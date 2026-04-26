हरभजन सिंग यांच्या बंगल्याबाहेर आप कार्यकर्ते आक्रमक; भिंतीवर लिहिलं ‘गद्दार’

आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये 'आप'चे कार्यकर्ते अशोक मित्तल यांच्या लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीच्या गेटवर 'देशद्रोही' लिहित असल्याचे दिसत आहे.

जालंधर : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार हरभजन सिंग यांनी पक्ष सोडल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शनिवारी पंजाबमधील पक्षाचे कार्यकर्ते संतप्त झालेले दिसले. संतप्त कार्यकर्त्यांनी हरभजन यांच्या जालंधर येथील निवासस्थानावर ‘देशद्रोही’ असे स्प्रे-पेंट केले. विशेष म्हणजे, पंजाबचे राज्यसभा खासदार हरभजन सिंग यांनी शुक्रवारी राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये प्रवेश केला.

आम आदमी पक्षाचे एकूण सात खासदार भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ‘आप’चे कार्यकर्ते अशोक मित्तल यांच्या लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीच्या गेटवर ‘देशद्रोही’ लिहित असल्याचे दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये आम आदमी पक्षाचे काही कार्यकर्ते हरभजन सिंग यांच्या निवासस्थानी पोहोचून भिंतीवर ‘देशद्रोही’ असे स्प्रे-पेंट करताना दिसत आहेत. सुरक्षेसाठी तैनात

गहरा गॅराग असलेले पोलिस कर्मचारी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, पोलिसांच्या प्रयत्नांना न जुमानता, ते आपल्या मोहिमेत यशस्वी होतात. भिंतीवर काळ्या स्प्रे पेंटने इंग्रजी आणि पंजाबीमध्ये ‘देशद्रोही’ हे शब्द लिहिलेले दिसतात.

पंजाबच्या पाठीत खंजीर खुपसला

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आपला पक्ष सोडून गेलेल्या खासदारांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, या लोकांनी पंजाबच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे आणि देशद्रोह केला आहे. अशोक मित्तल यांनाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. अशोक मित्तल यांच्या लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीच्या गेटबाहेर मोठ्या संख्येने ‘आप’चे कार्यकर्ते जमले होते. त्यांनी गेटवर काळ्या स्प्रे पेंटने ‘पंजाबचा देशद्रोही’ असे लिहिले. यांनी ‘आप’ सोडल्याने पक्षाचे कार्यकर्ते प्रचंड संतप्त झाल्याचे वृत्त आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 01:50 PM

