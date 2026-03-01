मॅच फिक्सिंगचे आरोप, 14 वर्षांचा न्यायालयात लढा! जम्मू आणि काश्मीरच्या रणजी ट्रॉफी विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा आहे तरी कोण?

Jammu Kashmir Ranji Trophy 2025-2026 : २८ फेब्रुवारी रोजी जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघाने रणजी ट्रॉफी जिंकून इतिहास रचला. काश्मीरने त्याच्या ६७ वर्षांच्या इतिहासात पहिली ट्रॉफी जिंकली. अंतिम सामन्यात जम्मू आणि काश्मीरने आठ वेळा रणजी ट्रॉफी विजेता कर्नाटकचा पराभव केला. जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली, तर विजयाचा खरा नायक अजय शर्मा होता, ज्याने काश्मीरसाठी असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली. अजय शर्माची कहाणी स्वतःच एक प्रेरणा आहे.
अजय शर्मा हा ८० आणि ९० च्या दशकात एक शक्तिशाली फलंदाज होता. तो त्याच्या दमदार फलंदाजीच्या बळावर भारतासाठी खेळला. तथापि, काही दिवसांनी त्याचे नाव मॅच फिक्सिंग प्रकरणात समोर आले आणि न्यायालयाने त्याला आजीवन क्रिकेटमधून बंदी घातली. त्यानंतर, अजयने सेंट्रल वेअरहाऊस कॉर्पोरेशनमध्ये १४ वर्षे काम केले, परंतु तो न्यायालयात आपला खटला लढत राहिला. २०१४ मध्ये, न्यायालयाने अखेर त्याची बंदी उठवली. यानंतर, तो एका ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या क्रिकेट अकादमीमध्ये प्रशिक्षक म्हणून काम करतो.
त्यानंतर तो दिल्ली अंडर-१९ संघाचा प्रशिक्षक बनला. त्यानंतर, त्याला बीसीसीआयचे विद्यमान अध्यक्ष मिथुन मनहास यांचा फोन आला, जे त्यावेळी जम्मू आणि काश्मीरमधील क्रिकेट विकासाचे प्रमुख होते. त्यांनी त्याला जम्मू आणि काश्मीर संघाचे प्रशिक्षकपद देऊ केले.
पण काही संकोचाने, अजय जम्मू आणि काश्मीर संघाचा मुख्य प्रशिक्षक बनला. सुरुवातीला, खेळाडूंना अजय शर्माची शैली आवडली नाही, कारण त्याला संघातील स्टार संस्कृती आवडत नव्हती. एका हंगामानंतर, खेळाडूंनी अजय शर्माबद्दल तक्रार केली. त्यानंतर, अजयच्या पत्नीने त्याला खेळाडूंवर प्रेम करण्याचा आणि त्यांना स्वतःच्या मुलांसारखे वागवण्याचा सल्ला दिला. यानंतर, अजयने त्याच्या कोचिंग पद्धती बदलल्या नाहीत, परंतु त्याने त्याची संवाद शैली बदलली.
२०२४-२५ च्या हंगामात, अजय शर्मा विमानतळावर अचानक लक्ष्मीपती बालाजीला भेटतो. त्याला पाहून तो उद्गारतो, “अरे, शतकांचे जनक!” जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंचा त्याच्याबद्दलचा आदर वाढतो आणि ते त्याला गुगलवर शोधतात. त्यांना कळते की त्यांचे प्रशिक्षक अजय शर्मा यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३८ शतके झळकावली आहेत. त्यांनी १२९ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये १०,१२० धावाही केल्या आहेत. त्यांनी भारतासाठी एक कसोटी आणि ३१ एकदिवसीय सामने देखील खेळले आहेत. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या खेळाडूंमध्ये अजयबद्दलचा आदर आणखी वाढतो आणि आज, या प्रशिक्षकाने २०२५-२६ रणजी करंडक जिंकण्यात जम्मू आणि काश्मीरला मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.