभागाचा करदात्यांना दिला इशारा; ३१ डिसेंबरनंतर चूक दुरुस्ती पडणार महागात

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) संशयास्पद कपातीचा दावा करणाऱ्यांना पाठवलेल्या सूचनेनंतर, १५ लाखांहून अधिक करदात्यांनी चालू कर निर्धारण वर्षासाठी सुधारित रिटर्न दाखल केले आणि त्यांच्या चुका दुरुस्त केल्या आहेत.

Updated On: Dec 25, 2025 | 09:44 AM
  • १५ लाख करदात्यांनी रिटर्न मधील दुरुस्त केल्या चुका
  •  रिटर्न दाखल करण्याची ३१ डिसेंबर ही शेवटची संधी
  • चुकीच्या कपातीचा दावा करणाऱ्यांना ईमेलद्वारे सल्ला
Income Tax Return: प्राप्तिकर विभागाच्या कडकपणा आणि डेटा विश्लेषण देखरेखीचा महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) संशयास्पद कपातीचा दावा करणाऱ्यांना पाठवलेल्या सूचना आणि मोहिमांनंतर, १५ लाखांहून अधिक करदात्यांनी चालू कर निर्धारण वर्षासाठी (२०२५-२६) सुधारित रिटर्न दाखल केले आणि त्यांच्या चुका दुरुस्त केल्या. विभागाने स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, रिटर्न दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. यानंतर, चूक दुरुस्त करण्याची संधी असेल, परंतु ती महागात पडू शकते.

बनावट राजकीय देणग्यांचा पर्दाफाश

आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, करदात्यांनी अनुपालनाबाबत अधिकाधिक गंभीरता दाखवली आहे. आतापर्यंत १५ लाखांहून अधिक करदात्यांनी २०२५-२६ या कर निर्धारण वर्षासाठी त्यांचे रिटर्न सुधारित केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात, २.१ दशलक्षाहून अधिक करदात्यांनी अद्ययावत विवरणपत्रे दाखल केली आहेत. आयकर विभागाच्या या कामगिरीमुळे चुकीच्या गोष्टींना मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. अद्ययावत विवरणपत्रांद्वारे सुमारे २,५०० कोटी अतिरिक्त कर सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे.

डेटा विश्लेषणाद्वारे सीबीडीटीला असे आढळून आले की, मोठ्या संख्येने करदात्यांनी कर चुकवण्यासाठी अनुचित मार्गांचा अवलंब केला आहे. विभागाने एक मोहीम सुरू केली, ज्यांनी मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन चुकीच्या कपातीचा दावा करणाऱ्या करदात्यांना ईमेल आणि एसएमएसद्वारे सल्ला दिला. विभागाला असे आढळून आले की अनेक राजकीय पक्ष, जरी निवडणूक आयोगात नोंदणीकृत असले तरी सक्रिय नसले तरी, मनी लॉड्रिंग, हवाला व्यवहार आणि बोगस पावत्या देण्यासाठी वापरले जात होते. या आधारावर, विभागाने १२ डिसेंबरपासून करदात्यांना चेतावणी संदेश पाठवण्यास सुरुवात केली.

सध्या वर्ष अखेर आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुका यांच्या पार्श्वभूमीवर आयकर विभागाचा निर्णय काय वळण घेईल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. आयकर विभागाच्या या मोहिमेचा फायदा असा झाला की सरकारची तिजोरी अतिरिक्त करांनी भरली.

Published On: Dec 25, 2025 | 09:38 AM

