Flipkart-Myntra चा डिस्काउंटच्या नावाखाली 3000 कोटींचा Scam! 33 चाहत्या सेलर्सना फायदा दिल्याचा आरोप; प्रकरण काय?

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट! महागाई भत्ता 63% वर जाणार? नवीन आकडेवारीतून ‘इतक्या’ वाढीचे संकेत
निवडक विक्रेत्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी फ्लिपकार्ट मोठ्या सवलती देत असल्याचा आरोप एका नवीन CCI तक्रारीत करण्यात आला आहे. फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स अँड ट्रेडर्स (FIRST) ने मोठ्या सवलती दिल्याबद्दल फ्लिपकार्टविरोधात मक्तेदारीविरोधी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत असा आरोप आहे की, फ्लिपकार्ट गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा वापर करून ३३ निवडक विक्रेत्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दरात माल पुरवत आहे, ज्यामुळे १४ लाखांहून अधिक विक्रेत्यांचे नुकसान होत आहे.
या तक्रारीत प्रबळ स्थानाचा गैरवापर आणि स्पर्धाविरोधी पद्धतींचा आरोप करण्यात आला आहे. यात सीसीआयच्या महासंचालकांमार्फत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.’फर्स्ट’ (FIRST) हा इंडिया एसएमई फोरमचा एक उपक्रम असून, तो सेबीकडे नोंदणीकृत आहे. ही तक्रार केवळ फ्लिपकार्टवरच नव्हे, तर तिची मूळ कंपनी वॉलमार्ट आणि तिच्या संलग्न कंपन्या, जसे की मिंत्रा लॉजिस्टिक्स आणि ईकार्ट लॉजिस्टिक्स यांच्यावरही निर्देशित आहे.
तक्रारीत असा आरोप आहे की, “फ्लिपकार्टने आपल्या कामकाजाची रचना अशा प्रकारे केली आहे की ते मालसाठा-आधारित मॉडेलवर चालते, परंतु वरवर पाहता स्वतःला एक बाजारपेठ म्हणून सादर करते.” दिलेल्या माहितीनुसार, फ्लिपकार्ट ओम्नीटेक रिटेल, सुपरकॉम नेट आणि ट्रूकोम रिटेल यांसारख्या ३३ निवडक विक्रेत्यांना मोठ्या सवलतीच्या दरात माल पुरवते. पत्रात म्हटले आहे की, हे विक्रेते नंतर तोच माल फ्लिपकार्टवर बाजारातील इतर विक्रेत्यांपेक्षा कमी दरात विकतात.
‘फर्स्ट’चा आरोप आहे की, बाजारभावापेक्षा कमी दरात वस्तू विकण्यासाठी लागणारा निधी मूळ कंपनीकडून येतो, तसेच कर सवलतींचा गैरफायदा घेतला जातो. तक्रारीत असा दावा करण्यात आला आहे की, GST सवलतींचा गैरफायदा घेऊन फ्लिपकार्टने दरवर्षी ३,००० कोटी रुपयांचा “स्वयं-पुनर्भरण अनुदान निधी” तयार केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘या’ तारखेला मिळणार PM Kisan योजनेचा 24 वा हफ्ता, ‘ही’ चूक टाळा नाहीतर अडकतील 2000 रुपये