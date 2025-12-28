Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Even Amidst Market Volatility Investors Confidence In Sips Has Increased

SIP Mutual Funds: बाजारातील अस्थिरतेतही SIP वर गुंतवणूकदारांचा वाढला विश्वास; केला ३ लाख कोटींचा टप्पा पार

शेअर बाजारातील चढउतार हे काही नवीन नाहीत. तेजी आणि मंदी दरम्यान गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करायची की मागे राहायचे याबद्दल अनेकदा शंका असते. तथापि, २०२५ मध्ये एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, गुंतवणूकदार विश्वास ठेवत आहेत.

Updated On: Dec 28, 2025 | 12:22 PM
SIP Mutual Funds: बाजारातील अस्थिरतेतही SIP वर गुंतवणूकदारांचा वाढला विश्वास; केला ३ लाख कोटींचा टप्पा पार (फोटो सौजन्य- iStock)

SIP Mutual Funds: बाजारातील अस्थिरतेतही SIP वर गुंतवणूकदारांचा वाढला विश्वास; केला ३ लाख कोटींचा टप्पा पार (फोटो सौजन्य- iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • एसआयपी पहिल्यांदाच तीन लाख कोटींच्या गेला पुढे
  • गुंतवणूकदारांनी २०२५ मध्ये दीर्घकालीन लवचिकता दाखवली
  • इक्विटी फंडांत एसआयपीचा वाढता वाटा
 

SIP Mutual Funds: शेअर बाजारातील चढ-उतार हे काही नवीन नाहीत. तेजी आणि मंदी दरम्यान गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करायची की मागे राहायचे याबद्दल अनेकदा शंका असते. तथापि, २०२५ मध्ये एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, घाबरून जाण्याऐवजी, गुंतवणूकदार शिस्तीने पुढे जात आहेत. म्हणूनच एसआयपी अर्थात सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्सद्वारे गुंतवणूक केल्याने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. दरमहा निश्चित रक्कम गुंतवण्याची ही सवय आता केवळ एक पर्याय राहिलेली नाही, तर लाखो गुंतवणूकदारांची पसंतीची निवड आहे.
बाजारातील मंदी असूनही गुंतवणूकदारांनी एसआयपी थांबवले नाहीत, तर आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करत राहिले. ज्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढली आहे.

हेही वाचा: Electronics Manufacturing News: ‘हा’ देश बनला जगातील दुसरा मोठा मोबाईल उत्पादक; तब्बल ११.३ लाख कोटींपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

परिणामी, २०२५ मध्ये एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंडांमध्ये येणारे निधी पहिल्यांदाच ३ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. हा बदल दर्शवितो की, भारतीय गुंतवणूकदार आता दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पुढे जात आहेत. २०२५ च्या पहिल्या १० महिन्यांत, सक्रिय इक्विटी योजनांमध्ये एकूण गुंतवणुकीपैकी एसआयपीचा वाटा ३७% होता, जो २०२४ मध्ये फक्त २७% होता. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, गुंतवणूकदार आता नियमित गुंतवणूक सुरक्षित मानतात, अगदी जोखमीच्या बाजारपेठेतही टिकून आहेत. एसआयपी गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा भाग इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये जातो. एकूण एसआयपी गुंतवणुकीपैकी जवळजवळ ८०% सक्रिय इक्विटी योजनांमध्ये गुंतवण्यात आले होते.

हेही वाचा: Tractors Sales Growth: यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार ‘खुशखबर’, जीएसटी कपातीमुळे स्वस्त होणार ट्रॅक्टर; विक्रीत १७% वाढीचा अंदाज

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एसआयपी विशेषतः उच्च अस्थिरता असलेल्या मालमत्ता वर्गासाठी योग्य आहेत. आणखी मजेशीर गोष्ट म्हणजे, २०२५ मध्ये सक्रिय एसआयपी खात्यांची संख्या थोडीशी कमी झाली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सक्रिय एसआयपी खात्याची एकूण संख्या १०० दशलक्ष होती, जी डिसेंबर २०२४ मध्ये १०३ दशलक्ष होती. हे वर्षाच्या सुरुवातीला बाजारातील घसरण आणि फंड हाऊसेसद्वारे डेटा साफसफाईमुळे होते. असे असूनही, वाढती गुंतवणूक रक्कम गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवत आहेत. ज्याने भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढताना दिसत आहे.

Web Title: Even amidst market volatility investors confidence in sips has increased

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 11:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर
1

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
2

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका
3

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 
4

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून

Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून

Jan 18, 2026 | 01:50 PM
स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL

स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL

Jan 18, 2026 | 01:46 PM
T20 World Cup 2026 : आयर्लंड बांगलादेशसोबत ग्रुप बदलण्यास तयार आहे का? जाणून घ्या बोर्डाने काय सांगितले

T20 World Cup 2026 : आयर्लंड बांगलादेशसोबत ग्रुप बदलण्यास तयार आहे का? जाणून घ्या बोर्डाने काय सांगितले

Jan 18, 2026 | 01:40 PM
Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….

Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….

Jan 18, 2026 | 01:32 PM
‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

Jan 18, 2026 | 01:32 PM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Jan 18, 2026 | 01:30 PM
ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

Jan 18, 2026 | 01:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM