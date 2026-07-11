DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट! महागाई भत्ता 63% वर जाणार? नवीन आकडेवारीतून ‘इतक्या’ वाढीचे संकेत

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एप्रिलपर्यंतच्या AICPI-IW आकडेवारीनुसार, किमान ३ टक्क्यांची महागाई भत्ता वाढ शक्य आहे. आता मे महिन्याची आकडेवारी जाहीर झाल्यामुळे, बदलाला फारसा वाव नाही. मार्चच्या तुलनेत, एप्रिलमध्ये AICPI-IW ०.८ अंकांनी वाढून १४९.९० वर पोहोचला. फेब्रुवारीमध्ये हा आकडा १४८.५० आणि जानेवारीमध्ये १४८.६० होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मे २०२६ मध्ये वार्षिक महागाई ४.७२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. महागाई भत्त्याची गणना करताना या आकडेवारीचा विचार केला जातो.
सातव्या वित्त आयोगाच्या नियमांनुसार, जुलै महिन्याच्या महागाई भत्त्याची गणना करण्यासाठी AICPI-IW हा आकडा महत्त्वपूर्ण मानला जातो.
महागाई भत्ता (DA) = [{(मागील महिन्याच्या १२ महिन्यांच्या AICPI-IW ची सरासरी x २.८८)−२६१.४१}/२६१.४१]×१०० – चालू महागाई भत्ता (%).
त्यामुळे महागाई भत्त्यात साधारण ३.७२ टक्के वाढ होऊ शकते. पण सरकार ही टक्केवारी जाहीर करताना पूर्णांकात जाहीर करत असल्याने ही वाढ 3 टक्क्यांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२६ साठी महागाई भत्त्यात (DA) २ टक्के वाढ जाहीर केली आहे, ज्यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तथापि, जर यावेळी महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर तो ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. हे लक्षात घ्यावे की केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढवते. पहिली महागाई भत्ता वाढ होळीच्या आसपास जाहीर केली जाते. जुलै महिन्यातील महागाई भत्ता सहसा केंद्र सरकारकडून दिवाळीच्या आसपास जाहीर केला जातो.
सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू असतानाच लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष जुलै 2026 च्या महागाई भत्ता वाढीकडे लागले आहे. आगामी महिन्यांतील अंतिम आकडेवारी आणि केंद्र सरकारचा निर्णय यावरच DA वाढीचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे.
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