Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठा बदल; खरेदीपूर्वी नक्की तपासा आजचे भाव

Today's Gold Rate: आज देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरात हलचाल दिसून येत आहे, त्यामुळे खरेदीदारांसाठी योग्य वेळ निवडणं महत्त्वाचं ठरत आहे. गुंतवणूक किंवा दागिने खरेदी करण्याआधी आजचे ताजे दर जाणून घेणं गरजेचं आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 08:35 AM
  • 24 कॅरेट सोन्याचा दर आज 15,404 रुपये प्रति ग्रॅम असून चांदी 260 रुपये प्रति ग्रॅमवर पोहोचली आहे.
  • मुंबई, पुणे आणि हैदराबादमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर आज 1,41,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम नोंदवला गेला आहे.
  • दिल्ली आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये सोन्याच्या दरात थोडा फरक दिसत असून स्थानिक बाजारानुसार किंमती बदलल्या आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 26 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,404 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,553 रुपये आहे. भारतात 26 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,530 रुपये आहे. भारतात 26 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये आहे.

भारतात 25 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,405 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,121 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,554 रुपये होता. भारतात 25 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,540 रुपये होता. भारतात 25 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.80 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,500 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,580 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,230 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,560 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,530 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,680 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,41,200 ₹1,54,040 ₹1,15,530
पुणे ₹1,41,200 ₹1,54,040 ₹1,15,530
केरळ ₹1,41,200 ₹1,54,040 ₹1,15,530
कोलकाता ₹1,41,200 ₹1,54,040 ₹1,15,530
नागपूर ₹1,41,200 ₹1,54,040 ₹1,15,530
हैद्राबाद ₹1,41,200 ₹1,54,040 ₹1,15,530
बंगळुरु ₹1,41,200 ₹1,54,040 ₹1,15,530
चेन्नई ₹1,42,000 ₹1,54,910 ₹1,18,500
सुरत ₹1,41,250 ₹1,54,090 ₹1,15,580
नाशिक ₹1,41,230 ₹1,54,090 ₹1,15,560
दिल्ली ₹1,41,350 ₹1,54,190 ₹1,15,680
चंदीगड ₹1,41,350 ₹1,54,190 ₹1,15,680
लखनौ ₹1,41,350 ₹1,54,190 ₹1,15,680
जयपूर ₹1,41,350 ₹1,54,190 ₹1,15,680

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

