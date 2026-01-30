Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Economic Survey 2025-26: भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी; आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा

संसदेत २०२५-२६ चा आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था आता जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण संस्थांपैकी एक बनली आहे.

Jan 30, 2026
  • उच्च शिक्षणाने गाठला नवा टप्पा
  • आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा
  • राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षणात आमूलाग्र बदल
 

Economic Survey 2025-26: संसदेत २०२५-२६ चा आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था आता जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण संस्थांपैकी एक बनली आहे. गेल्या दशकात उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या आणि विद्यार्थी नोंदणीमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) द्वारे २०३० पर्यंत सर्व शालेय स्तरावर १००% नोंदणी साध्य करणे हे सरकारचे प्राथमिक ध्येय आहे. या सर्वेक्षणानुसार, शिक्षणाला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी भविष्यात कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाचे अखंड एकत्रीकरण हे प्राथमिक लक्ष असेल.

भारत सध्या जगातील सर्वात मोठ्या शालेय शिक्षण प्रणालींपैकी एक चालवतो, ज्यामध्ये १.४७१ दशलक्ष शाळा आहेत, ज्या २४६.९ दशलक्ष विद्यार्थ्यांना सेवा देतात. देशभरातील १.०१ दशलक्षाहून अधिक शिक्षक या विशाल आणि गुंतागुंतीच्या प्रणालीचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी सतत मदत करतात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उद्दिष्टांनुसार, २०३० पर्यंत पूर्व-प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत १००% एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) साध्य करण्याच्या दिशेने स्थिर प्रगती सुरू आहे.

देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या (HEIs) लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, २०१४-१५ मध्ये ५१,५३४ होती ती जून २०२५ पर्यंत ७०,०१८ पर्यंत पोहोचली आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या विस्तारित जाळ्यामुळे, उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांची नोंदणी २०२१-२२ मध्ये ४३.३ दशलक्ष वरून २०२२-२३ मध्ये ४४.६ दशलक्ष पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. सध्या, प्राथमिक स्तरावर एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) ९०.९ आहे, तर उच्च प्राथमिक स्तरावर ते ९०.३ आहे आणि माध्यमिक स्तरावर ते ७८.७ आहे.

भारतात आता २३ आयआयटी, २१ आयआयएम आणि २० एम्स सारख्या प्रतिष्ठित संस्था आहेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची शैक्षणिक प्रतिष्ठा लक्षणीयरीत्या उंचावली आहे. झांझिबार आणि अबू धाबी येथे दोन आंतरराष्ट्रीय आयआयटी कॅम्पस सुरू करून भारताने आपल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या जागतिक विस्ताराकडे पाऊल उचलले आहे. शिवाय, २,६६० संस्थांना अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे आणि ४६ दशलक्षाहून अधिक डिजिटल ओळखपत्रे विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहेत.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, विशाल मानवी संसाधनाचे उच्च-गुणवत्तेच्या मानवी भांडवलात रूपांतर करण्यासाठी शालेय शिक्षणाची वर्षे पंधरा वर्षांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची ५+३+३+४ चौकट मुलांचे प्रारंभिक शिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र यांना व्यावसायिक कौशल्यांसह एकत्रित करण्यासाठी काम करत आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये पद्धतशीर कौशल्य विकास सुलभ करणे हे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असताना भविष्यातील रोजगारासाठी सुसज्ज करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १३,०७६ PMSHRI शाळांच्या स्थापनेमुळे उच्च दर्जाच्या शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता सोपी आणि अधिक सुलभ झाली आहे. जादू पटारा आणि भारतीय भाषा पुस्तक सारख्या योजना स्थानिक भाषांमध्ये आकर्षक शिक्षण साहित्य प्रदान करून शिक्षण मजेदार बनवत आहेत. समग्र शिक्षा अभियान आणि पोषण शक्ती निर्माण सारख्या योजना केवळ नोंदणी वाढवत नाहीत तर समाजात शैक्षणिक समानतेला प्रोत्साहन देत आहेत.

PLFS २०२३-२४ नुसार, आतापर्यंत १४-१८ वयोगटातील फक्त ०.९७ टक्के तरुणांना संस्थात्मक प्रशिक्षण मिळाले आहे, तर सुमारे ९२ टक्के तरुणांना कोणतेही प्रशिक्षण मिळालेले नाही. भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेण्यासाठी आणि बाजारातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तरुणांना सुसज्ज करण्यासाठी ही मोठी तफावत भरून काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. UGC आणि AICTE द्वारे “प्रॅक्टिस प्रोफेसर” श्रेणी सुरू केल्याने अनुभवी तज्ञांद्वारे संस्थांमध्ये प्राध्यापक संसाधने वाढवण्याचा एक नवीन मार्ग उघडला आहे.

Jan 30, 2026

