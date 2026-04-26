China Spies: चिनी गुप्तहेरांचा हनीट्रॅप! निवृत्त भारतीय अधिकाऱ्यांना डॉलरचे आमिष; भारताविरोधात सोशल मीडियावर ‘हे’ मोठं षडयंत्र

China Spies Indian Army veterans : भारताच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यामुळे धास्तावलेल्या चीनने आता एक नवीन आणि अतिशय धूर्त ‘स्पाय गेम’ सुरू केला आहे. यावेळी चीनने (China) रणांगणाऐवजी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून निवृत्त भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. लेख लिहिण्याच्या किंवा सल्लागार म्हणून काम करण्याच्या बहाण्याने या अधिकाऱ्यांकडून लष्करी गुपिते आणि अंतर्गत माहिती (Classified Information) उघड करून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समोर आले आहे.
‘युरेशियन टाइम्स’च्या धक्कादायक अहवालानुसार, चिनी भरती करणारे स्वतःला हाँगकाँग विद्यापीठाचे पीएचडी विद्यार्थी किंवा आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांचे (NGO) प्रतिनिधी म्हणून भासवतात. लिंक्डइन, इन्डीड आणि नोकरी.कॉम सारख्या व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मवर हे हेर सक्रिय आहेत. सुरुवातीला ते अतिशय सौम्य भाषेत संवाद साधतात आणि लष्करी रणनीती किंवा भू-राजकारणावर ‘शोधनिबंध’ लिहिण्याची विनंती करतात. मात्र, एकदा का संपर्क प्रस्थापित झाला की, ते हळूहळू भारताच्या संरक्षण खरेदी पद्धती, शस्त्र प्रणाली आणि सीमावर्ती भागातील सैन्य तैनाती यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर माहिती मागू लागतात.
या प्रकरणातील सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे रिअर ॲडमिरल (निवृत्त) गिरीश कुमार गर्ग यांच्याशी झालेला संपर्क. हाँगकाँगच्या दोन विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि एका स्वयंसेवी संस्थेसाठी लेख लिहिण्यास सांगितले. जेव्हा ॲडमिरल गर्ग यांनी लेख सादर केला, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, त्यांना ‘खुल्या माहितीवर’ (Open Source) आधारित लेख नको असून त्यांना ‘अंतर्गत माहिती’ हवी आहे. इतकेच नाही तर, भारताचे भविष्यातील लष्करी करार कोणासोबत होणार आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्या जुन्या लष्करी सूत्रांचा वापर करण्याचेही आमिष दाखवण्यात आले.
एका सामान्य लेखासाठी ३०० ते ५०० डॉलर्स (सुमारे २५ ते ४० हजार रुपये) देणे हे या सापळ्याचे मुख्य आमिष आहे. निवृत्त कर्नल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनीही पुष्टी केली आहे की, त्यांना अशाच प्रकारे मोठी रक्कम देऊन भारतीय लष्कराच्या युद्धनीतीवर पेपर लिहिण्यास सांगण्यात आले होते. हा केवळ भारतापुरता मर्यादित प्रयत्न नसून, चीनने याआधी अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या दोन माजी वैमानिकांना आपल्या जाळ्यात ओढले आहे, ज्यांच्यावर सध्या खटला सुरू आहे. या वैमानिकांनी अमेरिकन हवाई दलाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि लढाऊ विमान चालवण्याचे डावपेच चीनला विकल्याचा आरोप आहे.
या घटना उघडकीस आल्यानंतर भारतीय नौदलाने आपल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडियावर कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीशी लष्करी विषयांवर चर्चा न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः अशा ‘थिंक टँक्स’ पासून सावध राहण्यास सांगण्यात आले आहे ज्यांचा इतिहास संशयास्पद आहे. चीनची ही नवी युक्ती म्हणजे ‘डिजिटल हेरगिरी’ असून, याद्वारे ते भारताच्या संरक्षण सज्जतेचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.