Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?

जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वोच्च पद नसून, जिल्ह्यातील राजकीय प्रभावाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे हे पद मिळाल्यास संबंधित तालुक्यातील नेतृत्व अधिक भक्कम होईल आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत संघटनात्मक बळ वाढवता येईल, अशी धारणा आहे. याच पार्श्वभूमीवर इच्छुकांकडून पक्षश्रेष्ठींपर्यंत संपर्क साधला जात असून, आपापल्या तालुक्याची ताकद अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (Pune ZP Election)
दरम्यान, नऊ तालुक्यांतील जिल्हा परिषद अध्यक्षपद, पंचायत समिती सभापतीपद तसेच संभाव्य युतीच्या पर्यायांवर शुक्रवारी सविस्तर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी पुण्यातील सर्किट हाऊस येथे तालुका अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांशी संवाद साधला. प्रत्येक तालुक्यातील राजकीय स्थिती, स्थानिक समीकरणे आणि आघाडीचे पर्याय यांचा आढावा घेण्यात आल्याचे समजते.
उर्वरित चार तालुक्यांबाबतची चर्चा बारामती येथे पार पडली. या बैठकीत अध्यक्षपदासाठीचे दावे, स्थानिक नाराजी, तसेच संभाव्य आघाड्यांबाबत खुल्या स्वरूपात मते मांडण्यात आली. ‘तालुक्याचा मान’ ही भावना ठळकपणे पुढे येत असताना, संघटनात्मक संतुलन राखण्याचे आव्हानही पक्षासमोर उभे आहे.
अध्यक्षपदाचा निर्णय हा केवळ संख्याबळावर नाही, तर तालुक्यांतील प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक इच्छुक गट आपापली ताकद मांडत आहे. पुढील काही दिवसांत या लॉबिंगचा वेग आणखी वाढण्याची चिन्हे असून, अध्यक्षपदाचा ‘मान’ कोणत्या तालुक्याच्या गळ्यात पडतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.