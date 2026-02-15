IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधाराशी हॅन्डशेक करणार का? सामन्यापूर्वीच झाला अंतिम निर्णय

India vs Pakistan, handshake controversy : आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या गट टप्प्यातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामना आज होणार आहे. हा सामना कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी, कर्णधारांच्या हस्तांदोलनाच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा वाद निर्माण केला आहे. गेल्या काही काळापासून, भारतीय कर्णधार नाणेफेकीदरम्यान पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन करण्यापासून दूर आहे, ही क्रिकेटमध्ये सामान्यतः पाहिली जाणारी पद्धत आहे. यावेळी टीम इंडिया आपल्या निर्णयावर ठाम राहील की नाही याबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव पुन्हा एकदा टॉस दरम्यान पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगा यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यापासून परावृत्त होईल. भारतीय संघ आपला निर्णय बदलणार नाही. गेल्या वर्षी आशिया कप दरम्यान भारताने पाकिस्तानविरुद्धच्या तिन्ही सामन्यांमध्ये हस्तांदोलन करण्यापासून परावृत्त केले होते. दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यात घडलेल्या घटनांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. पहलगाममध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत-पाकिस्तान सीमा संघर्ष झाला. तेव्हापासून परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही, म्हणूनच भारतीय संघाने आपले स्थान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामन्याच्या आदल्या दिवशी पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमारला याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्याने विनोदाने उत्तर दिले, “फक्त २४ तास वाट पहा, मग तुम्हाला कळेल. सामना जास्त महत्त्वाचा आहे की हे सर्व? आपण उद्या हा सस्पेन्स संपवू.” त्याने जोर देऊन सांगितले की त्याचे लक्ष सामन्यावर आहे आणि तो चांगले क्रिकेट खेळण्यासाठी आला आहे. त्याने सर्वांना हस्तांदोलन करण्यापेक्षा खेळावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला.
🚨SURYAKUMAR YADAV ON TODAY PRESS CONFERENCE.🚨 On Handshake: “Wait 24 hours, we will play good cricket then decide on it, Sleep well and eat good, wait for 24 hours”.🙌 On Abhishek – If Pakistan captain wants Abhishek should play, he will play.pic.twitter.com/ISmq0pr4Al — Sam (@Cricsam01) February 14, 2026
तथापि, माजी भारतीय फलंदाज संजय मांजरेकर यांनी सोशल मीडियावर याला “विचित्र कृत्य” म्हटले आहे आणि म्हटले आहे की भारतासारख्या संघाने अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत आणि क्रिकेटच्या भावनेने खेळले पाहिजे. संजय मांजरेकर यांनी लिहिले की, “भारताने सुरू केलेला ‘हातमिळवू नका’ हा नियम खूप विचित्र आहे. तो भारतासारख्या देशाला शोभत नाही. एकतर खेळाच्या भावनेने, योग्यरित्या खेळा, नाहीतर अजिबात खेळू नका.”