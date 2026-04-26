Ajit Doval: भारताचे ‘चाणक्य’ आखाती देशात सक्रिय! अजित डोवाल यांची राष्ट्राध्यक्ष झायेद यांच्याशी गुप्त चर्चा; रणनीती आखण्यास गती

NSA Doval meets Sheikh Mohammed bin Zayed : जागतिक राजकारणात भारताचे वजन किती वाढले आहे, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे संपूर्ण पश्चिम आशिया युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा असताना, भारताचे ‘चाणक्य’ म्हणून ओळखले जाणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल (Ajit Doval) आखाती देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. सौदी अरेबियातील ऐतिहासिक चर्चेनंतर, डोवाल आता संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) राजधानीत, अबू धाबीमध्ये पोहोचले आहेत. शनिवारी, २५ एप्रिल रोजी त्यांनी युएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांची भेट घेऊन प्रादेशिक सुरक्षिततेवर सविस्तर चर्चा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि जागतिक व्यापार मार्गांवर होण्याची शक्यता आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, भारताचे आखाती देशांशी असलेले संपर्क अभियान हे जागतिक स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अजित डोवाल यांनी १९ एप्रिलला सौदीमध्ये ऊर्जा मंत्र्यांशी चर्चा केली आणि आता युएईच्या नेतृत्वाशी संवाद साधून भारताने आपली बाजू भक्कम केली आहे.
सौदी अरेबिया आणि युएईमधील या उच्चस्तरीय बैठकीत चार प्रमुख विषयांवर एकमत झाले आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘स्थिर पुरवठा साखळी’. युद्धाच्या परिस्थितीतही भारताला होणारा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी विशेष रणनीती आखली गेली आहे. दुसरा मुद्दा ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ येथील सुरक्षा. भारताचा मोठा व्यापार याच मार्गावरून होतो, त्यामुळे तेथील समुद्री चाचेगिरी आणि लष्करी धोके दूर करण्यासाठी भारताने आखाती देशांची मदत मागितली आहे. याशिवाय, दोन्ही देशांमध्ये गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण (Intelligence Sharing) वाढवून दहशतवादविरोधी कारवायांना गती दिली जाणार आहे.
NSA Ajit Doval paid an official visit to the UAE.
He called on President HH Sheikh @MohamedBinZayed. Conveyed greetings of PM @narendramodi . Measures to deepen Comprehensive Strategic Partnership, the regional situation, and other issues of mutual interest were discussed. pic.twitter.com/xFG6iRKqWJ — India in UAE (@IndembAbuDhabi) April 26, 2026
credit – social media and Twitter
अजित डोवाल यांचा हा दौरा केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरता मर्यादित नाही. भारत आता मध्य पूर्वेमध्ये एक ‘मध्यस्थ’ आणि ‘शांतता रक्षक’ म्हणून समोर येत आहे. पाकिस्तान या संपूर्ण प्रक्रियेत बाजूला पडला असताना, भारताने सौदी आणि युएई या दोन्ही देशांशी आपले सामरिक संबंध नव्या उंचीवर नेले आहेत. आर्थिक गुंतवणुकीसोबतच संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावरही या भेटीत भर देण्यात आला. पश्चिम आशियातील बदलत्या भू-राजकीय घडामोडी पाहता, भारताचा हा सक्रिय सहभाग जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा वाढवणारा ठरला आहे.
Ans: इस्रायल-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा व व्यापार मार्ग सुरक्षित राखण्यासाठी हा दौरा करण्यात आला.
Ans: एनएसए अजित डोवाल यांनी १९ एप्रिलला सौदी अरेबिया आणि २५ एप्रिलला संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) सर्वोच्च नेतृत्वाची भेट घेतली.
Ans: हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल व्यापार मार्ग आहे. या मार्गातील कोणत्याही अडथळ्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होतो.