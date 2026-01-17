EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) शी संबंधित एक अतिशय उपयुक्त बातमी काम करणाऱ्या लोकांसाठी समोर आली आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, पीएफ निधी काढणे किंवा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात हस्तांतरित करणे हे अनेकांसाठी कठीण काम आहे. कधीकधी ते फॉर्ममधील त्रुटींमुळे असते, तर कधीकधी केवायसीची समस्या असते. परंतु आता तुम्हाला या सरकारी प्रक्रियांना सामोरे जावे लागणार नाही. सरकार लवकरच आयकर आणि जीएसटी तज्ञांप्रमाणेच ईपीएफओसाठी ‘परवानाधारक एजंट’ नियुक्त करणार आहे. या बदलामुळे सामान्य माणसाचे जीवन कसे सोपे होईल, त्यासाठी काय करावं लागणार ते जाणून घेऊया…
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाला हे लक्षात आले आहे की, ऑनलाइन सुविधा असूनही, लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाला अजूनही पीएफ काढणे, हस्तांतरण करणे किंवा जुन्या सेवेचे विलीनीकरण करणे यासारख्या प्रक्रियांमध्ये अडचणी येतात. माहितीअभावी दावे अनेकदा नाकारले जातात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, ‘सेवा एजंट’ तैनात करण्याचा प्रस्ताव विकसित करण्यात आला आहे.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या ईपीएफओच्या विश्वस्त मंडळाच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की जसे तुम्ही कर भरण्यासाठी सीए किंवा वकिलाची मदत घेता, तसेच आता पीएफच्या कामासाठी अधिकृत एजंट उपलब्ध असतील.
तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की या एजंटवर विश्वास ठेवता येईल का. मंत्रालयाने यासाठी एक कठोर चौकट विकसित केली आहे. कोणीही थेट एजंट बनू शकणार नाही. त्यांना प्रथम निवडले जाईल आणि नंतर ईपीएफओ नियम आणि प्रक्रियांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना परवाना जारी केला जाईल.
खर्चाच्या बाबतीत, या एजंटना EPFO कडून कोणताही पगार मिळणार नाही. त्याऐवजी, सरकार प्रदान केलेल्या सेवांवर आधारित नाममात्र “सेवा शुल्क” निश्चित करेल. हे शुल्क भरून, खातेधारक त्यांचे काम कोणत्याही अडचणीशिवाय करू शकतील. ज्यांना ऑनलाइन प्रणालींमध्ये सोयीस्कर वाटत नाही किंवा ज्यांना वारंवार कार्यालयात जाण्याची वेळ नाही त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था वरदान ठरेल.
EPFO जुन्या प्रणालीपासून वेगाने दूर जात आहे आणि “EPFO 2.0” कडे जात आहे. एजंट नियुक्त करण्याव्यतिरिक्त, तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवरही मोठे बदल केले जात आहेत. कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आधीच घोषणा केली आहे की EPF खाती UPI शी जोडण्याचे काम या वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. याचा फायदा असा आहे की खातेधारक UPI द्वारे त्यांच्या ठेवी त्वरित काढू शकतील. भविष्यात ATM मधून पैसे काढण्याची सुविधा देण्याची योजना देखील आहे.