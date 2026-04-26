Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठा बदल; खरेदीपूर्वी नक्की तपासा आजचे भाव

भारतात 25 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,405 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,121 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,554 रुपये होता. भारतात 25 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,540 रुपये होता. भारतात 25 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.80 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,500 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,580 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,230 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,560 रुपये आहे.
मुंबई, पुणे आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,530 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,680 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,41,200
|₹1,54,040
|₹1,15,530
|पुणे
|₹1,41,200
|₹1,54,040
|₹1,15,530
|केरळ
|₹1,41,200
|₹1,54,040
|₹1,15,530
|कोलकाता
|₹1,41,200
|₹1,54,040
|₹1,15,530
|नागपूर
|₹1,41,200
|₹1,54,040
|₹1,15,530
|हैद्राबाद
|₹1,41,200
|₹1,54,040
|₹1,15,530
|बंगळुरु
|₹1,41,200
|₹1,54,040
|₹1,15,530
|चेन्नई
|₹1,42,000
|₹1,54,910
|₹1,18,500
|सुरत
|₹1,41,250
|₹1,54,090
|₹1,15,580
|नाशिक
|₹1,41,230
|₹1,54,090
|₹1,15,560
|दिल्ली
|₹1,41,350
|₹1,54,190
|₹1,15,680
|चंदीगड
|₹1,41,350
|₹1,54,190
|₹1,15,680
|लखनौ
|₹1,41,350
|₹1,54,190
|₹1,15,680
|जयपूर
|₹1,41,350
|₹1,54,190
|₹1,15,680