आस्था आणि इतिहासाची महागाथा, Sanjay Leela Bhansali घेऊन येत आहेत ‘Jai Somnath; पहिली झलक व्हायरल

संजय लीला भन्साळी यांनी त्यांच्या पुढील मोठ्या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केली आहे, "मंदिरे पाडता येतात, पण श्रद्धा नाही," यावरून समजत आहे हा चित्रपट एक भावनिक ऐतिहासिक नाटक असेल

Updated On: Feb 15, 2026 | 04:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलीवुड दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर भव्य महाकाव्य सादर करण्याच्या तयारीत आहेत.त्यांच्या आगामी चित्रपटाचे नाव आहे ‘जय सोमनाथ’, जे २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. संजय लीला भन्साळी यांनी त्यांच्या पुढील मोठ्या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केली आहे. चित्रपटाची पहिली झलक नुकतीच प्रदर्शित केली गेली असून, ती पाहून प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेची लाट पसरली आहे. झलकात भव्य सेट्स, ऐतिहासिक वातावरण आणि श्रद्धेची भावना स्पष्ट दिसत आहे. “जय सोमनाथ”, जो २०२७ मध्ये जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. चित्रपट निर्मात्याने या प्रकल्पाबद्दल एका महत्त्वाच्या ओळीने अपडेट दिले: “मंदिरे पाडता येतात, पण श्रद्धा नाही,” हा चित्रपट एक भावनिक ऐतिहासिक नाटक असल्याचे संकेत देत. भन्साळींनी नवीन प्रकल्पाचे शीर्षक उघड केले आणि सांगितले की जय सोमनाथ हा चित्रपट केतन मेहता दिग्दर्शित करतील, जे सांस्कृतिकदृष्ट्या संबंधित चित्रपटांना पाठिंबा देण्यासाठी ओळखले जातात. हे शीर्षक भगवान शिवाशी संबंधित पौराणिक आणि ऐतिहासिक घटकांना सूचित करते.

भन्साळी प्रॉडक्शन्सच्या पाठिंब्याने आणि भन्साळी स्वतः प्रस्तुत, “जय सोमनाथ” चे दिग्दर्शन केतन मेहता करणार आहेत, जे कथानकाच्या व्याप्ती आणि खोलीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या दोन चित्रपट निर्मात्यांमधील एक मोठे सहकार्य आहे. २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी आधीच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. कलाकार आणि कथानकाबद्दल फारशी माहिती समोर आलेली नसली तरी, या घोषणेमुळे चित्रपटप्रेमींमध्ये आधीच उत्साह निर्माण झाला आहे.

Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?

कथेचा तपशील अद्याप उघड झालेला नसला तरी, शीर्षक आणि टॅगलाइनवरून स्पष्टपणे दिसून येते की ही कथा शक्ती, श्रद्धा आणि इतिहासावर आधारित आहे. सोमनाथचा उल्लेख ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिराची आठवण करून देतो, ज्याने शतकानुशतके असंख्य आक्रमणे आणि पुनर्बांधणी पाहिली आहे. भन्साळींच्या मागील चित्रपटांवर आधारित, प्रेक्षक भावना, नाट्य आणि भव्य कथानक शैलीने भरलेली एक आकर्षक कथा अपेक्षा करू शकतात.

भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO

जय सोमनाथ २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे
जय सोमनाथ २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. असे दिसते की टीम भव्य चित्रपट तयार करण्यासाठी घाई करण्याऐवजी निर्मितीचे काळजीपूर्वक नियोजन करत आहे. भन्साळींचा मोठे सिनेमॅटिक विश्व निर्माण करण्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता, दीर्घ कालावधीचा अर्थ असा असू शकतो की येत्या काही महिन्यांत मोठे सेट, तपशीलवार संशोधन आणि शक्तिशाली कलाकारांची घोषणा केली जाऊ शकते.

Published On: Feb 15, 2026 | 04:49 PM

