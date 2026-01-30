Union Budget 2026: रविवारी इतिहास रचणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण; कोणत्या ५ बातम्या लक्षात ठेवाव्यात?

Union Budget 2026: भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर होणार आहे. अर्थमंत्री सीतारमण सलग नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, यावेळी भारताचे अर्थसंकल्प रविवारी अर्थसंकल्प सादर केले जाणार आहे. जागतिक आर्थिक उलथापालथी आणि ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय यांच्या दरम्यान सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पातून सर्व क्षेत्रांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी, २९ जानेवारीला अर्थमंत्र्यांनी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला. त्यात मागील आर्थिक वर्षाचा आणि आगामी आर्थिक वर्षाचा आढावा सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पाबद्दल जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत.
हेही वाचा: Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज
हेही वाचा: १ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम
अर्थसंकल्प २०२६ हा केवळ आर्थिक दस्तऐवजापेक्षा जास्त असेल, तर भारताच्या भविष्यासाठी एक ब्लूप्रिंट असेल. तुम्ही गुंतवणूकदार असाल, व्यापारी असाल किंवा सामान्य नागरिक असाल, या पाच बातम्या तुमच्या खिशातील वस्तू आणि जीवनशैलीवर थेट परिणाम करतील.