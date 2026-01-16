Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Dfs Launches Joint Salary Account Package For Central Government Employees

Government Employee Banking Benefits: वित्त मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नवे पॅकेज जाहीर 

बुधवारी वित्त मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नवे पॅकेज जाहीर केले आहे. वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी 'संयुक्त वेतन खाते पॅकेज' सादर केले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 10:38 AM
Government Employee Banking Benefits: वित्त मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नवे पॅकेज जाहीर 

Government Employee Banking Benefits: वित्त मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नवे पॅकेज जाहीर (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • केंद्र सरकारकडून ‘संयुक्त वेतन खाते पॅकेज’ सादर
  • एकाच खात्यात बँकिंग, विमा आणि कार्ड सुविधा
  • १.५० कोटी अपघात विम्यापासून शून्य शिल्लक खात्यापर्यंत सुविधा
 

Government Employee Banking Benefits: बुधवारी वित्त मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नवे पॅकेज जाहीर केले आहे. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी ‘संयुक्त वेतन खाते पॅकेज’ सादर केले आहे. या पॅकेजचा उद्देश एकाच खात्याखाली बँकिंग आणि विमा लाभांसह व्यापक सेवा उपलब्ध करणे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या पॅकेजचे तीन मुख्य घटक आहेत. जसे की बँकिंग, विमा आणि कार्ड, ज्यामुळे हे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकत्रित वित्तीय समाधान प्रदान करते. ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.

हेही वाचा: India-US Trade Deal: 500% ट्रम्प टॅरिफचा धोका टळला? भारताने घटवली रशियन तेल खरेदी

वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी ‘संयुक्त वेतन खाते पॅकेज’ सुरू करण्याची शिफारस केली असून, त्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक भल्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
वेतन खाते पॅकेजचे सादरीकरण वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी केले. या कार्यक्रमात भारतीय स्टेट बँकेचे (SBI) अध्यक्ष, सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, तसेच डीएफएसचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

हेही वाचा: Digital Payments in Post Offices: पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल व्यवहारांची भरारी; पुणे विभागात ३.८८ कोटींचा महसूल जमा 

सुलभ बँकिंगसह सर्वसमावेशक फायदे

या पॅकेजच्या मुख्य वैशिष्ट्‌यांमध्ये १.५० कोटी रुपयांपर्यंत वैयक्तिक अपघात विमा, २ कोटी रुपयापर्यंत हवाई अपघात विमा, उत्तम सुविधांसह  शून्य शिल्लक असलेले वेतन खाते, तसेच घर, शिक्षण, वाहन आणि व्यक्तिगत गरजांसाठी कर्जावर सोयीस्कर आणि खिशाला परवडेल अश्या  व्याज दरांचा समावेश आहे, कार्ड लाभांमध्ये विमानतळ लाउंज प्रवेश, पुरस्कार कार्यक्रम, कॅशबॅक ऑफर आणि अनलिमिटेड व्यवहार व शून्य देखभाल शुल्कांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे, संयुक्त वेतन खाते पॅकेजमध्ये विमा, वैद्यकीय कव्हर आणि उत्तम बँकिंग सुविधांची जोड देऊन ही योजना कर्मचाऱ्यांना सोयीस्कर प्रवेश, आर्थिक सुरक्षा आणि मानसिक शांती देते.

Web Title: Dfs launches joint salary account package for central government employees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 10:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Digital Payments in Post Offices: पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल व्यवहारांची भरारी; पुणे विभागात ३.८८ कोटींचा महसूल जमा 
1

Digital Payments in Post Offices: पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल व्यवहारांची भरारी; पुणे विभागात ३.८८ कोटींचा महसूल जमा 

AI Jobs Growth in India: २०२५ मध्ये भारतात एआय नोकऱ्यांचा होणार स्फोट; ३२% वाढीचा अंदाज
2

AI Jobs Growth in India: २०२५ मध्ये भारतात एआय नोकऱ्यांचा होणार स्फोट; ३२% वाढीचा अंदाज

डाक विभागाच्या डिजिटल व्यवहारांना ग्राहकांची वाढती पसंती; पुणे क्षेत्रात महसुलात लक्षणीय वाढ
3

डाक विभागाच्या डिजिटल व्यवहारांना ग्राहकांची वाढती पसंती; पुणे क्षेत्रात महसुलात लक्षणीय वाढ

ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल
4

ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM