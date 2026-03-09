Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Food Delivery India 2026: फूड डिलिव्हरी मार्केटला मिळाला ‘बूस्ट’; स्वीगी-झोमॅटोच्या ‘फूड डिलिव्हरी’त मोठी वाढ

भारतातील आघाडीच्या तीन ऑनलाइन अन्न वितरण कंपन्या स्विगी, मॅजिकपिन आणि झोमॅटो यांनी ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा वाढीला वेग आला आहे. सणासुदीची मागणी, परवडणाऱ्या ऑफर्समुळे ऑर्डरमध्ये वाढ झाल्याचे कंपनीने सांगितले.

Mar 09, 2026 | 12:56 PM
  • सणासुदीच्या मागणीने फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना बूस्ट
  • स्विगी, झोमॅटो, मॅजिकपिनची वाढ झपाट्याने
  • ऑर्डर मूल्यात ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ
 

Food Delivery India 2026: भारतातील आघाडीच्या तीन ऑनलाइन अन्न वितरण कंपन्या स्विगी, मॅजिकपिन आणि झोमॅटो यांनी ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा वाढीला वेग आला आहे.  उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सणासुदीची मागणी, परवडणाऱ्या ऑफर्स आणि वाढत्या वापरकर्त्यांच्या आधारामुळे ऑर्डरमध्ये वाढ झाली आहे. मार्केटिंग, उत्पादन नवोन्मेष आणि मूल्य-चालित ऑफरिंगमध्ये सतत गुंतवणूक केल्याने, येत्या तिमाहीत या क्षेत्राची वाढीची गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. मॅजिकपिनचे संस्थापक आणि सीईओ अंशु शर्मा यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर हे महिने आमच्यासाठी अतिशय चांगले राहिले आहेत.

Production Linked Incentive Scheme: ईव्ही स्टार्टअप्ससाठी PLI नियम शिथिल करा; यूलर मोटर्सची मागणी

सर्व बाजारपेठांमध्ये मजबूत वाढ आणि सुधारित कामगिरीसह. दिल्ली-एनसीआरसारख्या प्रौढ बाजारपेठा स्थिर राहिल्या तरी, कंपनीने बेंगळुरू, हैदराबाद आणि मुंबईसह इतर शहरांमध्ये एकूण ऑर्डर मूल्यात ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली आहे. स्विगीने सांगितले की, ही वाढ वेग, निवड आणि परवडणाऱ्या किमतीच्या नवीन ऑफर स्वीकारल्यामुळे झाली आहे. कंपनीचा सरासरी मासिक व्यवहार वापरकर्ता आधार वर्षांनुवर्षे २२ टक्क्यांनी वाढून २४.३ दशलक्ष झाला आहे, तर या कालावधीत एकूण ऑर्डर २३० दशलक्ष वरून २९४ दशलक्ष झाल्यात.

झोमॅटोच्या अन्न वितरण व्यवसायातही पुनरावलोकनाधीन तिमाहीत मजबूत वाढीचा ट्रेंड नोंदवला गेला. डिसेंबर तिमाहीत कंपनीने ९,८४६ कोटी रुपयांचे निव्वळ ऑर्डर मूल्य नोंदवले, ज्यात वर्षांनुवर्षे १६.६ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. कंपन्यांकडून मार्केटिंग, उत्पादनातील नवकल्पना आणि ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या मूल्याधारित ऑफरिंगवर सातत्याने गुंतवणूक केली जात असल्यामुळे पुढील तिमाहीतही या क्षेत्राची वाढ कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

दिल्ली-एनसीआरसारख्या प्रौढ बाजारपेठांमध्ये स्थिरता दिसून आली असली तरी, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कंपनीच्या एकूण ऑर्डर मूल्यामध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. यामुळे मॅजिकपिनचा विस्तार वेगाने होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.

एकूणच पाहता, भारतातील ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी क्षेत्र सध्या वेगाने विस्तारत आहे. डिजिटल पेमेंट्सचा वाढता वापर, शहरांमधील व्यस्त जीवनशैली आणि घरपोच अन्न सेवांची वाढती लोकप्रियता यामुळे या उद्योगाला मोठी चालना मिळत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळातही नव्या ऑफर्स, तांत्रिक सुधारणा आणि ग्राहककेंद्री सेवा यामुळे या क्षेत्रातील स्पर्धा आणि वाढ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Mar 09, 2026 | 12:56 PM

Mar 09, 2026 | 12:56 PM
