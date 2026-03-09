Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Alia Bhatt-Sharvari Wagh मोठ्या पडद्यावर धमाका करण्यास सज्ज, ‘Alpha’ची रिलीज डेट ठरली; या दिवशी होणार प्रदर्शित

या चित्रपटात Alia Bhatt आणि Sharvari Wagh दमदार भूमिकेत दिसणार आहेत. निर्मात्यांनी आता या सर्व अफवा पूर्णपणे फेटाळून लावत "अल्फा" च्या नवीन आणि अधिकृत थिएटर रिलीज डेटची घोषणा केली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 12:42 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेत्री Alia Bhatt आणि अभिनेत्री Sharvari Wagh यांची बहुप्रतिक्षित अ‍ॅक्शन फिल्म Alpha लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये आधीपासूनच मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत होती. आता या चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली आहे.

‘अल्फा’ हा एक मोठा अ‍ॅक्शन-थ्रिलर चित्रपट मानला जात असून यात प्रेक्षकांना जबरदस्त अ‍ॅक्शन, थरारक कथा आणि भव्य दृश्यांचा अनुभव मिळणार आहे. या चित्रपटात Alia Bhatt आणि Sharvari Wagh दमदार भूमिकेत दिसणार आहेत.

निर्मात्यांनी आता या सर्व अफवा पूर्णपणे फेटाळून लावत “अल्फा” च्या नवीन आणि अधिकृत थिएटर रिलीज डेटची घोषणा केली आहे. हा चित्रपट आता १० जुलै २०२६ रोजी मोठ्या पडद्यावर येणार आहे. आलिया भट्टने स्वतः इंस्टाग्रामवर चित्रपटाचे एक नवीन आणि शक्तिशाली पोस्टर शेअर केले आहे, ज्यामध्ये लिहिले आहे, “अल्फा १०.०७.२०२६ चित्रपटगृहात भेटू.” ही पोस्ट पाहिल्यानंतर चाहते खूप उत्सुक आहेत. एका व्यक्तीने लिहिले, “शेवटी, रिलीज डेट संपली आहे.” दुसऱ्या व्यक्तीने लिहिले, “आम्हाला आलियाला अॅक्शनमध्ये पाहायला मिळेल.” तर दुसऱ्या व्यक्तीने लिहिले, “मी बॉबी आणि अनिल कपूरला पाहण्यास तयार आहे.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

 

“द रेल्वे मॅन” फेम शिव रवैल दिग्दर्शित हा चित्रपट YRF स्पाय युनिव्हर्समधील पहिला महिला-प्रणीत गुप्तहेर चित्रपट आहे, ज्यामुळे तो अत्यंत खास बनला आहे. “वॉर २” च्या पोस्ट-क्रेडिट सीनमध्ये बॉबी देओलच्या व्यक्तिरेखेची एक छोटीशी झलक पाहून चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली. एका नवीन दृष्टिकोनातून आणि महिला गुप्तहेरांच्या धाडसी कथेसह, “अल्फा” मध्ये २०२६ मधील सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टरपैकी एक होण्याची क्षमता आहे. कोणत्याही पात्रांबद्दल अधिक माहिती उघड झाली नसली तरी, असे मानले जाते की आलिया आणि शर्वरी सर्वात प्रभावी असतील.

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

आलिया शेवटची “झिग्रा” मध्ये दिसली होती आणि लवकरच ती रणबीर कपूर आणि विकी कौशल सोबत “लव्ह अँड वॉर” मध्ये दिसणार आहे. तिच्याकडे “ब्रह्मास्त्र” देखील पाइपलाइनमध्ये आहे. अनिल कपूरचा “सुभेदार” हा चित्रपट नुकताच OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे आणि अभिनेता त्याच्या यशाचा आनंद घेत आहे. बॉबी देओल अल्फा, जना नायकन आणि बंदर मध्ये दिसणार आहे.शर्वरीच्या भविष्यातील प्रकल्पांबद्दल कोणतीही विशिष्ट माहिती समोर आलेली नाही.

अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण

Published On: Mar 09, 2026 | 12:42 PM

