Brazil Flood Fury: बापरे! पूर्ण शहर चिखलाखाली गाडलं गेलं; ब्राझीलच्या मिनास गेराईसमध्ये निसर्गाचा भयानक कोप

Brazil Minas Gerais flood disaster 2026 : दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील (Brazil) सध्या एका भीषण नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहे. आग्नेय ब्राझीलमधील मिनास गेराईस (Minas Gerais) राज्यात पावसाने असा काही कहर केला आहे की, सर्वत्र केवळ चिखल, ढिगारे आणि विनाशाच्या खुणा उरल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अविश्रांत पावसामुळे नद्यांना पूर आला असून दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये आतापर्यंत ६८ निष्पाप जीवांचा अंत झाला आहे. या नैसर्गिक प्रलयाने संपूर्ण ब्राझील हादरला असून मदतीसाठी आर्त हाका ऐकू येत आहेत.
मिनास गेराईस राज्यातील ‘जुईझ दे फोरा’ (Juiz de Fora) हे शहर या आपत्तीचे मुख्य केंद्र ठरले आहे. येथे निसर्गाचा कोप इतका भीषण होता की, एकट्या या शहरात ६२ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. तर जवळच्या उबा (Uba) शहरात सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. डोंगरावरून आलेला चिखलाचा लोंढा इतका वेगवान होता की, लोकांना घराबाहेर पडण्याची संधीही मिळाली नाही. अनेक घरे पत्त्यांसारखी कोसळली असून मृतांचा आकडा अजूनही वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्या आपत्तीग्रस्त भागात युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरू आहे. जड यंत्रसामग्री, स्निफर कुत्रे आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने बचाव पथके ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या लोकांना शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जुईझ दे फोरामध्ये ३ आणि उबा शहरात २ लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. त्यांचे कुटुंबीय डोळ्यांत प्राण आणून आपल्या प्रियजनांच्या बातमीची वाट पाहत आहेत. प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असून, चिखलाच्या थराखाली कोणी जिवंत सापडेल का, या आशेने बचावकर्ते अहोरात्र राबत आहेत.
सोमवारी झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. पुराच्या प्रचंड वेगामुळे अनेक महत्त्वाचे पूल, रस्ते आणि अंडरपास कागदाच्या होडीसारखे वाहून गेले. रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर झाडे आणि विजेचे खांब पडल्याने अनेक शहरांचा एकमेकांशी असलेला संपर्क तुटला आहे. दुर्गम भागात मदत पोहोचवणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान बनले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि वीज यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली असून हजारो लोक बेघर झाले आहेत.
ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. “हा केवळ मिनास गेराईसचा नाही, तर संपूर्ण देशाचा शोक आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. गव्हर्नर रोमियो झेमा यांनी राज्यात तीन दिवसांचा शोक जाहीर केला आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने विशेष लष्करी तुकड्या तैनात केल्या असून, बेघर झालेल्या लोकांसाठी तात्पुरते निवारे आणि अन्न पुरवठ्याची व्यवस्था केली जात आहे.
