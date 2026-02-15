Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वोच्च पद नसून, जिल्ह्यातील राजकीय प्रभावाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे हे पद मिळाल्यास संबंधित तालुक्यातील नेतृत्व अधिक भक्कम होईल

Updated On: Feb 15, 2026 | 05:07 PM
पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक, Pune ZP Election, जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवड, ZP President Selection, सुनेत्रा पवार, Sunetra Pawar, राष्ट्रवादी काँग्रेस, NCP Ajit Pawar

  • पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवड होण्यापूर्वीच राजकीय हालचालींना वेग आला
  • अध्यक्षपद ज्या तालुक्याला मिळेल, तिथल्या नेतृत्वाची पकड अधिक मजबूत होईल
  • उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पुण्यातील सर्किट हाऊस आणि बारामती येथे महत्त्वाच्या बैठका
आकाश ढुमेपाटील, Pune ZP Election news Update: पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वीच अंतर्गत लॉबिंगला जोरदार सुरुवात झाली आहे. अध्यक्षपद आपल्या तालुक्याला मिळाल्यास पुढील विधानसभा निवडणुकीची पायाभरणी मजबूत करता येईल, या राजकीय गणितातून विविध तालुक्यांतून मागण्या पुढे येत आहेत. भोर, पुरंदर, इंदापूर आणि दौंड या तालुक्यांतून अध्यक्षपदाचा मान मिळावा, अशी जोरदार चाचपणी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वोच्च पद नसून, जिल्ह्यातील राजकीय प्रभावाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे हे पद मिळाल्यास संबंधित तालुक्यातील नेतृत्व अधिक भक्कम होईल आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत संघटनात्मक बळ वाढवता येईल, अशी धारणा आहे. याच पार्श्वभूमीवर इच्छुकांकडून पक्षश्रेष्ठींपर्यंत संपर्क साधला जात असून, आपापल्या तालुक्याची ताकद अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (Pune ZP Election)

दरम्यान, नऊ तालुक्यांतील जिल्हा परिषद अध्यक्षपद, पंचायत समिती सभापतीपद तसेच संभाव्य युतीच्या पर्यायांवर शुक्रवारी सविस्तर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी पुण्यातील सर्किट हाऊस येथे तालुका अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांशी संवाद साधला. प्रत्येक तालुक्यातील राजकीय स्थिती, स्थानिक समीकरणे आणि आघाडीचे पर्याय यांचा आढावा घेण्यात आल्याचे समजते.

Pune Breaking: पुण्यात काँग्रेस-भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने; दगडफेकीत महिला पोलिस जखमी

उर्वरित चार तालुक्यांबाबतची चर्चा बारामती येथे पार पडली. या बैठकीत अध्यक्षपदासाठीचे दावे, स्थानिक नाराजी, तसेच संभाव्य आघाड्यांबाबत खुल्या स्वरूपात मते मांडण्यात आली. ‘तालुक्याचा मान’ ही भावना ठळकपणे पुढे येत असताना, संघटनात्मक संतुलन राखण्याचे आव्हानही पक्षासमोर उभे आहे.

अध्यक्षपदाचा निर्णय हा केवळ संख्याबळावर नाही, तर तालुक्यांतील प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक इच्छुक गट आपापली ताकद मांडत आहे. पुढील काही दिवसांत या लॉबिंगचा वेग आणखी वाढण्याची चिन्हे असून, अध्यक्षपदाचा ‘मान’ कोणत्या तालुक्याच्या गळ्यात पडतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Lobbying for the post of zilla parishad president accelerates talukas honor or the next assembly equations

Published On: Feb 15, 2026 | 05:03 PM

