SIP Mutual Funds: बाजारातील अस्थिरतेतही SIP वर गुंतवणूकदारांचा वाढला विश्वास; केला ३ लाख कोटींचा टप्पा पार

SIP Mutual Funds: शेअर बाजारातील चढ-उतार हे काही नवीन नाहीत. तेजी आणि मंदी दरम्यान गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करायची की मागे राहायचे याबद्दल अनेकदा शंका असते. तथापि, २०२५ मध्ये एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, घाबरून जाण्याऐवजी, गुंतवणूकदार शिस्तीने पुढे जात आहेत. म्हणूनच एसआयपी अर्थात सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्सद्वारे गुंतवणूक केल्याने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. दरमहा निश्चित रक्कम गुंतवण्याची ही सवय आता केवळ एक पर्याय राहिलेली नाही, तर लाखो गुंतवणूकदारांची पसंतीची निवड आहे.
बाजारातील मंदी असूनही गुंतवणूकदारांनी एसआयपी थांबवले नाहीत, तर आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करत राहिले. ज्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढली आहे.
परिणामी, २०२५ मध्ये एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंडांमध्ये येणारे निधी पहिल्यांदाच ३ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. हा बदल दर्शवितो की, भारतीय गुंतवणूकदार आता दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पुढे जात आहेत. २०२५ च्या पहिल्या १० महिन्यांत, सक्रिय इक्विटी योजनांमध्ये एकूण गुंतवणुकीपैकी एसआयपीचा वाटा ३७% होता, जो २०२४ मध्ये फक्त २७% होता. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, गुंतवणूकदार आता नियमित गुंतवणूक सुरक्षित मानतात, अगदी जोखमीच्या बाजारपेठेतही टिकून आहेत. एसआयपी गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा भाग इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये जातो. एकूण एसआयपी गुंतवणुकीपैकी जवळजवळ ८०% सक्रिय इक्विटी योजनांमध्ये गुंतवण्यात आले होते.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एसआयपी विशेषतः उच्च अस्थिरता असलेल्या मालमत्ता वर्गासाठी योग्य आहेत. आणखी मजेशीर गोष्ट म्हणजे, २०२५ मध्ये सक्रिय एसआयपी खात्यांची संख्या थोडीशी कमी झाली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सक्रिय एसआयपी खात्याची एकूण संख्या १०० दशलक्ष होती, जी डिसेंबर २०२४ मध्ये १०३ दशलक्ष होती. हे वर्षाच्या सुरुवातीला बाजारातील घसरण आणि फंड हाऊसेसद्वारे डेटा साफसफाईमुळे होते. असे असूनही, वाढती गुंतवणूक रक्कम गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवत आहेत. ज्याने भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढताना दिसत आहे.