Income Tax Return: आयकर विभागाचा करदात्यांना दिला इशारा; ३१ डिसेंबरनंतर चूक दुरुस्ती पडणार महागात

बनावट राजकीय देणग्यांचा पर्दाफाश
आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, करदात्यांनी अनुपालनाबाबत अधिकाधिक गंभीरता दाखवली आहे. आतापर्यंत १५ लाखांहून अधिक करदात्यांनी २०२५-२६ या कर निर्धारण वर्षासाठी त्यांचे रिटर्न सुधारित केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात, २.१ दशलक्षाहून अधिक करदात्यांनी अद्ययावत विवरणपत्रे दाखल केली आहेत. आयकर विभागाच्या या कामगिरीमुळे चुकीच्या गोष्टींना मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. अद्ययावत विवरणपत्रांद्वारे सुमारे २,५०० कोटी अतिरिक्त कर सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे.
डेटा विश्लेषणाद्वारे सीबीडीटीला असे आढळून आले की, मोठ्या संख्येने करदात्यांनी कर चुकवण्यासाठी अनुचित मार्गांचा अवलंब केला आहे. विभागाने एक मोहीम सुरू केली, ज्यांनी मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन चुकीच्या कपातीचा दावा करणाऱ्या करदात्यांना ईमेल आणि एसएमएसद्वारे सल्ला दिला. विभागाला असे आढळून आले की अनेक राजकीय पक्ष, जरी निवडणूक आयोगात नोंदणीकृत असले तरी सक्रिय नसले तरी, मनी लॉड्रिंग, हवाला व्यवहार आणि बोगस पावत्या देण्यासाठी वापरले जात होते. या आधारावर, विभागाने १२ डिसेंबरपासून करदात्यांना चेतावणी संदेश पाठवण्यास सुरुवात केली.
सध्या वर्ष अखेर आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुका यांच्या पार्श्वभूमीवर आयकर विभागाचा निर्णय काय वळण घेईल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. आयकर विभागाच्या या मोहिमेचा फायदा असा झाला की सरकारची तिजोरी अतिरिक्त करांनी भरली.