क्रिकेटविश्वात खळबळ! एकदिवसीय सामने 40 ओव्हर्सचे होणार? ICC ने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

नुकतीच पार पडली आयसीसीची वार्षिक बैठक
मॉरीशस देशाला मिळाली असोसिएट मेंबरशिप
वनडे सामने 40-40 ओव्हर्स करण्यावर झाली चर्चा
ICC Annual Meeting: नुकतीच स्कॉटलँड येथे आयसीसी (इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिल) ची वार्षिक सभा पार पडली. 8 जुलै ते 11 जुलै दरम्यान ही सभा पार पडली. या बैठकीत अनेक मुद्दे उपस्थित केले गेले आणि त्यावर चर्चा देखील करण्यात आली. या बैठकीत चार प्रमुख गोष्टींवर चर्चा आणि काही (Cricket) महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आयसीसीच्या या वार्षिक सभेत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने एकदिवसीय सामने हे 50 ऐवजी 40 ओव्हर्सचे खेळवण्यावर चर्चा करण्यात आली. यावर बैठकीत विस्तृत चर्चा देखील करण्यात आली. मात्र बैठकीत कोणत्याच सदस्यांचे या मुद्द्यावर एकमत झाले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे सध्या तरी एकदिवसीय सामने आहे त्याच पद्धतीने सुरू राहणार असल्याचे समजते आहे.
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेत एकूण 9 संघ सहभागी होतात. मात्र या आयसीसीच्या बैठकीत 9 ही संख्या वाढवून 12 करण्यावर चर्चा झाली. यामध्ये अफगाणिस्तान, आयर्लंड आणि झिम्बाब्वेचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र यामध्ये सकारात्मक तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे सध्या डब्ल्यूटीसीमध्ये 9 संघ सहभागी असणार आहेत.
ICC Hall of Fame: भारतासाठी अभिमानाचा क्षण! सौरव गांगुली-अंजुम चोप्रा यांना क्रिकेटमधील सर्वोच्च सन्मान
या बैठकीत अमेरिका क्रिकेट आणि कॅनडा क्रिकेट यांच्यावरील निलंबन मागे घ्यायचे का अशी चर्चा देखील करण्यात आली. मात्र आयसीसीने त्यांच्यावरील निलंबन कायम ठेवले आहे. अंतर्गत प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय वाद न सुटल्यामुळे आयसीसीने हा निर्णय घेतला आहे.मॉरिशस देशाला देखील आयसीसीने असोसिएट मेंबरशिप म्हणजेच सहयोगी सदस्यत्व बहाल केले आहे. मॉरिशसच्या समावेशानंतर आता आयसीसीच्या एकूण सदस्य देशांची संख्या १११ वर पोहोचली आहे, ज्यामध्ये १२ पूर्ण वेळ सदस्य आणि ९९ सहयोगी सदस्य आहेत.
क्रिकेट मॅचदरम्यान कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी घाला! CTI चे ICC अध्यक्ष जय शाह यांना खळबळजनक पत्र
कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी
आपल्या पत्रात, CTI ने ४ जुलै २०२६ रोजी इंग्लंडमधील मँचेस्टर येथील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे खेळल्या गेलेल्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा संदर्भ दिला आहे. संस्थेनुसार, सामन्याच्या षटकांच्या मधल्या वेळेत, जेव्हा लाखो लोक आपल्या कुटुंबासोबत थेट सामना पाहत होते, तेव्हा ड्यूरेक्स कंडोमची एक जाहिरात प्रसारित करण्यात आली होती.