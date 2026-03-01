Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Match Fixing Allegations Court Battle Who Is The Real Hero Of Jammu And Kashmir Ranji Trophy Victory Ajay Sharma

मॅच फिक्सिंगचे आरोप, 14 वर्षांचा न्यायालयात लढा! जम्मू आणि काश्मीरच्या रणजी ट्रॉफी विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा आहे तरी कोण?

अंतिम सामन्यात जम्मू आणि काश्मीरने आठ वेळा रणजी ट्रॉफी विजेता कर्नाटकचा पराभव केला. जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली, तर विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा होता, हे कोण आहेत याबद्दल वाचा.

Updated On: Mar 01, 2026 | 12:36 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Jammu Kashmir Ranji Trophy 2025-2026 : २८ फेब्रुवारी रोजी जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघाने रणजी ट्रॉफी जिंकून इतिहास रचला. काश्मीरने त्याच्या ६७ वर्षांच्या इतिहासात पहिली ट्रॉफी जिंकली. अंतिम सामन्यात जम्मू आणि काश्मीरने आठ वेळा रणजी ट्रॉफी विजेता कर्नाटकचा पराभव केला. जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली, तर विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा होता, ज्याने काश्मीरसाठी असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली. अजय शर्माची कहाणी स्वतःच एक प्रेरणा आहे.

अजय शर्मा हा ८० आणि ९० च्या दशकात एक शक्तिशाली फलंदाज होता. तो त्याच्या दमदार फलंदाजीच्या बळावर भारतासाठी खेळला. तथापि, काही दिवसांनी त्याचे नाव मॅच फिक्सिंग प्रकरणात समोर आले आणि न्यायालयाने त्याला आजीवन क्रिकेटमधून बंदी घातली. त्यानंतर, अजयने सेंट्रल वेअरहाऊस कॉर्पोरेशनमध्ये १४ वर्षे काम केले, परंतु तो न्यायालयात आपला खटला लढत राहिला. २०१४ मध्ये, न्यायालयाने अखेर त्याची बंदी उठवली. यानंतर, तो एका ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या क्रिकेट अकादमीमध्ये प्रशिक्षक म्हणून काम करतो.

IND vs WI Pitch Report : आज ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी कशी असेल? कोणाला फायदा होईल, फलंदाज की गोलंदाज? वाचा सविस्तर

त्यानंतर तो दिल्ली अंडर-१९ संघाचा प्रशिक्षक बनला. त्यानंतर, त्याला बीसीसीआयचे विद्यमान अध्यक्ष मिथुन मनहास यांचा फोन आला, जे त्यावेळी जम्मू आणि काश्मीरमधील क्रिकेट विकासाचे प्रमुख होते. त्यांनी त्याला जम्मू आणि काश्मीर संघाचे प्रशिक्षकपद देऊ केले.

पण काही संकोचाने, अजय जम्मू आणि काश्मीर संघाचा मुख्य प्रशिक्षक बनला. सुरुवातीला, खेळाडूंना अजय शर्माची शैली आवडली नाही, कारण त्याला संघातील स्टार संस्कृती आवडत नव्हती. एका हंगामानंतर, खेळाडूंनी अजय शर्माबद्दल तक्रार केली. त्यानंतर, अजयच्या पत्नीने त्याला खेळाडूंवर प्रेम करण्याचा आणि त्यांना स्वतःच्या मुलांसारखे वागवण्याचा सल्ला दिला. यानंतर, अजयने त्याच्या कोचिंग पद्धती बदलल्या नाहीत, परंतु त्याने त्याची संवाद शैली बदलली.

जम्मू आणि काश्मीरमधील खेळाडूंनी डोळे उघडले

२०२४-२५ च्या हंगामात, अजय शर्मा विमानतळावर अचानक लक्ष्मीपती बालाजीला भेटतो. त्याला पाहून तो उद्गारतो, “अरे, शतकांचे जनक!” जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंचा त्याच्याबद्दलचा आदर वाढतो आणि ते त्याला गुगलवर शोधतात. त्यांना कळते की त्यांचे प्रशिक्षक अजय शर्मा यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३८ शतके झळकावली आहेत. त्यांनी १२९ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये १०,१२० धावाही केल्या आहेत. त्यांनी भारतासाठी एक कसोटी आणि ३१ एकदिवसीय सामने देखील खेळले आहेत. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंमध्ये अजयबद्दलचा आदर आणखी वाढतो आणि आज, या प्रशिक्षकाने २०२५-२६ रणजी करंडक जिंकण्यात जम्मू आणि काश्मीरला मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Web Title: Match fixing allegations court battle who is the real hero of jammu and kashmir ranji trophy victory ajay sharma

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 12:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs WI Pitch Report : आज ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी कशी असेल? कोणाला फायदा होईल, फलंदाज की गोलंदाज? वाचा सविस्तर
1

IND vs WI Pitch Report : आज ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी कशी असेल? कोणाला फायदा होईल, फलंदाज की गोलंदाज? वाचा सविस्तर

इस्रायल-इराण युद्धाच्या काळात PV Sindhu आली अडचणीत, बास्केटबॉल संघाबद्दलही एक मोठी अपडेट
2

इस्रायल-इराण युद्धाच्या काळात PV Sindhu आली अडचणीत, बास्केटबॉल संघाबद्दलही एक मोठी अपडेट

सलमान आघाच्या हातून पाकिस्तानचे कर्णधारपद हिसकावणार? T20 विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर कॅप्टनचे मोठे विधान
3

सलमान आघाच्या हातून पाकिस्तानचे कर्णधारपद हिसकावणार? T20 विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर कॅप्टनचे मोठे विधान

AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11
4

AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मावळमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांची मोठी फसवणूक; बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या सदनिका विक्री, बिल्डर्सवर गुन्हा दाखल

मावळमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांची मोठी फसवणूक; बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या सदनिका विक्री, बिल्डर्सवर गुन्हा दाखल

Mar 01, 2026 | 12:36 PM
मॅच फिक्सिंगचे आरोप, 14 वर्षांचा न्यायालयात लढा! जम्मू आणि काश्मीरच्या रणजी ट्रॉफी विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा आहे तरी कोण?

मॅच फिक्सिंगचे आरोप, 14 वर्षांचा न्यायालयात लढा! जम्मू आणि काश्मीरच्या रणजी ट्रॉफी विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा आहे तरी कोण?

Mar 01, 2026 | 12:36 PM
World War 3: Israel-Iran युद्धाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ भारताच्या हातात? S. Jaishankar यांच्या ‘एका’ फोनने तेल अवीव ते तेहरानपर्यंत खळबळ

World War 3: Israel-Iran युद्धाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ भारताच्या हातात? S. Jaishankar यांच्या ‘एका’ फोनने तेल अवीव ते तेहरानपर्यंत खळबळ

Mar 01, 2026 | 12:21 PM
अजित पवारांच्या विमान अपघातावर सुनील तटकरेंचे मोठं विधान; म्हणाले, ‘CBI चौकशीतून…’

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर सुनील तटकरेंचे मोठं विधान; म्हणाले, ‘CBI चौकशीतून…’

Mar 01, 2026 | 12:18 PM
उपमहापौरांनी घेतला अरोग्यसेवांचा आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ महत्वाच्या सूचना

उपमहापौरांनी घेतला अरोग्यसेवांचा आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ महत्वाच्या सूचना

Mar 01, 2026 | 12:13 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू

Mar 01, 2026 | 12:09 PM
मुंबईकरांसाठी Apple चं स्पेशल सरप्राईज! ‘या’ ठिकाणी सुरु केलं दुसरं स्टोअर, काय असणार खास? जाणून घ्या

मुंबईकरांसाठी Apple चं स्पेशल सरप्राईज! ‘या’ ठिकाणी सुरु केलं दुसरं स्टोअर, काय असणार खास? जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 11:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM