Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Home Education Is More Effective Than School Household Chores Increase Children Iq Lifestyle News In Marathi

शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

मुलांना हुशार आणि आत्मविश्वासू बनवण्यासाठी महागड्या ट्यूशन किंवा कोचिंगपेक्षा घरातील रोजची साधी कामे अधिक प्रभावी ठरतात. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, अनुभवातून शिकलेली कौशल्ये मुलांच्या मेंदूच्या विकासासाठी महत्त्वाची असतात

Updated On: Jan 30, 2026 | 12:09 PM
शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • किचनमधील साध्या, सोप्या आणि नेहमीच्या कामांमुळे मुलांची लॉजिकल थिंकिंग, पॅटर्न ओळख आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता वाढते.
  • खरेदीची यादी बनवणे, किंमतींची तुलना करणे आणि बजेटमध्ये निर्णय घेणे यामुळे मुलांना व्यवहार्य गणित आणि योग्य निर्णय घेण्याचे कौशल्य मिळते.
  • रोजच्या जीवनातील कामांमुळे निरीक्षणशक्ती आणि एकाग्रता वाढते, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंटवर होतो.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात प्रत्येक पालकाला आपले मूल सर्वात बुद्धिमान आणि स्मार्ट असावे असे वाटते. यासाठी आपण मोठी शाळेची फी भरतो आणि मुलांना महागड्या कोचिंग सेंटर्समध्ये पाठवतो. मुलांची बुद्धिमत्ता आणि समज वाढवण्यासाठी महागड्या ट्यूशनची नाही, तर घरातील काही साध्या कामांची गरज असते. मते मानसशास्त्रज्ञांच्या मुलांचे मेंदू पुस्तकांपेक्षा अनुभवांमधून अधिक शिकतात. घरातील रोजच्या छोट्या-मोठ्या कामांचा मुलांच्या ‘कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट’ मध्ये मोठा वाटा असतो.

Gen Z मध्ये वाढत चाललेले ‘रेज बुकिंग’ नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी

किचनमध्ये मदत

किचन म्हणजे फक्त स्वयंपाकघर नसून ती एक चालती-फिरती ‘मॅथ्स लॅब’ आहे. जेव्हा तुम्ही मुलांना चहामध्ये साखर घालायला, तांदूळ मोजायला किंवा भाज्या मोजायला सांगता, तेव्हा ते नकळत प्रमाण, मोजमाप आणि मोजणी शिकत असतात. अशा मोजण्याच्या आणि मिसळण्याच्या प्रक्रियेमुळे मुलांची ‘लॉजिकल रिझनिंग’ ची क्षमता विकसित होते.

लॉन्ड्री सॉर्टिंग

धुतलेल्या कपड्यांच्या ढिगातून मोज्यांची जोडी लावणे किंवा रंग आणि साइजप्रमाणे कपडे वेगळे करणे ही एक उत्तम मेंदूची कसरत आहे. ही मुलांचा आयक्यू
क्रिया मुलांची पॅटर्न ओळखण्याची आणि वर्गीकरणाची क्षमता वाढवते, जी गणित आणि कोडिंग शिकण्याचा पाया आहे.

बजेटिंग आणि खरेदी

जेव्हा तुम्ही बाजारात जाता किंवा ऑनलाइन सामान मागवता, तेव्हा मुलांना सोबत बसवा. त्यांना खरेदीची यादी तयार करू द्या आणि किंमतींची तुलना करायला सांगा. यामुळे मुलांमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता आणि व्यवहार्य गणिताची समज विकसित होते. मर्यादित साधनांमध्ये योग्य निवड कशी करायची हे त्यांना कळते.

झाडांची काळजी घेणे

झाडांना पाणी देणे, माती तयार करणे आणि त्यांची वाढ पाहणे हे संयमाचे काम आहे. यामुळे मुलांची निरीक्षण क्षमता वाढते. निसर्गाशी जोडल्यामुळे तणाव कमी होतो आणि एकाग्रता वाढते, ज्याचा थेट परिणाम आयक्यूवर होतो.

Refund On Train Delay : ट्रेन लेट झाल्यावर प्रवाशांना आहे रिफंडचा अधिकार; ऑफलाईन-ऑनलाईन दोन्ही पद्धती जाणून घ्या

वस्तू दुरुस्त करणे

घरात एखादे जुने खेळणे तुटले असेल किंवा एखादे छोटे गॅजेट बिघडले असेल, तर मुलांना तुमच्यासोबत ते जोडायला किंवा दुरुस्त करायला लावा.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Home education is more effective than school household chores increase children iq lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 12:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gen Z मध्ये वाढत चाललेले ‘रेज बुकिंग’ नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी
1

Gen Z मध्ये वाढत चाललेले ‘रेज बुकिंग’ नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय
2

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

“मला मुलगी व्हायचंय…”, दरवर्षी ३०० तरुण बदलताहेत स्वतःचं लिंग; AIIMS च्या रिपोर्टमधील आकडेवारीने खळबळ
3

“मला मुलगी व्हायचंय…”, दरवर्षी ३०० तरुण बदलताहेत स्वतःचं लिंग; AIIMS च्या रिपोर्टमधील आकडेवारीने खळबळ

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या
4

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

शाळेपेक्षा घरचं शिक्षण प्रभावी! घरातील कामांमुळे वाढतो मुलांचा आयक्यू; पालकांनी वेळीच द्यायला हवी भर

Jan 30, 2026 | 12:09 PM
Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Jan 30, 2026 | 11:55 AM
Mardaani 3 Prediction: पहिल्याच दिवशी राणी मुखर्जीचा बॉक्स ऑफिसवर धमाका, ॲडव्हान्स बुकिंगमधून केली एवढी कमाई

Mardaani 3 Prediction: पहिल्याच दिवशी राणी मुखर्जीचा बॉक्स ऑफिसवर धमाका, ॲडव्हान्स बुकिंगमधून केली एवढी कमाई

Jan 30, 2026 | 11:42 AM
तब्बल 2.37 लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद? ‘हे’ काम न केल्याने होतीये अडचण

तब्बल 2.37 लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद? ‘हे’ काम न केल्याने होतीये अडचण

Jan 30, 2026 | 11:38 AM
भारताची स्टार महिला धावपट्टू पीटी उषाचे पती व्ही श्रीनिवासन यांचे निधन, पंतप्रधान मोदींनी केला व्यक्त शोक

भारताची स्टार महिला धावपट्टू पीटी उषाचे पती व्ही श्रीनिवासन यांचे निधन, पंतप्रधान मोदींनी केला व्यक्त शोक

Jan 30, 2026 | 11:20 AM
NCP Politics : अजित पवारांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय; यापुढे ना प्रचार ना सभा

NCP Politics : अजित पवारांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय; यापुढे ना प्रचार ना सभा

Jan 30, 2026 | 11:19 AM
गुंतवणुकीतून ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल 65 लाखांना गंडा; ‘ही’ पद्धत अवलंबत केली फसवणूक

गुंतवणुकीतून ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल 65 लाखांना गंडा; ‘ही’ पद्धत अवलंबत केली फसवणूक

Jan 30, 2026 | 11:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM