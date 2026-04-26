Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • China Spies Targeting Retired Indian Army Officers Spy Trap News 2026

China Spies: चिनी गुप्तहेरांचा हनीट्रॅप! निवृत्त भारतीय अधिकाऱ्यांना डॉलरचे आमिष; भारताविरोधात सोशल मीडियावर ‘हे’ मोठं षडयंत्र

China Spies: ओळख उघड न करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय लष्कराच्या आणखी एका निवृत्त कर्नलने पुष्टी केली की, त्यांच्याशीही चिनी लोकांनी संपर्क साधला होता आणि असाच लेख लिहिण्यासाठी मोठी रक्कम देऊ केली होती.

Updated On: Apr 26, 2026 | 01:25 PM
china spies targeting retired indian army officers spy trap news 2026

चिनी गुप्तहेरांचा हनीट्रॅप! निवृत्त भारतीय अधिकाऱ्यांना डॉलरचे आमिष; लष्करी गुपिते चोरण्यासाठी चीनने विणले सोशल मीडियाचे जाळे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • चिनी हेरांचे नवे जाळे
  • डॉलरचे आमिष आणि गुप्त माहिती
  • बनावट ओळखीचा वापर

China Spies Indian Army veterans : भारताच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यामुळे धास्तावलेल्या चीनने आता एक नवीन आणि अतिशय धूर्त ‘स्पाय गेम’ सुरू केला आहे. यावेळी चीनने (China) रणांगणाऐवजी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून निवृत्त भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. लेख लिहिण्याच्या किंवा सल्लागार म्हणून काम करण्याच्या बहाण्याने या अधिकाऱ्यांकडून लष्करी गुपिते आणि अंतर्गत माहिती (Classified Information) उघड करून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समोर आले आहे.

थिंक टँक आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांचा बुरखा

‘युरेशियन टाइम्स’च्या धक्कादायक अहवालानुसार, चिनी भरती करणारे स्वतःला हाँगकाँग विद्यापीठाचे पीएचडी विद्यार्थी किंवा आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांचे (NGO) प्रतिनिधी म्हणून भासवतात. लिंक्डइन, इन्डीड आणि नोकरी.कॉम सारख्या व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मवर हे हेर सक्रिय आहेत. सुरुवातीला ते अतिशय सौम्य भाषेत संवाद साधतात आणि लष्करी रणनीती किंवा भू-राजकारणावर ‘शोधनिबंध’ लिहिण्याची विनंती करतात. मात्र, एकदा का संपर्क प्रस्थापित झाला की, ते हळूहळू भारताच्या संरक्षण खरेदी पद्धती, शस्त्र प्रणाली आणि सीमावर्ती भागातील सैन्य तैनाती यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर माहिती मागू लागतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Attack: ट्रम्पवर झालेल्या गोळीबारामागे इराणचा कट? गूढ वाढले; US राष्ट्राध्यक्षांनी मांडली भूमिका; पाहा काय आहे सत्य

रिअर ॲडमिरल गिरीश कुमार गर्ग यांचा धक्कादायक अनुभव

या प्रकरणातील सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे रिअर ॲडमिरल (निवृत्त) गिरीश कुमार गर्ग यांच्याशी झालेला संपर्क. हाँगकाँगच्या दोन विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि एका स्वयंसेवी संस्थेसाठी लेख लिहिण्यास सांगितले. जेव्हा ॲडमिरल गर्ग यांनी लेख सादर केला, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, त्यांना ‘खुल्या माहितीवर’ (Open Source) आधारित लेख नको असून त्यांना ‘अंतर्गत माहिती’ हवी आहे. इतकेच नाही तर, भारताचे भविष्यातील लष्करी करार कोणासोबत होणार आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्या जुन्या लष्करी सूत्रांचा वापर करण्याचेही आमिष दाखवण्यात आले.

३०० ते ५०० डॉलर्सचे आमिष आणि जागतिक षडयंत्र

एका सामान्य लेखासाठी ३०० ते ५०० डॉलर्स (सुमारे २५ ते ४० हजार रुपये) देणे हे या सापळ्याचे मुख्य आमिष आहे. निवृत्त कर्नल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनीही पुष्टी केली आहे की, त्यांना अशाच प्रकारे मोठी रक्कम देऊन भारतीय लष्कराच्या युद्धनीतीवर पेपर लिहिण्यास सांगण्यात आले होते. हा केवळ भारतापुरता मर्यादित प्रयत्न नसून, चीनने याआधी अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या दोन माजी वैमानिकांना आपल्या जाळ्यात ओढले आहे, ज्यांच्यावर सध्या खटला सुरू आहे. या वैमानिकांनी अमेरिकन हवाई दलाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि लढाऊ विमान चालवण्याचे डावपेच चीनला विकल्याचा आरोप आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Washington Hilton : अमेरिकेचा ‘ब्लॅक सॅटर्डे’! ट्रम्प यांच्यावर गोळीबार करणारा जेरबंद; घटनेनंतरचे मोदींचे ‘हे’ ट्विट होतंय VIRAL

भारतीय नौदल आणि लष्कराचा सतर्कतेचा इशारा

या घटना उघडकीस आल्यानंतर भारतीय नौदलाने आपल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडियावर कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीशी लष्करी विषयांवर चर्चा न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः अशा ‘थिंक टँक्स’ पासून सावध राहण्यास सांगण्यात आले आहे ज्यांचा इतिहास संशयास्पद आहे. चीनची ही नवी युक्ती म्हणजे ‘डिजिटल हेरगिरी’ असून, याद्वारे ते भारताच्या संरक्षण सज्जतेचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Web Title: China spies targeting retired indian army officers spy trap news 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश
1

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा
2

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?
3

Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद
4

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

May 15, 2026 | 07:30 AM
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

May 15, 2026 | 07:15 AM
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

May 15, 2026 | 07:05 AM
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM