किचनमध्ये लपला आहे धोका! दारुपेक्षा अधिक घातक आहेत स्वपयंपाकघरातील हे पदार्थ; डॉक्टरांनी दिला इशारा

अनेकदा आपण ज्या गोष्टी हेल्दी समजून खातो त्या हेल्दी असतातच असं नाही. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की, मद्यपानाचे सेवन आपल्या आरोग्यासाठी चांगले नाही पण तुम्हाला माहिती आहे का? याहून अधिक घातक पदार्थ आपल्या स्वयंपाकघरात दडलेले आहेत. हे पदार्थ रोजच्या आहारात खाल्ले जातात पण अनेकांना यांचे परिणाम ठाऊक नाहीत. आपल्याला सामान्य वाटणारे हे पदार्थ हळूहळू आपल्या शरीरात समस्येला निर्माण करत असतात ज्यामुळे पुढे जाऊन अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. चला हे कोणते पदार्थ आहेत ते जाणून घेऊया.
साखर
चहापासून काॅफी आणि प्रत्येक गोड पदार्थामध्ये साखरेचा आवर्जून वापर केला जातो. परंतु याचे अतिरिक्त सेवन आपल्या आरोग्यासाठी अजिबात चांगले नाही. डाॅक्टरांनी याला सायलंट किलर म्हटले आहे. साखर शरीरात सहज विरघळते आणि इन्सुलिन प्रतिरोधक क्षमता वाढवते. ते जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने हृदयविकाराचा झटका आणि फॅटी लिव्हरचा धोका देखील वाढतो. अनेकांच्या आहारात साखरेचे दररोज सेवन केले जाते अशात तुम्ही आजपासूनच याचे सेवन कमी करायला हवे.
फक्त साखरंच नाही तर रोजच्या वापरात समाविष्ट होणारे असे अनेक पदार्थ आहेत ज्याच कोणतेही पौष्टिक मूल्य नसते आणि ते फक्त साखरेने भरलेले असतात. तुम्ही आजपासूनच यांचे सेवन कमी करायला हवे अन्यथा तुमच्या आरोग्यावर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
टोमॅटो सॉस
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच टोमॅटो साॅसचे सेवन आवडते. भजी, पिझ्झा, बर्गर, पराठा यासोबत याचे सेवन केले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? टोमॅटो साॅसमध्ये साखरेचा मोठा अंश आढळला जातो. अनेक सॉसवर “साखर नाही” असे लेबल लावले जाते, पण हे एक घोटाळा आहे. सर्व सॉसमध्ये साखर जास्त असते. जर तुम्ही एक चमचा सॉस खाल्ले तर समजून जा की, तुम्ही तुमच्या शरीराला एक चमचे साखर देत आहात.
सॉफ्ट ड्रिंक्स
आवडीने पिले जाणारे सॉफ्ट ड्रिंक्स देखील आपल्या शरीराला मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहचवत असतात. यात साखरेचे प्रमाण सर्वाधिक असते. लक्षात घ्या, कोणतेच साॅफ्ट ड्रिंक हे साखरमुक्त नसते, त्या सर्वांमध्ये साखर मुबलक प्रमाणात मिसळली जाते, ज्यामुळे इन्सुलिन वाढते. याचा आपल्या हृदयावर परिणाम होतो. यामध्ये फळांचे रस देखील समाविष्ट आहेत, जेव्हा तुम्ही फळे खाता तेव्हा तुम्हाला सर्व पोषण मिळते. परंतु जर तुम्ही त्यांच्यापासून रस बनवला तर ते तितकेसे आरोग्यदायी नसतात. जसे आजकाल बाजारात फळांचे रस उपलब्ध आहेत आणि लोक त्यांना निरोगी समजून ते पितात. फ्रुक्टोजने समृद्ध असलेले हे फळांचे रस फॅटी लिव्हरची समस्या वाढवतात.
ग्रीक योगर्ट
जर तुम्ही सामान्य दही खात असाल तर त्याचा तुमच्या शरीराला फायदा होईल पण जर तुम्ही बाजारातील फ्लेवर्ड दही खात असाल तर सावधान होण्याची गरज आहे. यात साखरेचे प्रमाण अधिक असते जे तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवत आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.