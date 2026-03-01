अजित पवारांच्या विमान अपघातावर सुनील तटकरेंचे मोठं विधान; म्हणाले, 'CBI चौकशीतून...'

बारामती : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला एक महिना पूर्ण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे शनिवारी बारामतीत आले आणि त्यांनी अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिली. या भेटीदरम्यान तटकरे यांनी विद्या प्रतिष्ठान मैदानालाही भेट दिली, जिथे अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. अजित पवार यांचे दोन्ही पुत्र पार्थ आणि जय पवार देखील उपस्थित होते. या मैदानावर अजित पवारांचे स्मारक बांधण्याचा प्रस्तावही आहे.
बारामतीत असताना तटकरे म्हणाले, ‘अजितदादा आणि मी ४० वर्षे एकत्र होतो. त्यांचे अनेक निर्णय मी पाहिले. म्हणून, या अपघाताला एक महिना पूर्ण झाल्याबद्दल मी माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी येथे आलो आहे. यावेळी तटकरे यांनी रोहित पवारांना आव्हान देत म्हटले आहे की, जर कोणाला आरोप करायचे असतील तर त्यांनी स्पष्टपणे बोलावे, नावे घेऊन बोलावे. अशा आरोपांना काही अर्थ नाही. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मी या घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून चौकशीची मागणी करत आहे. सर्वांनी धीर धरावा. या अपघाताशी संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील’.
बारामती येथील विमान अपघातात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर, सखोल चौकशीची मागणी तीव्र झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तटकरे यांनी ही दुर्घटना केवळ तांत्रिक बिघाड किंवा मोठे कट असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
उमेदवारीवरून रोहित पवारांवर तटकरेंची अप्रत्यक्ष टीका
तटकरे पुढे म्हणाले की, जनसन्मान यात्रेदरम्यान अजितदादांनी स्वतः बारामतीमध्ये सांगितले होते की, ते कुटुंबातील एकटेच आहेत. रोहित पवारांचे नाव न घेता ते म्हणाले की, २०१९ मध्ये तिकीट मागण्यासाठी भाजपशी कोणी संपर्क साधला होता हे दादांना आणि त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे, कोणी काय बोलेल याची त्यांना पर्वा नाही. रोहित पवार यांना असे वाटते का की, सुरू असलेल्या चौकशीतून न्याय मिळणार नाही.
मी कोणाच्याही मतांवर भाष्य करणार नाही
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष प्रत्युत्तर देत म्हणाले, मी कोणाच्याही मतांवर भाष्य करणार नाही. मी गेल्या ३५ वर्षांपासून सार्वजनिक जीवनात आहे. कोणतेही शंका आणि प्रश्न तपास यंत्रणांसमोर मांडले जातील. या प्रकरणात आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सीबीआय चौकशीची विनंती वैयक्तिकरित्या केली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की सत्य बाहेर येईल.
हेदेखील वाचा : Ajit Pawar plane crash : अजितदादांचा विमान अपघात की घातपात? एक महिना झाला तरीही काय सांगतो तपास?