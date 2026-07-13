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Govt Survey : राशनपासून कपड्यांपर्यंत… तुम्ही कुठे, किती पैसे खर्च करता? खर्चाचा हिशोब ठेवणार सरकार? केली मोठी घोषणा

Updated On: Jul 13, 2026 | 01:38 PM IST
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सारांश

भारत सरकार देशातील पहिला 'रिटेल कंजम्प्शन सर्वे' सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे हा सर्व्हे केला जाणार असून, याद्वारे नागरिक राशन, कपडे, गॅजेट्स किंवा इतर वस्तूंवर किती खर्च करतात याचा थेट डेटा गोळा केला जाईल.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • राशनपासून कपड्यांपर्यंत…
  • तुम्ही कुठे, किती पैसे खर्च करता?
  • खर्चाचा हिशोब ठेवणार सरकार?
Govt Survey on Shopping: तुम्ही दर महिन्याचं स्वतःचं कुटुंबाचं आर्थिक व्यवस्थापन करता. किराणा सामानापासून कपडे, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू किंवा इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर किती खर्च केला याकडे आपलं लक्ष असतं. पण कधी कधी काही खर्चांकडे आपण लक्ष देत नाही. पण आपल्याला ते महत्त्वाचं वाटतंही नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुमच्या लहानात लहान खरेदीवर आता सरकार लक्ष ठेवणार आहे. तुमच्या प्रत्येक खरेदीवर सरकार बारकाईनं लक्ष देणार आहे. पण का? याने काय होणार फायदा?

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खरेदीमागील एकूण कल समजून घेण्याची तयारी सरकार आता करत आहे. या उद्देशाने, देशातील पहिले किरकोळ वापराचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणातून लोक प्रत्येक वस्तूवर किती खर्च करत आहेत हे निश्चित होईल. देशभरात खरेदीच्या पद्धती कशा बदलत आहेत, हे या सर्वेक्षणातून उघड होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, कौटुंबिक खर्चाच्या सध्याच्या आकडेवारीत अपूर्ण माहिती आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुकानांमध्ये कोणत्या वस्तू विकल्या जात आहेत, हे त्यातून स्पष्ट होत नाही.

काय उघड होणार?

या सर्वेक्षणात किराणा दुकाने, कपड्यांची दुकाने, औषधांची दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकाने, भांड्यांची दुकाने आणि इतर किरकोळ विक्री केंद्रांमधून विक्रीची माहिती गोळा केली जाईल. यामुळे लोक दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, गॅझेट्स, कपडे आणि इतर वस्तूंवर किती खर्च करत आहेत हे समजण्यास मदत होईल.

सरकार हिशोब मागणार?

सरकार या सर्वेक्षणातून वैयक्तिक खरेदी किंवा कराचा तपशील मागत नाही. याचा मुख्य उद्देश किरकोळ बाजारपेठ आणि लोकांचा खर्च समजून घेणे हा आहे. याचा अर्थ सरकारला फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की कोणत्या वस्तूंची मागणी वाढत आहे, कोणत्या वस्तूंची मागणी कमी होत आहे आणि लोकांच्या खर्चात सध्या कोणत्या वस्तूंचा ट्रेंड आहे.

काय होणार फायदा?

फायद्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, या सर्वेक्षणामुळे सरकारला अर्थव्यवस्था आणि लोकांची आर्थिक परिस्थिती समजण्यास मदत होईल. देशभरातील लोक कोणत्या गोष्टींवर जास्त किंवा कमी खर्च करत आहेत हे कळल्यामुळे आर्थिक धोरणे, महागाई आणि किरकोळ क्षेत्राबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेणे सोपे होईल. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या सर्वेक्षणाचा फायदा केवळ सरकारलाच नाही, तर व्यवसायांनाही होईल. कंपन्यांना बाजारात कोणत्या प्रकारच्या उत्पादनांना मागणी आहे हे समजेल.

सर्वेक्षण कधीपासून सुरू होईल?

सध्या, सरकार या सर्वेक्षणासाठी आराखडा तयार करत आहे. सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीच्या तारखेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

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Web Title: Government to track shopping expenses via retail consumption survey

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Published On: Jul 13, 2026 | 01:38 PM

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