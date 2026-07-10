EPFO Pension: आता टेन्शन नाही… लागू झाली नवी EPS स्कीम, 10 वर्षांच्या नोकरीनंतर किती मिळणार पेन्शन?

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EPS अंतर्गत मासिक पेन्शन मिळवण्यासाठी, तुम्हाला किमान १० वर्षांची पेन्शनपात्र सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १० वर्षांच्या पेन्शनपात्र सेवेनंतर, वयाच्या ५८ व्या वर्षी पोहोचल्यावर तुम्हाला मासिक पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होईल. तुम्ही वयाच्या ५० व्या वर्षानंतर कमी पेन्शन दराने लवकर पेन्शनचा लाभ देखील घेऊ शकता. जर तुम्ही १० वर्षांची सेवा पूर्ण करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुम्हाला मासिक पेन्शन मिळणार नाही. तुम्ही योजनेचे प्रमाणपत्र घेऊन ईपीएसची रक्कम काढू शकता किंवा तुमची सेवा तुमच्या भविष्यातील नोकरीमध्ये जोडू शकता.
EPFO कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे मासिक निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यासाठी एक निश्चित गणितीय सूत्र वापरतं.
मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र पगार × पेन्शनपात्र सेवा) ÷ ७०
पेन्शनपात्र पगार म्हणजे तुमच्या मागील ६० महिन्यांतील सरासरी मूळ पगार आणि महागाई भत्ता DA. पण बहुतेक कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल मर्यादा ₹१५,००० आहे. तुमची पेन्शनपात्र सेवा जितकी जास्त असेल, तितकी जास्त पेन्शनची रक्कम तुम्हाला सेवानिवृत्तीनंतर मिळेल.
जर तुमचा पेन्शनपात्र पगार ₹१५,००० असेल, तर तुमच्या सेवेच्या वर्षांनुसार पेन्शनची गणना खालीलप्रमाणे होईल:
१० वर्षांच्या सेवेसाठी: तुम्हाला दरमहा अंदाजे ₹२,१४३ ची हमी पेन्शन मिळेल.
२० वर्षांच्या सेवेसाठी: ही रक्कम वाढून दरमहा अंदाजे ₹४,२८६ होईल.
कमाल ३५ वर्षांच्या सेवेसाठी: तुम्हाला दरमहा ₹७,५०० चा पेन्शन लाभ मिळेल.
EPS अंतर्गत किमान निवृत्तीवेतनाची मर्यादा दरमहा ₹१,००० आहे. याचा अर्थ असा की, १० वर्षांच्या सेवेनंतर तुमचे निवृत्तीवेतन ₹१,००० पेक्षा कमी असल्यास, सरकार उर्वरित रक्कम जोडून तुम्हाला पूर्ण ₹१,००० देईल. निवृत्तीवेतनधारकांनी ही किमान मर्यादा ₹५,००० वरून ₹७,५०० पर्यंत वाढवण्याची बऱ्याच काळापासून मागणी केली आहे.
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