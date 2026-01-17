Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Epfo New Rules Licensed Service Agents Pf Withdrawal Transfer Update 2026 News Marathi

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

पीएफ म्हणजे नोकरदार व्यक्तीसाठी मोठी बचत मानली जाते. मात्र गरज पडल्यास हेच पैसे काढणे कठीण होचं. अनेकदा नियम लक्षात येत नाही. त्यामुळे छोट्या चुकीमुळे क्लेम रिजेक्ट होतो.

Updated On: Jan 17, 2026 | 04:15 PM
आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

Follow Us:
Follow Us:

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) शी संबंधित एक अतिशय उपयुक्त बातमी काम करणाऱ्या लोकांसाठी समोर आली आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, पीएफ निधी काढणे किंवा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात हस्तांतरित करणे हे अनेकांसाठी कठीण काम आहे. कधीकधी ते फॉर्ममधील त्रुटींमुळे असते, तर कधीकधी केवायसीची समस्या असते. परंतु आता तुम्हाला या सरकारी प्रक्रियांना सामोरे जावे लागणार नाही. सरकार लवकरच आयकर आणि जीएसटी तज्ञांप्रमाणेच ईपीएफओसाठी ‘परवानाधारक एजंट’ नियुक्त करणार आहे. या बदलामुळे सामान्य माणसाचे जीवन कसे सोपे होईल, त्यासाठी काय करावं लागणार ते जाणून घेऊया…

सरकारची नवीन ‘सेवा एजंट’ योजना

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाला हे लक्षात आले आहे की, ऑनलाइन सुविधा असूनही, लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाला अजूनही पीएफ काढणे, हस्तांतरण करणे किंवा जुन्या सेवेचे विलीनीकरण करणे यासारख्या प्रक्रियांमध्ये अडचणी येतात. माहितीअभावी दावे अनेकदा नाकारले जातात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, ‘सेवा एजंट’ तैनात करण्याचा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला आहे.

मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या ईपीएफओच्या विश्वस्त मंडळाच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की जसे तुम्ही कर भरण्यासाठी सीए किंवा वकिलाची मदत घेता, तसेच आता पीएफच्या कामासाठी अधिकृत एजंट उपलब्ध असतील.

हे एजंट कसे काम करतील?

तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की या एजंटवर विश्वास ठेवता येईल का. मंत्रालयाने यासाठी एक कठोर चौकट विकसित केली आहे. कोणीही थेट एजंट बनू शकणार नाही. त्यांना प्रथम निवडले जाईल आणि नंतर ईपीएफओ नियम आणि प्रक्रियांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना परवाना जारी केला जाईल.

खर्चाच्या बाबतीत, या एजंटना EPFO ​​कडून कोणताही पगार मिळणार नाही. त्याऐवजी, सरकार प्रदान केलेल्या सेवांवर आधारित नाममात्र “सेवा शुल्क” निश्चित करेल. हे शुल्क भरून, खातेधारक त्यांचे काम कोणत्याही अडचणीशिवाय करू शकतील. ज्यांना ऑनलाइन प्रणालींमध्ये सोयीस्कर वाटत नाही किंवा ज्यांना वारंवार कार्यालयात जाण्याची वेळ नाही त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था वरदान ठरेल.

मार्चपर्यंत UPI आणि ATM सुविधा उपलब्ध

EPFO जुन्या प्रणालीपासून वेगाने दूर जात आहे आणि “EPFO 2.0” कडे जात आहे. एजंट नियुक्त करण्याव्यतिरिक्त, तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवरही मोठे बदल केले जात आहेत. कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आधीच घोषणा केली आहे की EPF खाती UPI शी जोडण्याचे काम या वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. याचा फायदा असा आहे की खातेधारक UPI द्वारे त्यांच्या ठेवी त्वरित काढू शकतील. भविष्यात ATM मधून पैसे काढण्याची सुविधा देण्याची योजना देखील आहे.

Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?

Web Title: Epfo new rules licensed service agents pf withdrawal transfer update 2026 news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 04:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ
1

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?
2

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या
3

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका
4

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 01:32 PM
Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Jan 21, 2026 | 01:31 PM
महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

Jan 21, 2026 | 01:27 PM
Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

Jan 21, 2026 | 01:27 PM
Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

Jan 21, 2026 | 01:24 PM
Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Jan 21, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM