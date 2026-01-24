Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

EPFO 3.0: PF अकाऊंट विलिनीकरणासाठी माराव्या लागणार नाहीत ऑफिसमध्ये फेऱ्या! Transfer Request ने झटक्यात होईल काम

ईपीएफओ ३.० ने पीएफ खात्यांचे विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. कर्मचारी आता त्यांचे सर्व पीएफ खाते एकाच खात्यात एकत्रित किंवा हस्तांतरित करू शकतात. पीएफ खाती विलीन करणे आता खूप सोपे आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:15 PM
EPFO मर्ज करण्यासाठी सोप्या पद्धती (फोटो सौजन्य - iStock)

  • पीएफ खात्याचे मर्जिंग कसे होणार
  • ईपीएफओ 3.0 म्हणजे काय 
  • कशी असणार सोपी प्रक्रिया 
जेव्हा कर्मचारी नोकरी बदलतात तेव्हा त्यांचे पीएफ खाते विलीन करणे हे एक मोठे आव्हान असते. जर जुन्या पीएफ खात्याची माहिती प्रत्येक नवीन कंपनीसोबत शेअर केली नाही तर एक नवीन पीएफ खाते तयार केले जाते. यामुळे एकाच व्यक्तीकडे अनेक पीएफ खाती असतात. ही एक सामान्य समस्या आहे, ज्यामुळे बचत वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवली जाते. ईपीएफओ ३.० ने ही समस्या अगदी सोप्या पद्धतीने सोडवली आहे. आता, तुम्ही तुमचे सर्व पीएफ खाते एकाच खात्यात विलीन किंवा हस्तांतरित करू शकता.

ईपीएफओ ३.० अंतर्गत, पीएफ खाते विलीन करणे जलद, कागदविरहित आणि कर्मचाऱ्यांसाठी खूप सोयीस्कर झाले आहे. पूर्वी, हे एक कठीण काम होते, परंतु आता सर्वकाही ऑनलाइन केले जाते. एकच पीएफ खाते असल्याने तुमच्या सर्व निवृत्ती बचत एकाच ठिकाणी एकत्र राहतात. हे गोंधळ टाळते, निष्क्रिय खाती तयार होण्यास प्रतिबंध करते आणि अचूक व्याज गणना सुनिश्चित करते. पैसे काढणे आणि पेन्शन दावे देखील खूप सोपे आहेत.

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

दोन पीएफ खाती कशी विलीन करावी?

पीएफ खाती विलीन करण्यासाठी, प्रथम या गोष्टी तपासा. तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय असणे आवश्यक आहे. तुमचा आधार, पॅन आणि बँक तपशील UAN शी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. तुमची वैयक्तिक माहिती, जसे की नाव आणि जन्मतारीख, सर्व PF खात्यांमध्ये सुसंगत असणे आवश्यक आहे. जर काही विसंगती असतील तर प्रथम त्या दुरुस्त करा. आता, प्रक्रियेवर चरण-दर-चरण एक नजर टाकूया.

  • प्रथम, EPFO ​​च्या युनिफाइड मेंबर पोर्टलवर जा
  • तुमच्या UAN आणि पासवर्डसह लॉगिन करा
  • ऑनलाइन सेवांमध्ये जा आणि “एक सदस्य – एक EPF खाते” (हस्तांतरण विनंती) वर क्लिक करा
  • त्यानंतर, तुमचे जुने PF खाते तपशील, जसे की तुमचा जुना PF क्रमांक आणि कंपनीचे नाव प्रविष्ट करा. तुम्हाला तुमच्या जुन्या नियोक्त्याकडून मंजुरी हवी आहे की नवीन नियोक्त्याकडून, ते निवडण्याची खात्री करा
  • सर्व तपशील भरल्यानंतर, विनंती सबमिट करा
  • तुम्हाला तुमच्या आधार क्रमांकावरून एक OTP मिळेल. पडताळणीसाठी तो प्रविष्ट करा.
हस्तांतरण विनंतीनंतर काय होते?

मंजुरी मिळाल्यानंतर, तुमची जुनी PF शिल्लक आपोआप तुमच्या नवीन किंवा विद्यमान खात्यात हस्तांतरित केली जाते. ही प्रक्रिया आता खूप जलद आहे. जर तुम्हाला आवडत असेल तर, तुम्ही फॉर्म १३ भरण्याच्या जुन्या पद्धतीचा वापर करून तुमच्या नियोक्त्याद्वारे मॅन्युअली तुमचे पैसे ट्रान्सफर करू शकता. तथापि, ऑनलाइन पद्धत ही सर्वात चांगली आणि सोपी आहे.

EPFO 3.0 ने PF प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा केली आहे. कर्मचाऱ्यांना आता अनेक खाती व्यवस्थापित करण्याचा ताण नाही. फक्त एकाच खात्याने आर्थिक नियोजन सोपे होते. सर्व बचत आणि व्याज निवृत्तीमध्ये जमा केले जाते. हा बदल लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. जर तुम्ही नोकरी बदलली असेल आणि अनेक PF खाती असतील, तर त्यांना पोर्टलवर त्वरित विलीन करा. यामुळे तुमचे कष्टाचे पैसे सुरक्षित आणि वाढत राहतील याची खात्री होईल. EPFO ​​ची ही नवीन सुविधा खरोखरच कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकूल आहे आणि तुमच्या निवृत्तीला बळकटी देते.

EPFO Employee Benefits: EPFO खातेदारांसाठी खुशखबर! ATM आणि UPI द्वारे काढता येणार पैसे

Published On: Jan 24, 2026 | 01:15 PM

