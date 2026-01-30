Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Union Budget 2026: Budget Highlights जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपची विशेष १५ दिवसांची मोहीम

१ फेब्रुवारीला केंद्र सरकार सादर करत असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी सत्ताधारी BJP ने एक रणनीती तयार केली असून या मोहिमेअंतर्गत, पक्षाचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा आणि आर्थिक सुधारणा थेट जनतेपर्यंत पोहोचवणे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 04:36 PM
  • येत्या अर्थसंकल्पासाठी भाजपची देशव्यापी मोहीम
  • १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत विशेष प्रचार
  • अर्थसंकल्पाचे फायदे घराघरात पोहोचवण्याचा हेतु
 

Union Budget 2026: भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला केंद्र सरकार सादर करणार असून  केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने एक आगळी -वेगळी रणनीती तयार केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, पक्षाचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा आणि आर्थिक सुधारणा थेट जनतेपर्यंत पोहोचवणे आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर लगेचच, १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत देशभरात विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित केले जातील. या मोहिमेद्वारे, सरकार आपल्या आर्थिक कामगिरीचे अहवाल पत्र जनतेसमोर सादर करेल.

भाजपने अर्थसंकल्प समजण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत १५ दिवसांच्या देशव्यापी मोहिमेसाठी एक  विशेष योजना तयार केली आहे. या कृती आराखड्याचा प्राथमिक उद्देश अर्थसंकल्पातील धोरणे आणि तरतुदी नागरिकांना सोप्या भाषेत प्रभावीपणे पोहोचवणे आहे. रविवारी अर्थसंकल्प सादरीकरणासह, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते या मोहिमेला गती देण्यासाठी सज्ज आहेत.

Economic Survey 2026: देशाची सामाजिक सुरक्षा भक्कम; पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये मोठी झेप

या मोहिमेदरम्यान, सर्व केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते अंदाजे १५० वेगवेगळ्या ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेतील. या संवाद कार्यक्रमांद्वारे, सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उचललेल्या पावले आणि सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांची माहिती देईल. देशाचा कोणताही कोपरा या माहितीच्या प्रवाहापासून वंचित राहू नये यासाठी पत्रकार परिषदा तयार करण्यात आल्या आहेत.

तसेच, पारंपारिक माध्यमांव्यतिरिक्त, यावेळी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावर मुख्य भर दिला जात आहे. विशेष संवाद साधला जाईल आणि अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे सोपे आणि आकर्षक करण्यासाठी लहान रील्स तयार केल्या जातील. तंत्रज्ञानाद्वारे तरुणांपर्यंत अर्थसंकल्पाचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवणे हे पक्षाचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे.

२०२६ च्या अर्थसंकल्प मोहिमेची एकूण कमान भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुघ यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय पथकाकडे सोपवण्यात आली आहे. या टीममध्ये सरोज पांडे, श्रीकांत शर्मा, नरेंद्र रैना आणि जीव्हीएल नरसिंह राव यांसारखे अनुभवी नेते तसेच अनेक प्रवक्ते यांचा समावेश आहे. मोहिमेच्या यशाची खात्री करण्यासाठी गोपाळ कृष्ण अग्रवाल, अनिल अँटनी आणि गुरु प्रकाश पासवान हे देखील या महत्त्वाच्या टीमचा भाग असतील.

Chinese Garlic Import: स्थानिक लसणाला फटका, बाजारात चिनी लसणाची महागडी एंट्री

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या वर्षी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये भारतासाठी ७.० टक्के सकारात्मक जीडीपी विकास दराचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक आव्हानांना न जुमानता सरकारी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत ताकद मजबूत करत आहेत.

भाजपचा असा विश्वास आहे की, देशाचा अर्थसंकल्प हा केवळ एक आर्थिक दस्तऐवज नाही तर देशाच्या विकासासाठी एक दृष्टिकोन आहे जो प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे प्रादेशिक भाषांमध्ये आणि स्थानिक पातळीवर अर्थसंकल्पावर चर्चा करता येईल याची खात्री होईल. सोशल मीडियाद्वारे रील्स आणि ग्राफिक्सचा वापर अर्थसंकल्पातील जटिल पैलू सामान्य माणसाला समजण्यायोग्य बनवेल.

