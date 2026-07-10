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EPFO Pension: आता टेन्शन नाही… लागू झाली नवी EPS स्कीम, 10 वर्षांच्या नोकरीनंतर किती मिळणार पेन्शन?

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:35 PM IST
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सारांश

केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत नवीन 'कर्मचारी पेन्शन योजना २०२६' लागू केली आहे. या नव्या नियमांमुळे भविष्य निर्वाह निधी EPF आणि पेन्शन क्लेमची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि डिजिटल होणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आता टेन्शन नाही…
  • लागू झाली नवी EPS स्कीम
  • 10 वर्षांच्या नोकरीनंतर किती मिळणार पेन्शन?
EPFO Pension: आयुष्याची बरीच वर्षे नोकरीमध्ये घालवल्यानंतर उतारवयात सुखाचे दिवस यावेत अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. त्यासाठी प्रत्येकजण विश्वास ठेवतो EPS स्कीमवर. जुन्या EPS -१९९५ आणि १९७१ च्या कौटुंबिक पेन्शन योजनांच्या जागी आता देशात कर्मचारी पेन्शन योजना, २०२६ लागू करण्यात आली आहे. २९ जून २०२६ पासून प्रभावी झालेल्या या योजनेने अनेक दशके जुने EPS कपातीचे नियम बदलले आहेत. परिणामी, जवळपास ६० दशलक्ष EPFO सदस्य त्यांच्या पेन्शनचे काय होईल आणि त्यांना किती रक्कम मिळेल याबद्दल संभ्रमात आहेत. याच सगळ्या प्रश्नांची उत्तर सविस्तर जाणून घेऊयात.

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१० वर्षांची पेन्शनपात्र सेवा आवश्यक

EPS अंतर्गत मासिक पेन्शन मिळवण्यासाठी, तुम्हाला किमान १० वर्षांची पेन्शनपात्र सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १० वर्षांच्या पेन्शनपात्र सेवेनंतर, वयाच्या ५८ व्या वर्षी पोहोचल्यावर तुम्हाला मासिक पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होईल. तुम्ही वयाच्या ५० व्या वर्षानंतर कमी पेन्शन दराने लवकर पेन्शनचा लाभ देखील घेऊ शकता. जर तुम्ही १० वर्षांची सेवा पूर्ण करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुम्हाला मासिक पेन्शन मिळणार नाही. तुम्ही योजनेचे प्रमाणपत्र घेऊन ईपीएसची रक्कम काढू शकता किंवा तुमची सेवा तुमच्या भविष्यातील नोकरीमध्ये जोडू शकता.

काय आहे पेन्शन काढण्याचा फॉर्म्युला?

EPFO कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे मासिक निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यासाठी एक निश्चित गणितीय सूत्र वापरतं.
मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र पगार × पेन्शनपात्र सेवा) ÷ ७०
पेन्शनपात्र पगार म्हणजे तुमच्या मागील ६० महिन्यांतील सरासरी मूळ पगार आणि महागाई भत्ता DA. पण बहुतेक कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल मर्यादा ₹१५,००० आहे. तुमची पेन्शनपात्र सेवा जितकी जास्त असेल, तितकी जास्त पेन्शनची रक्कम तुम्हाला सेवानिवृत्तीनंतर मिळेल.

₹१५,००० पगारावर तुम्हाला किती पेन्शन मिळेल?

जर तुमचा पेन्शनपात्र पगार ₹१५,००० असेल, तर तुमच्या सेवेच्या वर्षांनुसार पेन्शनची गणना खालीलप्रमाणे होईल:
१० वर्षांच्या सेवेसाठी: तुम्हाला दरमहा अंदाजे ₹२,१४३ ची हमी पेन्शन मिळेल.
२० वर्षांच्या सेवेसाठी: ही रक्कम वाढून दरमहा अंदाजे ₹४,२८६ होईल.
कमाल ३५ वर्षांच्या सेवेसाठी: तुम्हाला दरमहा ₹७,५०० चा पेन्शन लाभ मिळेल.

₹१,००० च्या किमान निवृत्तीवेतनाची हमी

EPS अंतर्गत किमान निवृत्तीवेतनाची मर्यादा दरमहा ₹१,००० आहे. याचा अर्थ असा की, १० वर्षांच्या सेवेनंतर तुमचे निवृत्तीवेतन ₹१,००० पेक्षा कमी असल्यास, सरकार उर्वरित रक्कम जोडून तुम्हाला पूर्ण ₹१,००० देईल. निवृत्तीवेतनधारकांनी ही किमान मर्यादा ₹५,००० वरून ₹७,५०० पर्यंत वाढवण्याची बऱ्याच काळापासून मागणी केली आहे.

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Web Title: How much pension receive after 10 years service new eps scheme

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:35 PM

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